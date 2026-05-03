ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Μαΐου 2026, 09:25

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Αντιμέτωποι με την εφορία βρίσκονται οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις και εισοδήματα με βάση δικαστικές αποφάσεις.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2025

Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027.

Οι συνταξιούχοι, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτηση που θα υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές από το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών, σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

Τα αναδρομικά

Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2025.

Αυτό σημαίνει ότι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν το έτος 2023 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2024.

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό. Όσοι θέλουν να τροποποιήσουν άλλα στοιχεία της δήλωσης θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Οδηγίες

Οδηγίες με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων για τον τρόπο και το χρόνο δήλωσης των αναδρομικών δίνει η ΑΑΔΕ:

1. Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

2. Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026).

Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

3. Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1. Πώς θα υποβάλλω τη δήλωση αναδρομικών;

Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

4. Μπορώ στη δήλωση για αναδρομικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές;

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Πηγή: ΟΤ

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

