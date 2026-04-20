Η«ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων: Πόσοι πληρώνουν φόρο, πόσοι παίρνουν επιστροφή

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς ήδη ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2,3 εκατ. δηλώσεις, σε ένα σύνολο που αναμένεται να φτάσει φέτος τα 6,9 εκατ.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Η μέχρι τώρα «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων αποκαλύπτει ότι πάνω από επτά στους δέκα φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα του 2025.

Την ίδια στιγμή, μία στις τέσσερις δηλώσεις είναι χρεωστική, με τον μέσο πρόσθετο φόρο να πλησιάζει τα 1.000 ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί όσο αυξάνεται ο αριθμός των δηλώσεων.

Παράλληλά, σχεδόν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων παραμένουν μηδενικές, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση.

Ποιοι έχουν επιστροφή

Ήδη 319.592 φορολογούμενοι έχουν δει τα ποσά της επιστροφής φόρου στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με την ΑΑΔΕ να έχει καταβάλει 65,81 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για 126.976 περιπτώσεις έχουν γίνει συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές, συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Για όσους δεν έχουν εκκρεμότητες, οι επιστροφές ολοκληρώνονται μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι επιστροφές «κουμπώνουν» με οφειλές, μέσω κεντρικών συμψηφισμών που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ή μέσω των Δ.Ο.Υ. και του ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. “Κλειδί” για την πίστωση της επιστροφής φόρου παραμένει η σωστή δήλωση ΙΒΑΝ στο myAADE.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Ποιοι πληρώνουν

Το 24% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής είναι χρεωστικές με το ποσό του φόρου να αγγίζει τα 545 εκατ. ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση. Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου,

3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και

2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται:

για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ

εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Πηγή: OT