Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις μέσω της υποβολής τροποποιητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχουν οι φορολογούμενοι.
Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, 149.460 (+20,2%) περισσότερες από πέρυσι, που αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα, 163.757 (+19,6%) περισσότερα σε σχέση με το 2025.
Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET.
Επίσης, μέσα από το myAADEapp, στην ενότητα Εισόδημα του myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τη Δήλωση και το Εκκαθαριστικό τους, επιλέγοντας το έτος 2026.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία, βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, είναι ανακριβή ή ελλιπή:
Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.
Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.
Μέσω της τροποποιητικής δήλωσης ο φορολογούμενος μπορεί να προσθέσει στοιχεία που είχαν παραλειφθεί, να διορθώσει αριθμητικά δεδομένα ή να συμπληρώσει κωδικούς που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, χωρίς να απαιτείται νέα πλήρης υποβολή της δήλωσης.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026).
Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 συνεχίζεται απρόσκοπτα και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.283.103 δηλώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
– Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
– Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Πηγή: ot.gr
