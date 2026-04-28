ΦΠΑ: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 08:10

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA για τον ΦΠΑ

Ανδρομάχη Παύλου
Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA.

Οι έλεγχοι για ΦΠΑ

Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διασταύρωσης για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2024 ενώ είχαν δραστηριότητα, εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις οι οποίες όφειλαν να έχουν συμπεριλάβει ποσά στις υποβληθείσες μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2024.

Μετά τις απαραίτητες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, συμμορφώθηκαν 103 επιχειρήσεις υποβάλλοντας 534 τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι

Στο πλαίσιο αξιοποίησης δεδομένων του myDΑΤΑ, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

Με τις διασταυρώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν πέρυσι 159 έρευνες απάτης ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 81,1% (έναντι ετήσιου στόχου 70%). Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 129 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ (έναντι ετήσιου στόχου 115) και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ.

ψηφιακό δελτίο αποστολής

Όσον αφορά στις επιστροφές ΦΠΑ ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% θα είναι άμεσες με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 2025 τα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε ποσοστό στο 97,83%, έναντι 97,9% το 2024, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο του 95%.

Το συνολικό πλήθος αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκε το 2025 ανήλθε σε 53.043 από τα οποία 46.535 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα ενώ τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε 49.184 το 2025 έναντι 48.540 το 2024.

Τα ψηφιακά εργαλεία

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το myDATA, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι.

οι συναλλαγές των επιχειρήσεων καταγράφονται ηλεκτρονικά και σε μεγάλο βαθμό σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που επιτρέπει στις Αρχές να έχουν άμεση εικόνα για την οικονομική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Μέσα από το myDATA, για παράδειγμα, καταχωρίζονται έσοδα και έξοδα, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής παρακολουθεί τη διακίνηση αγαθών και το Ψηφιακό Πελατολόγιο βοηθά στον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων, μαζί με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, δίνει τη δυνατότητα αυτόματων διασταυρώσεων στοιχείων και εντοπισμού αποκλίσεων. Έτσι, όταν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή ασυμφωνίες στα δεδομένα, οι φορολογικές Αρχές μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα και στοχευμένα. Παράλληλα, στις δηλώσεις ΦΠΑ οι στήλες των εσόδων και των εξόδων είναι πλέον «κλειδωμένες», καθώς έχουν καταργηθεί οι αποκλίσεις.

Πλέον, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που έχουν ανέβει στο myDATA. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν διαφορετικά ποσά από όσα εμφανίζονται στο ψηφιακό σύστημα, αφού οι δηλώσεις ΦΠΑ βασίζονται απευθείας στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

