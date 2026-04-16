Σαρωτικοί έλεγχοι για ΦΠΑ – Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ e-shops και μικρές επιχειρήσεις

Τη σύσταση ειδικής μονάδας ελέγχου που θα «σκανάρει» τα e-shops που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη απόδοσης του ΦΠΑ προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλη.

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ανεβάζει στροφές βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τα e-shops όσο και τις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ.

ΦΠΑ και έλεγχοι

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στη διασταύρωση στοιχείων, στον έλεγχο των ορίων κύκλου εργασιών και στη νομιμότητα ένταξης ή παραμονής στο ειδικό καθεστώς, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων.

Η νέα υποδιεύθυνση συγκεντρώνει αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες, από τη διαχείριση του φορολογικού μητρώου έως την παρακολούθηση των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως τα OSS και IOSS.

Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του ΚΕΦΟΔΕ στην επεξεργασία δηλώσεων, στις διασταυρώσεις δεδομένων με άλλα κράτη-μέλη, αλλά και στην επιβολή φόρων και προστίμων.

Με βάση την απόφαση, για την ενίσχυση των ελέγχων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση φορολογουμένων το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής οργανώνεται στις ακόλουθες τρεις βασικές υποδιευθύνσεις και ειδικές υποστηρικτικές μονάδες.

1. Υποδιεύθυνση-Απεικόνιση Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ: Συγκεντρώνει αρμοδιότητες που σχετίζονται με το φορολογικό μητρώο, την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις, όπως τη διαχείριση του φορολογικού μητρώου (χορήγηση ΑΦΜ, έναρξη και μεταβολή δραστηριότητας), την τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο (OSS, IOSS) και το ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων από ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη υποδιεύθυνση έχει αυξημένο ρόλο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των e-shops και των διασυνοριακών συναλλαγών εντός ΕΕ, καθώς και στον έλεγχο των προϋποθέσεων ένταξης επιχειρήσεων σε καθεστώτα απαλλαγής ΦΠΑ.

2. Υποδιεύθυνση-Έμμεση φορολογία: Καλύπτει τον ΦΠΑ, τα τέλη και άλλες ειδικές φορολογίες, όπως αυτές που σχετίζονται με οχήματα. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ, την επαλήθευση στοιχείων, την επιβολή φόρων και προστίμων και τη διαχείριση αιτημάτων φορολογουμένων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και διαδικασίες όπως η δήλωση ακινησίας οχήματος, οι οποίες πλέον διεκπεραιώνονται μέσω ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

3. Υποδιεύθυνση- Άμεση φορολογία: Είναι αρμόδια για θέματα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες φορολόγησης, όπως η φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων, ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και προβαίνει σε διασταυρώσεις δεδομένων με βάση εργαλεία ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, χειρίζεται αιτήσεις υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης που αφορούν κυρίως μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται και η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων.