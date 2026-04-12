ΑΑΔΕ: Επιχείρηση Supercars – Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες
Η εκτιμώμενη αξία των οχημάτων που δεσμεύτηκαν κατά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ
- Διαψεύδουν τον Τραμπ οι υπηρεσίες του: Το Ιράν έχει ακόμα χιλιάδες πυραύλους – «Θα ανασυστήσουν το οπλοστάσιο»
- Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
- Πάτρα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι – Αναζητούνται άλλα δύο άτομα
- Η εποχή της αντι-φιλοδοξίας: Γιατί σταματήσαμε να ζούμε για να δουλεύουμε
Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή supercars πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, εντοπίζοντας σωρεία παραβάσεων, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
Με βάση πληροφορίες από διόδια και τελωνεία και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, σχεδιάστηκε πανελλαδική δράση στοχευμένων ελέγχων σε αυτά τα οχήματα.
Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες, μάντρες αυτοκινήτων), αλλά και σε περιοχές που εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας.
Η αξία των οχημάτων
Οι έλεγχοι οδήγησαν στη δέσμευση 229 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων. Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή, με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα.
Οι παραβάσεις
Οι παραβάσεις αφορούν – μεταξύ άλλων – μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.
Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη σε ένα όχημα, αλλά και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, πιθανόν κλεμμένα.
Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.
Πηγή: ΟΤ
- «Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
- ΑΑΔΕ: Επιχείρηση Supercars – Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες
- Fed: Στο μικροσκόπιο της οι μεγάλες τράπεζες για την έκθεσή τους στην ιδιωτική πίστη
- Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
- Τράπεζα της Αγγλίας: Συναγερμός για το Mythos της Anthropic
- Γιορτή σήμερα 12 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 12.04.2026]
- Ο Μπέζος «κλέβει» ταλαντούχο στέλεχος από την OpenAI
