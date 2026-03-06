newspaper
ΑΑΔΕ: Big Brother σε αλκοόλ και τσιγάρα – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο στόχαστρο
ΑΑΔΕ: Big Brother σε αλκοόλ και τσιγάρα – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Σε λειτουργία μπαίνει το νέο μητρώο για προϊόντα καπνού και αλκοόλ – Ολόκληρη η διαδικασία στο Taxisnet

Τάξη στην αγορά αλκοόλ και καπνού επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπολογίζεται ότι μόνο από το παράνομο αλκοόλ χάνονται περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι απώλειες από τα καπνικά προϊόντα σε περίπου 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Συνολικά δηλαδή η «μαύρη» αγορά αφαιρεί από το Δημόσιο περίπου 800 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Περιθώριο έως τις 16 Απριλίου 2026 έχουν οι επιχειρήσεις

Έτσι, η κυβέρνηση προχωρά σε πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς καπνού και αλκοόλ προχωρά η κυβέρνηση, ενεργοποιώντας ένα νέο ψηφιακό μητρώο στο οποίο θα πρέπει να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ή πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 16 Απριλίου, μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Η ΑΑΔΕ και το νέο Μητρώο

Περιθώριο έως τις 16 Απριλίου 2026 έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πώληση προϊόντων καπνού, αλκοολούχων ποτών και λοιπών συναφών προϊόντων προκειμένου να εγγραφούν στο νέο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας στην αγορά και την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων καπνού και αλκοόλ, αλλά και στην καλύτερη παρακολούθηση των επιχειρήσεων που τα διαθέτουν στην αγορά. Μέσω του μητρώου θα συγκεντρώνονται αναλυτικά στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν ή διακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, διευκολύνοντας έτσι την εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet

Το μητρώο αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τα οποία θα μπορούν να αναζητούν στοιχεία επιχειρήσεων, να ελέγχουν τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και να διαπιστώνουν εάν τα προϊόντα που πωλούνται σε ένα κατάστημα έχουν δηλωθεί νόμιμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή μη δήλωσης προϊόντων, θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημοσιοποίηση βασικών στοιχείων του μητρώου για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ, η κύρια δραστηριότητα, η κατηγορία προϊόντων που διαθέτει και η διεύθυνση των σημείων πώλησης.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Με τη σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων της επιχείρησης, όπως το ΑΦΜ και οι δηλωμένοι ΚΑΔ, ενώ αντλούνται και στοιχεία επικοινωνίας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Για κάθε κατάστημα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, καθώς το σύστημα απαιτεί την καταγραφή της δραστηριότητας που ασκείται σε κάθε σημείο πώλησης.

Για κάθε υποκατάστημα δηλώνονται στοιχεία όπως το είδος του σημείου πώλησης, οι κατηγορίες προϊόντων που διακινούνται, η διεύθυνση του καταστήματος και η γεωγραφική απεικόνιση της τοποθεσίας του σε ψηφιακό χάρτη.

Τράμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, μόνο η άνευ όρων παράδοση

Τράμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, μόνο η άνευ όρων παράδοση

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Η απολογία του στο in 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
