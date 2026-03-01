newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
ΑΑΔΕ: Όλες οι αλλαγές στους ΚΑΔ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Μαρτίου 2026, 08:45

ΑΑΔΕ: Όλες οι αλλαγές στους ΚΑΔ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Ποιες εφαρμογές της ΑΑΔΕ δεν θα είναι διαθέσιμες από την 1η έως και τις 10 Μαρτίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα από την 1η έως και τη 10η Μαρτίου 2026 προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι προσωρινά μη διαθέσιμες εφαρμογές της ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώου και ειδικότερα δεν θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση:

  • ενάρξεων επιχειρήσεων
  • μεταβολών στοιχείων επιχειρήσεων
  • διακοπών εργασιών επιχειρήσεων
  • μεταβολών προσωπικών στοιχείων
  • μεταβολών διεύθυνσης κατοικίας

Οι σχετικές εφαρμογές θα τεθούν ξανά σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά (24/7): Στο my1521 (webchannel.1521.aade.gr/), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή Δραστηριοτήτων.

Η επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των ΚΑΔ αφορά 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες και η διαδικασία γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αρχικά κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Οι αλλαγές στους ΚΑΔ

Οι ισχύοντες ΚΑΔ θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα εκτείνεται σε 5 ψηφία, ενώ οι νέοι ΚΑΔ θα αντικαταστήσουν πλήρως τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τρία στάδια και ειδικότερα:

  • αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους
  • κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης
  • διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής, την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr)  έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου».

Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε καταχώριση/μεταβολή/διακοπή υφιστάμενου κωδικού αριθμού δραστηριότητας, όπως έχει προκύψει κατόπιν της αυτόματης αντιστοίχισης, υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης και η δήλωση εξετάζεται.

Ομοίως υποβάλλεται η δήλωση και στην περίπτωση καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού η οποία γίνεται στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης.

Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 1η Μαρτίου 2026 και αφορούν αναδρομικές μεταβολές ΚΑΔ μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2026 αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου».

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος
ΠΟΕΣΕ 28.02.26

Οι επαγγελματίες της εστίασης «αδειάζουν» την κυβέρνηση για τις αυξήσεις στο ΦΠΑ – Βουλιάζει ο τζίρος

«Πείτε μου έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση στην εστίαση» αναρωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών. Ξεχνάει ότι αύξησαν τον ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ, στο 24% από 13%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 28.02.26

Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα μειώνει την παραγωγή, αυξάνει την ανεργία και διευρύνει το εισοδηματικό χάσμα - ειδικά κατά τη διάρκεια υφέσεων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01.03.26

Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 08:03

Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ

Ποιος ήταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ; Ο προστατευόμενος του Χομεϊνί ήταν από το 1989 η πιο ισχυρή προσωπικότητα του Ιράν και αυτός που έδωσε πρόσωπο στο θρησκευτικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
