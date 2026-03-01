Στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα από την 1η έως και τη 10η Μαρτίου 2026 προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι προσωρινά μη διαθέσιμες εφαρμογές της ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές του Μητρώου και ειδικότερα δεν θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση:

ενάρξεων επιχειρήσεων

μεταβολών στοιχείων επιχειρήσεων

διακοπών εργασιών επιχειρήσεων

μεταβολών προσωπικών στοιχείων

μεταβολών διεύθυνσης κατοικίας

Οι σχετικές εφαρμογές θα τεθούν ξανά σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά (24/7): Στο my1521 (webchannel.1521.aade.gr/), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή Δραστηριοτήτων.

Η επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των ΚΑΔ αφορά 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες και η διαδικασία γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αρχικά κάποια ενέργεια από τους φορολογουμένους. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των στοιχείων, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Οι αλλαγές στους ΚΑΔ

Οι ισχύοντες ΚΑΔ θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα εκτείνεται σε 5 ψηφία, ενώ οι νέοι ΚΑΔ θα αντικαταστήσουν πλήρως τους παλαιούς στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τρία στάδια και ειδικότερα:

αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους

κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης

διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο, με ημερομηνία αυτής, την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης, μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι φορολογούμενοι δύναται να προβούν σε επισκόπηση για την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης και τους νέους ΚΑΔ όπως έχουν προκύψει από τη διαδικασία της οίκοθεν αντιστοίχισης, ανατρέχοντας στην τρέχουσα εικόνα και στο ιστορικό μεταβολών τους από την εφαρμογή «Βεβαιώσεις Μητρώου».

Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε καταχώριση/μεταβολή/διακοπή υφιστάμενου κωδικού αριθμού δραστηριότητας, όπως έχει προκύψει κατόπιν της αυτόματης αντιστοίχισης, υποβάλλουν δήλωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) «Μεταβολή στοιχείων επιχείρησης» με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της ημερομηνίας αντιστοίχισης και η δήλωση εξετάζεται.

Ομοίως υποβάλλεται η δήλωση και στην περίπτωση καταχώρισης/μεταβολής/διακοπής ΚΑΔ σε υποκατάστημα εσωτερικού η οποία γίνεται στην εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού», εφόσον ο ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στην Έδρα της επιχείρησης.

Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 1η Μαρτίου 2026 και αφορούν αναδρομικές μεταβολές ΚΑΔ μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2026 αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου».

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου.