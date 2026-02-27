newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν από τις ελαφρύνσεις
Οικονομία 27 Φεβρουαρίου 2026, 08:28

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν από τις ελαφρύνσεις

Ο χάρτης με τις μειώσεις και τις απαλλαγές – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αυξάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με «κούρεμα» τεκμηρίων καθώς με νέα ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών μειώνει κατά 30% το ελάχιστο εισόδημα για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών «ξεφουσκώνοντας» το φετινό φορο-λογαριασμό.

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από τα τεκμήρια απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Την ίδια στιγμή, μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίες καλύπτουν κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια:

  • Επαγγελματίες με αναπηρία από 67% έως 79% Όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 500 κατοίκους, ή σε κοινότητες από 500 έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση όσους βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
  • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα
  • Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό σωματικής ή νοητικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%
  • Γονείς πολύτεκνων οικογενειών
  • Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%
  • Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Πέρα από τις εκπτώσεις, προβλέπεται και πλήρης απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για ορισμένες κατηγορίες:

  • Νέοι επαγγελματίες για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας. Όσοι έκαναν έναρξη το 2025 εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα για το 2025 και για τα δύο επόμενα έτη, έως και το 2027.
  • Μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα έτη.
  • Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι», υπό την προϋπόθεση ότι συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.
  • Άτομα με αναπηρία ίση ή άνω του 80%, λόγω περιορισμένης επαγγελματικής ικανότητας.
  • Καφενεία σε κοινότητες έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
  • Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Τα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από τα τεκμήρια απαιτείται, κατά περίπτωση, η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών:

  • Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη από την οποία προκύπτει ο περιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υπόχρεου.
  • Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας πολύτεκνου γονέα ή απορφανισθέντος τέκνου.
  • Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα. Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται εκείνη που αποτελείται από έναν μόνο γονέα, ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα, πραγματικά ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, τη μόνιμη ή προσωρινή επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ιδιοκτησίας για τους εκμεταλλευτές ταξί.

Πήγη: OT

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Business
HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
