Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 06:00

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Η Ευρώπη δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, αλλά πιθανότατα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πολιτική κρίση, προειδοποιούν αναλυτές.

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν οι συζητήσεις επικεντρώνονταν στο ενεργειακό σοκ και στο πώς η Ευρώπη θα πληρώσει  ακριβά το τίμημα, αφού βασίζεται κυρίως σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Όσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται οι κραδασμοί από το ενεργειακό σοκ διαχέονται σταδιακά σε όλη την οικονομία.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022. Οι προβλέψεις για ανάπτυξη, που ήταν ούτως ή άλλως χλιαρές, αναπροσαρμόζονται προς το χειρότερο. Με θρυαλλίδα τα ενεργειακά αγαθά, οι τιμές αυξάνονται απότομα, πιέζοντας ανοδικά τον συνολικό πληθωρισμό. Ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού έρχεται ολοένα πιο κοντά.  Μαζί του εντείνονται οι πολιτικοί τριγμοί, που απειλούν κυρίως τους ήδη εύθραυστους σχηματισμούς των φιλο-ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Πρόδρομοι δείκτες ύφεσης

Ο σύνθετος δείκτης PMI της Ευρωζώνης, που χρησιμεύει ως πρόβλεψη για το πώς θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η οικονομική δραστηριότητα, υποχώρησε σε επίπεδο συρρίκνωσης. Αντίστοιχα, οι χρόνοι παράδοσης και ο ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών (τα κόστη της βιομηχανίας) κατέγραψαν επίσης την ταχύτερη αύξηση από το 2022.

Όλα τα παραπάνω ξυπνάνε μνήμες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Όταν οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν, οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαταράχθηκαν και το πληθωριστικό ντόμινο μεταφράστηκε σε επώδυνη αύξηση του κόστους ζωής. Μήπως ξαναζούμε το ίδιο θρίλερ σε διασκευή;

Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, επιμένουν οι ηγέτες της ΕΕ. Έχουμε μάθει από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα είναι στοχευμένες και προσεκτικές.

Εξάλλου ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος. Έχει προηγηθεί το δαπανηρό πακέτο στήριξης για την ανάκαμψη από την πανδημία και τα μάλλον αναποτελεσματικά μέτρα για την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, το τιτάνιο εξοπλιστικό πλάνο των 800 δισ. ευρώ ReArm Europe, που μετονομάστηκε σε «Ετοιμότητα 2030», για να ακούγεται λιγότερο μιλιταριστικό, στενεύει τα περιθώρια για κοινωνική πολιτική. Τα περιθώρια στενεύουν και χρονικά, αφού από το 2028 η ΕΕ θα πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνει 25 δισ. ευρώ ετησίως για το κοινό χρέος που εξέδωσε για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid.

Από το σοκ στην κρίση

Πλέον γίνεται ολοένα πιο σαφές για την Ευρώπη, ότι αυτό που βιώνει δεν είναι ένα πρόσκαιρο σοκ ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά μια κρίσιμη κατάσταση με μεσο-μακροπρόθεσμες συνέπειες. «Είμαστε εν μέσω μιας μεγάλης, αυτή τη στιγμή, οικονομικής κρίσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, για την επίσκεψη Μακρόν.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει στην εκδοχή του «εισαγόμενου πληθωρισμού», όπως έκανε και με το προηγούμενο κύμα πληθωριστικής κρίσης. Μόνο που τότε αποδείχθηκε ότι ο πληθωρισμός είχε και εγχώρια αίτια, αφού οι επιχειρήσεις αύξησαν εντυπωσιακά τα περιθώρια κέρδους τους, όπως αποδεικνύουν μελέτες της ΤτΕ.

Επανάληψη της ίδιας αποτυχημένης συνταγής θυμίζουν και τα μέτρα αντίδρασης στη νέα κρίση. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σε επιλεγμένα αγαθά, fuel pass, εφάπαξ επιδόματα. Καθώς οι έμμεσοι φόροι, που φουσκώνουν μαζί με τον πληθωρισμό, «ταΐζουν» τα υπερπλεονάσματα, η κυβέρνηση αρνείται να τους μειώσει.

Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν δυσανάλογο με το όποιο όφελος, διότι η μείωσή τους δεν θα πέρναγε στις τιμές καταναλωτή. Πρόκειται όμως για τη μισή αλήθεια – που ισοδυναμεί με ψέμα.

Όπως επίσης έχει δείξει μελέτη της ΤτΕ, μόνιμες μειώσεις ΦΠΑ είναι αποτελεσματικές μόνο αν συνοδεύονται με διαρθρωτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Αντιθέτως, όταν επικρατούν ολιγοπώλια και στρεβλώσεις στην αγορά, τόσο πιο δύσκολα περνάνε οι μειώσεις ΦΠΑ στις τελικές τιμές. Η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει του έμμεσους φόρους ισοδυναμεί εμμέσως με παραδοχή ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να ελέγξει τα καρτέλ.

Από την οικονομία, στην πολιτική

Το νέο ερώτημα που τίθεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι κατά πόσο και με ποιο τρόπο  η οικονομική κρίση «ξεβάφει» στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση φάνηκε πρόσκαιρα να κερδίζει δημοσκοπικούς «πόντους» τον πρώτο μήνα του πολέμου. Συχνά, οι εξωτερικές απειλές τροφοδοτούν στην αρχή συσπείρωση σε μια κεντρική εξουσία, που προβάλλεται ως «ομπρέλα προστασίας». Όμως καθώς η ατζέντα επανήλθε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, που ακόμα συγκλονίζεται από τα σκάνδαλα διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ,  κι αφού τα μέτρα για την ακρίβεια αποδείχθηκαν σουρωτήρι, τα πρόσκαιρα κέρδη εξανεμίστηκαν και η κυβερνητική φθορά επιταχύνεται.

Στην Ελλάδα θεωρείται βέβαιο ότι βρισκόμαστε ενώπιον πολιτικών ανακατατάξεων, κι ας μην είναι άμεσα ορατό ένα στιβαρό αντιπολιτευτικό μέτωπο. Οι συζητήσεις για πρόωρες εκλογές ξαναφουντώνουν. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO πάνω από ένας στους δύο ζητά προσφυγή στις κάλπες, ενώ οι επτά στους δέκα ζητάνε την εκλογή άλλης κυβέρνησης.

Ανησυχίες στην Ευρώπη

Ανάλυση του Politico συνδέει την ενεργειακή και οικονομική κρίση με νέους πολιτικούς τριγμούς, που επηρεάζουν κυρίως τις λεγόμενες συστημικές – καθεστηκυίες  δυνάμεις.

«Η  αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν είναι έτοιμη να μετατραπεί από οικονομικό σοκ σε πολιτική κρίση για το εύθραυστο κέντρο του ευρωπαϊκού μπλοκ (…) Με τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν και την ανάπτυξη να παραπαίει, οι φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζονται για μια κρίση που δεν έχουν τη δύναμη να σταματήσουν — και που θα μπορούσε να διαλύσει το ήδη αποδυναμωμένο πολιτικό mainstream (κυρίαρχο ρεύμα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει χαρακτηριστικά.

Άλλη μια φορά οι αναλυτές δείχνουν ως συνήθη κίνδυνο τον «λαϊκισμό». Πρόκειται για μια λέξη–πασπαρτού,  που τσουβαλιάζει την εθνικιστική – ξενοφοβική ακροδεξιά, με φωνές που αμφισβητούν από αριστερή σκοπιά τις κυρίαρχες πολιτικές. Οι  διαχωρισμοί Αριστερά-Δεξιά εγκαταλείπονται, προς χάριν του διαχωρισμού «συστημικό – αντισυστημικό»  ή «ευρωπαϊστές–ευρωσκεπτικιστές».

«Σε όλη την Ευρώπη, οι μη δημοφιλείς κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια λαϊκιστική αντίδραση, που θα μπορούσε να χτυπήσει αρκετά σκληρά στη Γαλλία το επόμενο έτος, ώστε να οδηγήσει τον Εθνικό Συναγερμό στη νίκη, φέρνοντας την ακροδεξιά στο Προεδρικό Μέγαρο και προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο», σημειώνει το κεντρικό άρθρο του Politico.

Δυσπιστία στους θεσμούς

Ο Σίμους Μπόλαντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, συνδέει τη νέα ενεργειακή κρίση με την κρίση δυσπιστίας στους θεσμούς. «Το κόστος της ενέργειας μετακυλίεται στα τρόφιμα, τις μεταφορές και τη στέγαση, πλήττοντας περισσότερο τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Πολιτικά, αυτό δημιουργεί χώρο για δυσπιστία. Όχι μόνο απέναντι στις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και στην ικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμών να προστατεύουν τους πολίτες από εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Διακινδυνεύει να επιταχύνει την υποστήριξη για πιο προστατευτικές ή εσωστρεφείς προσεγγίσεις», δηλώνει ο Μπόλαντ.

Το πολιτικό κέντρο καταρρέει

Το ενδεχόμενο να καταλάβει η ακροδεξιά της Λεπέν τον προεδρικό θώκο το 2027 παραμένει προς το παρόν στη σφαίρα των ζοφερών προγνωστικών. Υπάρχουν όμως πιο κοντινά καμπανάκια ότι «το πολιτικό κέντρο στην Ευρώπη καταρρέει», υπογραμμίζουν οι αναλυτές.

Ένα από αυτά, σύμφωνα με το Politico, είναι η πρόσφατη νίκη του Ρούμεν Ράντεφ στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία. Ο Ράντεφ, που παραιτήθηκε από πρόεδρος για να ηγηθεί του κεντροαριστερού συνασπισμού «Ενωμένη Βουλγαρία», έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Το Politico τον χαρακτηρίζει φιλικά προσκείμενο στο Κρεμλίνο και υποστηρίζει ότι η εκλογή του «έχει θέσει σε συναγερμό τους εν ενεργεία ηγέτες σε όλη την Ευρώπη».

Στη Ρουμανία, η κρίση της κυβέρνησης συνασπισμού, θα μπορούσε σύντομα να  απομακρύνει από την εξουσία τον φιλο-ευρωπαίο πρωθυπουργό Ίλιε Μπολοζάν. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από την πολυκομματική κυβέρνηση και δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, για να ρίξουν τον Μπολοζάν. Προς το παρόν ο ίδιος επιμένει να ηγηθεί κυβέρνησης μειοψηφίας για να ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις και να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους, πριν λήξει η προθεσμία, τον Αύγουστο του 2026.

Στην πάλαι ποτέ «ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας», το ακροδεξιό κόμμα AfD-Εναλλακτική για τη Γερμανία, προπορεύεται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. Έχει ήδη κερδίσει σημαντικό έδαφος σε πρόσφατες εκλογές σε κρατίδια της δυτικής Γερμανίας, επεκτείνοντας τις δυνάμεις της πέρα από το παραδοσιακό της «ορμητήριο», την ανατολική Γερμανία.

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Προκόπης Γιόγιακας
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία
Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
Why God, why? 30.04.26

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Σύνταξη
Culture Live 30.04.26

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Παρεμβάσεις 30.04.26

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Κόσμος 30.04.26

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

