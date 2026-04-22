ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν επιταχύνει τα σχέδια της ΕΕ για μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Παράλληλα, καθώς οι καταναλωτές στην Ευρώπη έχουν πληγεί από τις υψηλές τιμές ενέργειας, θα υιοθετήσει προσωρινούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Έτσι θα επιτραπεί στα κράτη μέλη να προστατεύσουν άμεσα τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε υποστήριξη πρέπει να είναι «στοχευμένη, έγκαιρη και προσωρινή».

Όσον αφορά την κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Κομισιόν απέρριψε μέτρα όπως η φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Απέρριψε επίσης την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου.

Μεταβαίνοντας σε καθαρή οικονομία

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα μειώσει τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα παράσχει στους καταναλωτές νέα κίνητρα για να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητα και τους λέβητες που καίνε καύσιμο.

Το σχέδιο προβλέπει τροποποίηση των κανόνων ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στοχεύει στη μείωση των λογαριασμών, ενθαρρύνοντας παράλληλα την απομάκρυνση από ρυπογόνες συσκευές που παρατείνουν την εξάρτηση από ξένα καύσιμα.

«Επενδύοντας στην καθαρή ενέργεια και την ηλεκτροδότηση, ξεκλειδώνουμε περισσότερα χρήματα για την οικονομία μας», δήλωσε ο Γιόργκενσεν. «Στο μέλλον, αντί να αγοράζουμε κάτι και να το καίμε για να πάρουμε ενέργεια και να το αγοράζουμε ξανά, πρέπει να παράγουμε τη δική μας εγχώρια καθαρή ενέργεια».

Η παρατεταμένη εξάρτηση από ξένα καύσιμα έχει αφήσει την ΕΕ ευάλωτη σε αυξήσεις τιμών από τον πόλεμο στο Ιράν. Η εκτίμηση είναι ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα.

«Στόχος ηλεκτροδότησης»

Η Κομισιόν ανέφερε ότι θα θέσει έναν στόχο ηλεκτροδότησης πριν από το καλοκαίρι. Επίσης, θα προτείνει μέτρα για τη μείωση της αναλογίας τιμών μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων. Η ενεργειακή κρίση επανέφερε τη συζήτηση για τη φορολόγηση στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ για το περιβάλλον, οι προτάσεις της Κομισιόν δεν είναι παρά ημίμετρα.

Σύμφωνα με τον Άντονι Φρόγκατ, της ομάδας εκστρατείας Μεταφορές και Περιβάλλον, που μίλησε στον Guardian, τα μέτρα «πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση». Ωστόσο, είπε, «δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν τα σωστά μέσα στην ΕΕ τόσο από την πλευρά των εσόδων όσο και από την πλευρά της χρηματοδότησης. Καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια σε κέρδη πολέμου, οι απροσδόκητοι φόροι που ανακουφίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά είναι κρίσιμοι».

Από την πλευρά της η Λουίζ Σάντερλαντ, του Regulatory Assistance Project, μιας δεξαμενής σκέψης για την ενέργεια, δήλωσε:

«Η πρόταση για τη μείωση των στοιχείων δικτύου και φορολογίας του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ πάνω από το 50% του λογαριασμού των νοικοκυριών, είναι ένα γρήγορο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι τόσο αποτελεσματικές όσο η εφαρμογή τους. Πολλές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυνατότητά τους να μειώσουν τη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας».