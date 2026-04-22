newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 21:50
Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Διεθνής Οικονομία 22 Απριλίου 2026, 21:02

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν επιταχύνει τα σχέδια της ΕΕ για μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Παράλληλα, καθώς οι καταναλωτές στην Ευρώπη έχουν πληγεί από τις υψηλές τιμές ενέργειας, θα υιοθετήσει προσωρινούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Έτσι θα επιτραπεί στα κράτη μέλη να προστατεύσουν άμεσα τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, η Επιτροπή προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε υποστήριξη πρέπει να είναι «στοχευμένη, έγκαιρη και προσωρινή».

Όσον αφορά την κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Κομισιόν απέρριψε μέτρα όπως η φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Απέρριψε επίσης την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου.

Μεταβαίνοντας σε καθαρή οικονομία

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα μειώσει τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα παράσχει στους καταναλωτές νέα κίνητρα για να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητα και τους λέβητες που καίνε καύσιμο.

Το σχέδιο προβλέπει τροποποίηση των κανόνων ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στοχεύει στη μείωση των λογαριασμών, ενθαρρύνοντας παράλληλα την απομάκρυνση από ρυπογόνες συσκευές που παρατείνουν την εξάρτηση από ξένα καύσιμα.

«Επενδύοντας στην καθαρή ενέργεια και την ηλεκτροδότηση, ξεκλειδώνουμε περισσότερα χρήματα για την οικονομία μας», δήλωσε ο Γιόργκενσεν. «Στο μέλλον, αντί να αγοράζουμε κάτι και να το καίμε για να πάρουμε ενέργεια και να το αγοράζουμε ξανά, πρέπει να παράγουμε τη δική μας εγχώρια καθαρή ενέργεια».

Η παρατεταμένη εξάρτηση από ξένα καύσιμα έχει αφήσει την ΕΕ ευάλωτη σε αυξήσεις τιμών από τον πόλεμο στο Ιράν. Η εκτίμηση είναι ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα.

«Στόχος ηλεκτροδότησης»

Η Κομισιόν ανέφερε ότι θα θέσει έναν στόχο ηλεκτροδότησης πριν από το καλοκαίρι. Επίσης, θα προτείνει μέτρα για τη μείωση της αναλογίας τιμών μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων. Η ενεργειακή κρίση επανέφερε τη συζήτηση για τη φορολόγηση στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ για το περιβάλλον, οι προτάσεις της Κομισιόν δεν είναι παρά ημίμετρα.

Σύμφωνα με τον Άντονι Φρόγκατ, της ομάδας εκστρατείας Μεταφορές και Περιβάλλον, που μίλησε στον Guardian, τα μέτρα «πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση». Ωστόσο, είπε, «δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν τα σωστά μέσα στην ΕΕ τόσο από την πλευρά των εσόδων όσο και από την πλευρά της χρηματοδότησης. Καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια σε κέρδη πολέμου, οι απροσδόκητοι φόροι που ανακουφίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά είναι κρίσιμοι».

Από την πλευρά της η Λουίζ Σάντερλαντ, του Regulatory Assistance Project, μιας δεξαμενής σκέψης για την ενέργεια, δήλωσε:

«Η πρόταση για τη μείωση των στοιχείων δικτύου και φορολογίας του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ πάνω από το 50% του λογαριασμού των νοικοκυριών, είναι ένα γρήγορο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι τόσο αποτελεσματικές όσο η εφαρμογή τους. Πολλές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει την υπάρχουσα δυνατότητά τους να μειώσουν τη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Κόσμος
Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Σύνταξη
Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Σύνταξη
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

Σύνταξη
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Σύνταξη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies