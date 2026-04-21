Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τα αιτήματα για περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών, κατά την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για τη μείωση των αποθεμάτων κηροζίνης της ΕΕ και συνεπώς έλλειψη καυσίμων.

Σύμφωνα με το Euractiv, το σημαντικότερο απόθεμα καυσίμων αεροσκαφών της Δυτικής Ευρώπης, το σύμπλεγμα Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσας, έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών. Επίσης, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε ότι τα αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν σε μόλις έξι εβδομάδες και συνιστά να αποφεύγονται οι πτήσεις όποτε είναι δυνατόν. Οι αεροπορικές εταιρείες το κάνουν ήδη.

Ωστόσο, η Κομισιόν δεν φαίνεται διατεθειμένη να εκδώσει οδηγία για μείωση των αεροπορικών ταξιδιών. Εντός της εβδομάδας θα ανακοινώσει ένα σχέδιο δράσης για την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ των μέτρων που θα προβλέπει θα είναι η υποχρέωση των κρατών-μελών να μοιράζονται καύσιμα για αεριωθούμενα, όταν παραστεί ανάγκη.

Καθησυχάζει ο επίτροπος Μεταφορών

Σύμφωνα με το Euractiv, ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «δεν υπάρχει ανάγκη σε αυτό το σημείο να παρέμβουμε στον τρόπο που ζουν και ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν στοιχεία για πραγματικές ελλείψεις».

Υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στα εναπομείναντα αποθέματα και στη χαλάρωση των κανονισμών για την αγορά καυσίμων. «Η Ευρώπη διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης, αυτά τα αποθέματα μπορούν να αποδεσμευτούν και θα αποδεσμευτούν εάν χρειαστεί», είπε.

Στο σχέδιο της Κομισιόν εξετάζεται η χαλάρωση των κανόνων που αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να αγοράζουν το 90% των καυσίμων τους στα αεροδρόμια της ΕΕ. Η εισαγωγή δικών τους καυσίμων στην Ευρώπη απαγορεύτηκε λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών. Έτσι, ενδέχεται να αρθεί η απαγόρευση εισαγωγής καυσίμων αεροσκαφών αμερικανικού τύπου, γνωστά ως Τύπου Α.

Το μέτρο αυτό είναι, σύμφωνα με το Euractiv, μέρος των αιτημάτων που έχει υποβάλει ο τομέας των αερομεταφορών της Ευρώπης. Επίσης, σύμφωνα με διαρροές προσχέδιων, η πρόταση θα συμπεριλάβει ένα παρατηρητήριο καυσίμων αεριωθούμενων. Και φυσικά, το σύστημα «εθελοντικής» κοινής χρήσης καυσίμων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το προαιρετικό μπορεί να γίνει υποχρεωτικό

Αν και ο επίτροπος Μεταφορών αρνείται ότι υπάρχει πρόβλημα εφοδιασμού, είπε για την κοινή χρήση καυσίμων μεταξύ των κρατών-μελών: «Αυτό που είναι προαιρετικό σήμερα θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικό».

«Οποιαδήποτε εθνική διάθεση καυσίμων πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια για να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς», σημείωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου. Αλλά σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού».

«Θα αξιολογήσουμε εάν χρειαζόμαστε μια ελάχιστη υποχρέωση αποθεμάτων για καύσιμα αεριωθούμενων, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθέματα έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε.

Τα αμερικανικά καύσιμα

Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα αναφορικά με τα καύσιμα Τύπου Α, που παράγονται στις ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνει το Politico, το καύσιμο αυτό διαφέρει από το διεθνές πρότυπο Jet A1. Το γεγονός αυτό καθιστά πιο δύσκολη την κλιμάκωση των εισαγωγών στην ΕΕ. Ο αναλυτής πετρελαίου στην εταιρεία Kpler, Τζορτζ Σο, επισήμανε επίσης ότι θα απαιτηθούν επίσης προσαρμογές στις υποδομές για να διατηρηθούν τα δύο καύσιμα ξεχωριστά.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του επιτρόπου Τζιτζικώστα για την έλλειψη καυσίμων, οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ έχουν αρχίσει να ακυρώνουν μη κερδοφόρες πτήσεις και να αποσύρουν τα λιγότερο αποδοτικά από άποψη καυσίμου αεροσκάφη τους.

Η Γερμανία επίσης δήλωσε ότι θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας τις επόμενες ημέρες για να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τα καύσιμα αεριωθούμενων.