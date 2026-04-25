Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Πολιτική 25 Απριλίου 2026, 20:51

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΠΕ δεν έχει διαβρώσει απλώς την αξιοπιστία της κυβέρνησης.  Έχει αφήσει βαθιές πληγές στην ελληνική κοινωνία. Όπως αποκαλύπτει νέα δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», όσο η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει δριμύτερη στην πολιτική ατζέντα, τόσο βαθαίνει η αίσθηση αποδυνάμωσης των θεσμών του κράτους Δικαίου. Αντίστοιχα, κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ αντιθέτως ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χαίρει ευρείας αποδοχής.

Στην πλειονότητα των πολιτών δημιουργείται ισχυρή αίσθηση ότι τα φαινόμενα διαφθοράς έχουν αυξηθεί, ενώ κυριαρχεί η έντονη δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρνητική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου.

Παράλληλα, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις. Πάνω από τους μισούς ζητάνε πρόωρες εκλογές, ενώ οι επτά στους δέκα απαιτούν αλλαγή πολιτικού σκηνικού, με εκλογή διαφορετικής κυβέρνησης.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ βυθίζει την αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κλονίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Η νέα έρευνα γνώμης, καταγράφει ένα εκτεταμένο κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία χάνει τις όποιες «δημοσκοπικές αβάντες» είχε κερδίσει τον περασμένο μήνα, εν μέσω της γεωπολιτικής αναταραχής του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που ερευνώνται για εμπλοκή στην υπόθεση, φθείρουν κι άλλο την ήδη αποδυναμωμένη κυβέρνηση. Πλέον οι τριγμοί έχουν μετατραπεί σε μόνιμες ρωγμές και απώλεια εμπιστοσύνης και από το στρατόπεδο των ψηφορόρων της ΝΔ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οχτώ στους δέκα πολίτες (76,6%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έξι στους δέκα (56,9%) δηλώνουν πολύ δυσαρεστημένοι και οι δύο στους δέκα (19,7%) μάλλον δυσαρεστημένοι.

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που εγκρίνουν απολύτως τους χειρισμούς της κυβέρνησης – μόλις 6,4%. Μάλλον ικανοποιημένοι δηλώνουν το 16,6%. Δηλαδή, λιγότεροι από ένας στους τέσσερις (23%) έχει θετική άποψη για τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίζεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξίσου υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που αποδοκιμάζει στο σύνολό του το κυβερνητικό έργο. Το 72,% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τη συνολική θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόνο το 27,2% έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη.

Οι οχτώ στους δέκα (77%) δηλώνουν ότι εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Για πάνω από έξι στους δέκα (60,4%) η απώλεια της εμπιστοσύνης είναι μεγάλη. Μόνο ένα 20,6% δεν έχει αλλάξει γνώμη και διατηρεί τα ίδια επίπεδα εμπιστοσύνης – όποια και αν είναι αυτά. Όσοι δε πιστεύουν ότι η κυβέρνηση κερδίζει πόντους αξιοπιστίας, επειδή αποκαλύφθηκε και αντιμετωπίζεται το σκάνδαλο, είναι μια οικτρή μειοψηφία που αν ήταν κόμμα δεν θα έμπαινε καν στη Βουλή (μόλις 2,2%).  Όπως αναφέρει ο διευθυντής ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης στην ανάλυση της έρευνας στα «Παραπολιτικά», η απώλεια εμπιστοσύνης καταγράφεται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ. Σχεδόν ο ένας στους δύο από όσους ψήφισαν ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές (46,6%), έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση, εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πάνω από τους μισούς πολίτες είναι πεπεισμένοι ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γαλάζιο χρώμα. Το 43,5% απαντά ότι ευθύνεται κυρίως η κυβέρνηση. Άλλο ένα 7,6% θεωρεί ότι ευθύνονται τα κομματικά στελέχη και οι υπάλληλοι που εμπλέκονται. Καθώς στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρωταγωνιστούν «βαριά» ονόματα,  όχι μόνο στελεχών αλλά και  βουλευτών – πρώην υπουργών της ΝΔ, είναι ευνόητο ότι οι ευθύνες ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, βαραίνουν πρωτίστως το κυβερνητικό στρατόπεδο.  Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δίνουν συγχωροχάρτι στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Οι τρεις στους δέκα (28,7%) θεωρούν ότι για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και οι δύο στους δέκα (19,1%) πιστεύουν ότι ευθύνεται κυρίως το πολιτικό σύστημα.

Η γενικότερη δυσαρέσκεια συνδέεται με τη διάχυτη αίσθηση απαξίωσης των θεσμών και εξάπλωσης της διαφθοράς. Το 63,9% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της GPO, πιστεύει ότι με τη σημερινή κυβέρνηση ΝΔ έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς. Το 23,1% θεωρει ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι στα ίδια επίπεδα. Μόνο το 12% θεωρει ότι η διαφθορά έχει περιοριστεί – δηλαδή ούτε ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους της ΝΔ.

Ο θεμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βγαίνει ενισχυμένος.

Η σθεναρή και θαρραλέα στάση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της πλειονότητας των Ελλήνων. Οι επτά στους δέκα (69,8%) δηλώνουν ότι εμπιστεύονται πολύ και αρκετά το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Το 67,1% δηλώνουν ότι δεν την εμπιστεύονται καθόλου ή την εμπιστεύονται λίγο. Λιγότεροι από ένας στους τρεις (32,8%) απαντάνε ότι έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.

Ακόμα πιο έντονη είναι η αίσθηση ότι το κράτος Δικαίου στη χώρα μας υπονομεύεται συστηματικά. Σχεδόν οκτώ στους δέκα (76,4%) πιστεύουν ότι στην Ελλάδα σήμερα έχουν πλέον αποδυναμωθεί οι  θεσμοί του κράτους Δικαίου.

Το 52,8% θεωρεί ότι πρέπει η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Το 43,5% πιστεύει ότι πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία.

Παρά την πολύ χαμηλή αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου (ούτε ο ένας στους τρεις δεν το κρίνει θετικά), ακόμα πιο χαμηλή είναι η αξιολόγηση του έργου του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 76% το κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ μόλις το 22,6% έχει θετική ή μάλλον θετική γνώμη. Ωστόσο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιανουάριο του 2026, η εικόνα του ΠΑΣΟΚ έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τις θετικές γνώμες να αυξάνονται κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Οι επτά στους δέκα (68,8%) επιθυμούν οι επόμενες κάλπες να αναδείξουν διαφορετική κυβέρνηση και μόνο το 26,6% ζητάνε να παραμείνει στην εξουσία η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Πρόκειται για ποσοστό αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο (-3,8 ποσοστιαίες μονάδες).

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις των ερωτηθέντων για το κατά πόσο θέλουν οι επόμενες κάλπες να βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας, με 48,1% και 47,7% αντίστοιχα.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ επηρεάζει καθοριστικά το πολιτικό κλίμα και προκαλεί σημαντικές δημοσκοπικές απώλειες στη ΝΔ. Η πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο του 2026, στο 23,8%, με πτώση πτώση 2,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ενισχυµένο τη δεδοµένη χρονική στιγµή εµφανίζεται το ΠΑΣΟΚ, που από το 11,4% του Μαρτίου βρίσκεται σήµερα στο 12,8%, ενώ συνεχίζονται οι απώλειες για την Πλεύση Ελευθερίας, που ανιχνεύεται πλέον στο 6,9%. Μικρή πτώση για την Ελληνική Λύση, που κρατά σταθερά όµως την τρίτη θέση µε 8,2%, ενώ στην τέταρτη θέση του πίνακα βρίσκεται το ΚΚΕ, που επιδεικνύει σταθερότητα µε 8%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων διευρύνεται ακόµα περισσότερο και φτάνει στο 17,2%, ενώ ψηλά παραµένει και το ποσοστό των απαντήσεων «άλλο κόµµα», µε τις αυθόρµητες αναφορές να εστιάζουν κυρίως στους υπό ίδρυση σχηµατισµούς της κ. Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα.

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σύνταξη
