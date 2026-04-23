Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ευθύς και αποκαλυπτική η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, από το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα, στην ενότητα «Οι θεσμοί υπό πίεση», με στόχο να ξεκαθαρίσει τη θέση του ευρωπαϊκού θεσμού απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη – με μπροστάρη τον Άδωνι Γεωργιάδη – για τις δικογραφίες που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η κυρία Κοβέσι με αυστηρό τόνο χαρακτήρισε τις επιθέσεις στον θεσμό «αντιπερισπασμό», προκειμένου να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό διακύβευμα – τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έκανε λόγο για «έγκλημα» και παράδειγμα «νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων».
«Αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;»
Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση Λάουρα Κοβέσι αναφορικά με τη διαχείριση υποθέσεων απάτης στην Ελλάδα.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;», αναρωτήθηκε, εκφράζοντας προβληματισμό για το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας.
Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά από συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές υπήρξαν αλλαγές στη νομοθεσία, τονίζοντας ότι αυτός είναι «ο ευρωπαϊκός τρόπος αντιμετώπισης» τέτοιων ζητημάτων.
«Δεν υπάρχει ‘καθαρή’ χώρα – Υπάρχει απάτη και διαφθορά παντού»
Η Λάουρα Κοβέσι, κληθείσα να σχολιάσει ότι το 5% των υποθέσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούν στην Ελλάδα, ανέφερε αρχικά πως «έχουμε ετήσια έκθεση, αλλά δεν έχουμε έκθεση και για τα πιο διεφθαρμένα κράτη στην Ευρώπη. Μπορώ να αναφέρω ως παράδειγμα την Ρουμανία, που ήταν ένα διεφθαρμένο κράτος και αυτό άλλαξε – και είμαι ευτυχής γι’ αυτό», σημείωσε για την χώρα καταγωγής της.
«Ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα σας πω το εξής: Δεν υπάρχει ‘καθαρή’ χώρα – Υπάρχει απάτη και διαφθορά παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.
Δείτε στο in όσα είπε η κυρία Κοβέσι
- Η συνέντευξη Τύπου της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις