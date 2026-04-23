Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 09:33

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία

«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Upd:23.04.2026, 10:17
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Ευθύς και αποκαλυπτική η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, από το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα, στην ενότητα «Οι θεσμοί υπό πίεση», με στόχο να ξεκαθαρίσει τη θέση του ευρωπαϊκού θεσμού απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη – με μπροστάρη τον Άδωνι Γεωργιάδη – για τις δικογραφίες που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυρία Κοβέσι με αυστηρό τόνο χαρακτήρισε τις επιθέσεις στον θεσμό «αντιπερισπασμό», προκειμένου να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό διακύβευμα – τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έκανε λόγο για «έγκλημα» και παράδειγμα «νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων».

«Αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση Λάουρα Κοβέσι αναφορικά με τη διαχείριση υποθέσεων απάτης στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;», αναρωτήθηκε, εκφράζοντας προβληματισμό για το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μετά από συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές υπήρξαν αλλαγές στη νομοθεσία, τονίζοντας ότι αυτός είναι «ο ευρωπαϊκός τρόπος αντιμετώπισης» τέτοιων ζητημάτων.

«Δεν υπάρχει ‘καθαρή’ χώρα – Υπάρχει απάτη και διαφθορά παντού»

Η Λάουρα Κοβέσι, κληθείσα να σχολιάσει ότι το 5% των υποθέσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούν στην Ελλάδα, ανέφερε αρχικά πως «έχουμε ετήσια έκθεση, αλλά δεν έχουμε έκθεση και για τα πιο διεφθαρμένα κράτη στην Ευρώπη. Μπορώ να αναφέρω ως παράδειγμα την Ρουμανία, που ήταν ένα διεφθαρμένο κράτος και αυτό άλλαξε – και είμαι ευτυχής γι’ αυτό», σημείωσε για την χώρα καταγωγής της.

«Ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα σας πω το εξής: Δεν υπάρχει ‘καθαρή’ χώρα – Υπάρχει απάτη και διαφθορά παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη – Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της.

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

