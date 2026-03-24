Μια ημέρα μετά το «φιάσκο» της κυβέρνησης με την αίθουσα που επέλεξε για την πολύκροτη δίκη για τα Τέμπη η Λάουρα Κοβέσι παίρνει ξανά το «όπλο» της και περιγράφει τα εμπόδια που υψώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην προσπάθεια της να ξετυλίξει το κουβάρι των ευθυνών στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα.

Η Λάουρα Κόβεσι δηλώνει ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία της δεν ήταν ποτέ το αν η Ευρώπη μπορούσε να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή. Ήταν το αν η Ευρώπη ήταν έτοιμη να αφήσει κάποιον να κάνει τη δουλειά του

Η ευρωπαία αξιωματούχος, λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπερασπίζεται με πάθος την ανεξαρτησία της EPPO και διαμηνύει με αυστηρότητα «αν υπάρχει υπόθεση, είναι καθήκον μας να την ερευνήσουμε».

Μόνο στην Ελλάδα

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Euractiv, θέλοντας να δώσει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως θεσμικά εμπόδια περιορίζουν τις έρευνες διαφθοράς και την πλήρη απόδοση ευθυνών, ανέφερε τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Πουθενά αλλού τα όρια δεν είναι πιο εμφανή από ό,τι στην Ελλάδα όπου η Εισαγγελία (…) προσέκρουσε στους συνταγματικούς κανόνες που προστατεύουν τους πολιτικούς από τον έλεγχο και εμποδίζουν τις έρευνες».

Με το ελληνικό κοινοβούλιο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, οι ερευνητές της ΕΕ δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να προχωρήσουν όσο θα ήθελαν. «Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να βρούμε αποδεικτικά στοιχεία, εκτός αν τροποποιηθεί το Σύνταγμα», είπε η Κοβέσι.

Και πρόσθεσε: «Είναι ήδη πολύ αργά, επειδή οι νόμοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά. Επομένως, αυτό ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν είναι δυνατή καμία περαιτέρω ενέργεια».

Το πραγματικό πρόβλημα

Για την έμπειρη δικαστικό λειτουργό το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη ασυλίας των πολιτικών, αλλά το γεγονός ότι αυτά τα εμπόδια που υψώνονται μπροστά τους μπορούν να «φρενάρουν» τους εισαγγελείς στην προσπάθεια να αποδείξουν την ενοχή ή την αθωότητα εμπλεκομένων σε υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης.

Η άρση της ασυλίας αποτελεί απλώς την ελάχιστη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, είπε. Το πρόβλημα, υποστηρίζει, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, συμπλήρωσε.

Αλλαγή σκυτάλης

Η EPPO, μια ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή που ιδρύθηκε το 2021 με στόχο την καταπολέμηση σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων κατά της ΕΕ, έχει ανοίξει υπό τη θητεία της περισσότερες από 3.600 υποθέσεις, έχει δεσμεύσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από εγκληματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιο επικίνδυνης μαφίας στον κόσμο, και, κατά καιρούς, έχει στοχεύσει μερικά από τα πιο υψηλόβαθμα πρόσωπα της Ένωσης.

Σύντομα ο γερμανός Αντρές Ρίτερ, ο οποίος είναι αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕ, θα αντικαταστήσει την Λάουρα Κοβέσι. Ο ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία επτά ετών.

Η θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θεωρείται από τις πιο απαιτητικές στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς περιλαμβάνει τον συντονισμό διεθνών ερευνών για εγκλήματα που αφορούν τη διαχείριση και την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, από υψηλόβαθμους αξιωματούχους έως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.