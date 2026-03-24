Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα

newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 06:00

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Φωτογραφίες - Βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
A
A
Spotlight

Οργή, αγανάκτηση και θυμός που ξέσπασαν σε εντάσεις, αφήνοντας πίσω δυσφορία και θλίψη. Με αυτές τις βαριά φορτισμένες λέξεις αποτυπώνεται το κλίμα που επικράτησε στην πρώτη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, παρουσία συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και επιζώντων.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το σκηνικό έξω από το συγκρότημα «Γαιόπολις», του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν φορτισμένο. Λίγο μετά τις 06:00, κλούβες των ΜΑΤ είχαν ήδη παραταχθεί μπροστά από το περιφραγμένο κτίριο, υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς συγκεντρώνονταν συμπαραστάτες των οικογενειών των θυμάτων, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας – όπως άλλωστε και τα θύματα της τραγωδίας.

Το πανό των φοιτητικών συλλόγων Λάρισας

Περίπου στις 07:00 άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι συγγενείς, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους, ενώ στον χώρο βρίσκονταν ήδη δεκάδες δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης όλης της χώρας. Οι δηλώσεις τους πριν από την είσοδο στην αίθουσα της δίκης κινούνταν στο ίδιο μήκος κύματος: προσδοκία για μια δίκαιη δίκη, ακόμη και υπό τη σκιά ενός -όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης- «ελλιπέστατου κατηγορητηρίου», με 36 κατηγορούμενους.

Ανεπαρκής η αίθουσα

Η είσοδος στο δικαστικό συγκρότημα ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 08:00. Από την πρώτη στιγμή κατέστη σαφές ότι η αίθουσα, αλλά και η διάταξή της, δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες της διαδικασίας. Οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τους δικηγόρους δεν ανταποκρίνονταν στον πραγματικό αριθμό τους, με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμένουν όρθιοι ή ακόμη και να καταλάβουν θέσεις που προορίζονταν για τους κατηγορουμένους – πολλοί εκ των οποίων δεν παρέστησαν, ασκώντας το σχετικό δικονομικό τους δικαίωμα.

Στο πλαίσιο αυτό εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εντάσεις. Συγγενείς θυμάτων αδυνατούσαν να βρουν θέση, ενώ σε μία περίπτωση μητέρα θύματος ανέφερε ότι δεν μπορούσε να καθίσει δίπλα σε κατηγορούμενο. Ανάλογες καταγγελίες διατύπωσαν και συνήγοροι που εκπροσωπούν επιζώντες της τραγωδίας, όπως η Βάσω Πανταζή. «Σημειώθηκε λιποθυμικό επεισόδιο σε κοπέλα που επέζησε της τραγωδίας και παρουσίασε κρίσεις πανικού εντός της αίθουσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνωστισμός μέσα στην αίθουσα πριν ξεκινήσει η διαδικασία:

Μέχρι τις 09:00, όταν η πρόεδρος Γεωργία Στεφανίδου και η σύνθεση του δικαστηρίου εισήλθαν στην αίθουσα, ο χώρος ήταν ασφυκτικά γεμάτος, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντεγκλήσεις μεταξύ εκπροσώπων του Τύπου και συγγενών αλλά και με κατηγορουμένους που έδωσαν το «παρών».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία διεκόπη τέσσερις φορές από την πρόεδρο, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας έθεσαν επανειλημμένα το ζήτημα της ακαταλληλότητας της αίθουσας. Οι περισσότεροι εξ αυτών παρέμεναν όρθιοι, αδυνατώντας να βρουν θέση, ενώ σε αρκετές από τις προβλεπόμενες θέσεις δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μικρόφωνα για την καταγραφή των πρακτικών.

«Η δίκη δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες»

Ο εκπρόσωπος ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, Θεόδωρος Μαντάς εισηγήθηκε την αποχή των δικηγόρων κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κατάσταση.

«Αν γίνει κάτι εδώ μέσα, πως θα βγούμε από αυτή την αίθουσα; Η δίκη δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Παράλληλα, τέθηκε και ζήτημα της ύπαρξης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στον χώρο. Ύστερα από πολύωρες αντεγκλήσεις -που διήρκεσαν τουλάχιστον πέντε ώρες- η πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε τη διακοπή της δίκης, σημειώνοντας ότι «το δικαστήριο θα διακόψει για την 1η Απριλίου, οπότε θα έχουν ληφθεί καλύτερα μέτρα».

Στο μεσοδιάστημα είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν μέχρι σήμερα δημόσια παρουσία, ζητώντας επιτακτικά λύση στο ζήτημα της ακαταλληλότητας της αίθουσας. «Δολοφονήσατε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μητέρα θύματος.

Εξερχόμενοι του δικαστηρίου, συγγενείς και συνήγοροι έκαναν λόγο για διαδικασία που στερείται βασικών προϋποθέσεων που δεν συνάδει με τις εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης.

«Όσοι εμπνεύστηκαν τον χώρο να παραιτηθούν»

«Η διαφημιζόμενη αίθουσα, όπως είδατε, ήταν ένα φιάσκο. Δεν χωρούσαν ούτε οι δικηγόροι ούτε οι κατηγορούμενοι. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Δεν θέλουν με τίποτα να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Δυστυχώς, η συγκάλυψη συνεχίζεται. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της 20χρονης Μάρθης, υποστήριξε ότι «όσοι εμπνεύστηκαν αυτόν τον χώρο για τη διεξαγωγή της δίκης θα πρέπει να παραιτηθούν», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η κατάσταση είναι επικίνδυνη για όσους βρίσκονται εντός της αίθουσας». Όπως πρόσθεσε, «υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για εξέλιξη ούτε καν για έναρξη της δίκης».

Τα «καλύτερα» μέτρα της 1ης Απριλίου

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα ποια θα είναι τα «καλύτερα μέτρα» που μπορεί να ληφθούν, όταν ο συγκεκριμένος χώρος είχε ήδη παρουσιαστεί ως κατάλληλος από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της δίκης, η αίθουσα -διαμορφωμένη σε δύο επίπεδα- δημιουργεί λειτουργικό χάσμα, αποκόπτοντας το ακροατήριο (συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και δημοσιογράφους) από την κύρια διαδικασία. Την ίδια ώρα, σημαντικές δυσχέρειες αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οι τουλάχιστον 250 συνήγοροι που συμμετέχουν στη δίκη.

Παράλληλα, διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορούν να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες κατά τις κρίσιμες φάσεις της διαδικασίας, όπως οι καταθέσεις κατηγορουμένων και μαρτύρων, η εισαγγελική πρόταση και άλλες κομβικές στιγμές της δίκης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες
Ελλάδα 24.03.26

Προκόπης Γιόγιακας
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Σύνταξη
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σύνταξη
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο