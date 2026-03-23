Ένταση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών : Το δικαστήριο ζητά την απομάκρυνση των ΜΜΕ – Όλες οι εξελίξεις

Στις 9 το πρωί ξεκινά η ιστορική δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο συγκρότημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σε ένα περιφραγμένο κτίριο.

Έξω από το κτίριο όπου θα διεξαχθεί η δίκη αναμένεται παρουσία πολιτώ νσε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συγγενείς των θυμάτων και με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης.

Σε συγκέντρωση καλούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες.

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου, καθώς και οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης έντεκα στελέχη του ΟΣΕ, δεκαέξι της ΕΡΓΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train, ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, καθώς και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

