Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ελλάδα 23 Μαρτίου 2026, 10:32

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πυρ ομαδον από τους δικηγόρους για τις συνθήκες της δικαστικής αίθουσας που τις χαρακτήρισαν ντροπιαστικές καθώς δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστα αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της ιστορικής δίκης της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Το μεγάλο αγκάθι που δεν είναι άλλο από τις συνθήκες της αίθουσας φάνηκε από νωρίς το πρωί πριν καν ανέβει η έδρα και πριν καν η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας Γεωργία Στεφανίδου κηρύξει την έναρξη της δίκης.

Η εικόνα με όρθιους δικηγόρους και των δύο πλευρών, με δικηγόρους να κάθονται στα κενά εδώλια των κατηγορουμένων και με τους συγγενείς των θυμάτων να μην χωρούν για να μπουν στο ακροατήριο έδειξε ότι οι συνθήκες δεν ήταν αναμενόμενες .

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων έκαναν λόγο για τσουβάλιασμα των παραγόντων και έθεσαν ευθέως ζήτημα παραβίασης της αρχής της δίκαιης δίκης με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης .

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί το κρίσιμο αυτό ζήτημα που προέκυψε από τα πρώτα κιόλας λεπτά της έναρξης της δίκης

Μητσοτάκης: Εξαγγελίες για τα νέα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις του πολέμου

Μητσοτάκης: Εξαγγελίες για τα νέα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις του πολέμου

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Ένταση και προσωρινή διακοπή στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών: Kατάμεστη η αίθουσα – Όλες οι εξελίξεις
Ελλάδα 23.03.26 Upd: 10:13

Ένταση και προσωρινή διακοπή στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών: Kατάμεστη η αίθουσα – Όλες οι εξελίξεις

Τεταμένο κλίμα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη. Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου. Το in μεταδίδει όλες τις εξελίξεις

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται
Ελλάδα 23.03.26

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

Αγωνία για την τύχη του 34χρονου δύτη ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σύνταξη
Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς
Στη Λάρισα 23.03.26

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους – Δικαιοσύνη και στήριξη ζητούν οι συγγενείς

Συγκεντρώσεις αναμένονται έξω από το συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα, όπου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη - Ποιοι θα βρίσκονται στο εδώλιο, τι λένε συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληραίνει τη γραμμή για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης - Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Σύνταξη
Ένταση και προσωρινή διακοπή στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών: Kατάμεστη η αίθουσα – Όλες οι εξελίξεις

Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play-οff
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play-οff

Το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League ήταν... ακατάλληλο για καρδιακούς και όλα πλέον θα κριθούν στα play offs - Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας στο «μίνι πρωτάθλημα».

Σύνταξη
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

