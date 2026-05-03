Τουρισμός πολυτελείας: To «big bang» των 5άστερων ξενοδοχείων στην Αθήνα
Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 15:23

Τουρισμός πολυτελείας: To «big bang» των 5άστερων ξενοδοχείων στην Αθήνα

Από το restart του πρώην Hilton έως το Mandarin Oriental και το project Voria: Η ακτινογραφία μιας επενδυτικής άνθησης που αύξησε τα luxury ξενοδοχεία κατά 48,8% 

Λάμπρος Καραγεώργος
Η επανεκκίνηση ενός εμβληματικού τουριστικού προορισμού στο κέντρο της πόλης ανεβάζει την Αθήνα σε άλλη κατηγορία. Το άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian δεν είναι μία ακόμη επένδυση στον ξενοδοχειακό τομέα, αλλά σημείο καμπής στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η Αθήνα δεν μεγαλώνει απλώς ως προορισμός, αλλά αναβαθμίζεται.

Η Αθήνα δεν υποδέχθηκε απλώς ένα ακόμη πεντάστερο, αλλά επιβεβαίωσε ότι εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η πολυτέλεια δεν αποτελεί συμπλήρωμα του τουρισμού της, αλλά βασικό του πυλώνα. Η ελληνική πρωτεύουσα συνεχίζει έτσι μια πορεία επενδυτικής άνθησης στον τουρισμό πολυτελείας, που έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφει εντυπωσιακά άλματα.

Έκρηξη νέων 5άστερων ξενοδοχείων

Τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά. Το 2020 η Αθήνα διέθετε 43 ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, με 7.387 δωμάτια και 14.252 κλίνες. Το 2025 ο αριθμός τους έφτασε τα 64, με 9.215 δωμάτια και 17.996 κλίνες.

Πρόκειται για αύξηση 48,8% στα ξενοδοχεία, 24,7% στα δωμάτια και 26,2% στις κλίνες, όταν την ίδια περίοδο το σύνολο της ξενοδοχειακής αγοράς αυξήθηκε μόλις κατά 3,9% σε μονάδες, 6,7% σε δωμάτια και 7,82% σε κλίνες. Η διαφορά δείχνει τη μετατόπιση: η Αθήνα δεν μεγαλώνει απλώς ως προορισμός, αλλά αναβαθμίζεται.

Πρόσφατο σύμβολο αυτής της μετάβασης είναι το Conrad Athens The Ilisian, που άνοιξε στις 23 Απριλίου 2026 στο ιστορικό κτίριο του πρώην Hilton Athens, ακριβώς 63 χρόνια μετά την υποδοχή του πρώτου επισκέπτη του Hilton, στις 23 Απριλίου 1963.

Conrad Athens The Ilisian

Το νέο ξενοδοχείο καταγράφει ήδη πληρότητες άνω του 50% από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για προϊόν υψηλών προδιαγραφών στην καρδιά της πόλης.

Το The Ilisian δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένας μικτός αστικός προορισμός με branded residences Conrad και Waldorf Astoria, χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας, ευεξίας και τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της πόλης, εισάγοντας στην Αθήνα τη λογική του urban resort.

Από τον Αστέρα και το Grand Hyatt…

Ωστόσο, η σημερινή εικόνα της αγοράς δεν προέκυψε ξαφνικά. Η αφετηρία της σύγχρονης επενδυτικής έκρηξης τοποθετείται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με την πώληση του Astir Palace Vouliagmeni το 2016 σε επενδυτική κοινοπραξία με κεφάλαια από το Άμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ. Το deal, ύψους έως και 444 εκατ. ευρώ, άνοιξε τον δρόμο για τη ριζική ανακατασκευή του συγκροτήματος.

Η έλευση του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens το 2019 αποτέλεσε τομή: για πρώτη φορά ένα από τα ισχυρότερα luxury brands παγκοσμίως επέλεγε την Ελλάδα, επανατοποθετώντας τη Βουλιαγμένη στον διεθνή χάρτη της υψηλής φιλοξενίας.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2024–2025, η πλήρης εξαγορά του συγκροτήματος από τον Γιώργο Προκοπίου, σε μια συναλλαγή που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, επιβεβαίωσε την αξία που έχει πλέον αποκτήσει το συγκεκριμένο asset.

Το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών «οίκων» για την Αθήνα ως τουριστικό προορισμό επαναβεβαιώθηκε στην περίπτωση του Grand Hyatt Athens στη Συγγρού. Τον Νοέμβριο του 2024, οι Henderson Park και Hines πούλησαν το ξενοδοχείο σε κεφάλαια της Blackstone έναντι 235 εκατ. ευρώ, σε μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές ξενοδοχειακού ακινήτου στην ελληνική αγορά.

Η περίπτωση του Grand Hyatt έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το πρώην Ledra Marriott μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας, με 548 δωμάτια και σουίτες.

…στο Voria και το Mandarin Oriental Athens

Τα επενδυτικά σχέδια στον πολυτελή τουρισμό φιλοξενίας δεν σταματούν εδώ. Τα επόμενα χρόνια αναμένονται νέες εμβληματικές επενδύσεις, που συνοδεύονται από την είσοδο νέων premium διεθνών brands στον ξενοδοχειακό τομέα της πρωτεύουσας.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται το Mandarin Oriental Athens, που αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας, από το 2027. Το πεντάστερο συγκρότημα, που υλοποιείται από την κοινοπραξία της TEMES και της Lamda Development, θα διαθέτει 123 δωμάτια και σουίτες, καθώς και 17 πολυτελείς κατοικίες, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και πλήρες φάσμα υπηρεσιών υψηλής φιλοξενίας.

Η παρουσία της Mandarin Oriental Hotel Group στην Αθήνα σηματοδοτεί την είσοδο ακόμη ενός κορυφαίου διεθνούς brand στην πόλη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως premium προορισμού. Σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στο κέντρο και στη Βουλιαγμένη, το Mandarin Oriental έρχεται να «κλειδώσει» τον άξονα πολυτελούς φιλοξενίας που εκτείνεται από την Αθηναϊκή Ριβιέρα έως τον αστικό πυρήνα.

Το project Voria στο Μαρούσι

Στα βόρεια προάστια, το συγκρότημα VORIA στο Μαρούσι έρχεται να προσθέσει μια ακόμη μεγάλη ψηφίδα. Με προϋπολογισμό άνω των 380 εκατ. ευρώ, το συγκρότημα θα συνδυάζει ξενοδοχείο, καζίνο, εστίαση, ψυχαγωγία και χώρους εκδηλώσεων, με ορίζοντα πλήρους λειτουργίας τον Μάιο του 2028. Τη διαχείριση του πεντάστερου ξενοδοχείου θα αναλάβει η Accor μέσω της MGallery Collection.

Το έργο υλοποιείται από τη North Star Entertainment, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), με ποσοστό 49%, και η Athens Resort Casino με 51%. Μέτοχοι στην Athens Resort Casino είναι η Regency Entertainment Α.Ε. με ποσοστό 70% μια εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τα καζίνο της Πάρνηθας (Mont Parnes) και της Θεσσαλονίκης και βασικούς μετόχους ένα όμιλο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και την ελληνική εταιρεία “Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.” (συμφερόντων της οικογένειας Λασκαρίδη), η οποία το 2024 απέκτησε στρατηγικό ποσοστό της τάξεως του 33,91%. Το υπόλοιπο 30% ελέγχεται από την Karenia Enterprises Company Limited, η οποία συνδέεται με κεφάλαια των ομίλων Λασκαρίδη και Κόκκαλη (Intralot).

Η αγορά πολυτελών ξενοδοχείων το 2025

Οι επενδύσεις αυτές αυξάνουν τον ανταγωνισμό στην κατηγορία της πολυτελούς φιλοξενίας, αλλά παράλληλα προσελκύουν επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Πρόκειται για μια τάση που ήταν εμφανής και το 2025, έτος κατά το οποίο η αγορά πολυτελών ξενοδοχείων της Αθήνας κινήθηκε ανοδικά, με βασικούς δείκτες να παρουσιάζουν σαφή βελτίωση.

Η πληρότητα δωματίων στην αγορά πολυτελών ξενοδοχείων της Αθήνας αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με το 2024, διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 76,7% έναντι 74,5% το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης του Ομίλου Λάμψα, ο οποίος δραστηριοποιείται δυναμικά στον τουρισμό πολυτελείας στο κέντρο της Αθήνας με τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία», «King George» και Athens Capital Hotel – MGallery Collection.

Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία πολυτελείας αυξήθηκε κατά 1,4% έναντι του 2024, φτάνοντας τα 257,12 ευρώ (από 253,46 ευρώ), ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 4,5%, στα 197,19 ευρώ έναντι 188,71 ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν και τα συνολικά έσοδα δωματίων. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στο μείγμα των πωλήσεων, με αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό αναψυχής και υψηλότερες μέσες τιμές, ενώ ο συνεδριακός τουρισμός και τα επαγγελματικά ταξίδια επανέρχονται δυναμικά.

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Ιράν: Στενεύουν τα περιθώρια – Μια ανέφικτη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, οι επιλογές Τραμπ

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Γεωργία Κανδρή
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

