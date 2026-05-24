Πιο «τσουχτερό» είναι – πλέον – το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης, εξαιτίας της αύξησης κατά 4,55% του κατώτατου μισθού.

Τα πλασματικά έτη για τις συντάξεις

Το ποσό της αναγνώρισης υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου μισθού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ, με αποτέλεσμα η εξαγορά πλασματικών ετών – που γίνεται με εισφορά 20% επί του κατώτατου μισθού για κάθε μήνα αναγνώρισης – να διαμορφώνεται στα 184 ευρώ τον μήνα ή στα 2.208 ευρώ, κατ’ έτος.

Συνεπώς όσοι σκοπεύουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση της σύνταξής τους, μετά τον Απρίλιο του 2026, θα πληρώνουν υψηλότερο ποσό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό οι ασφαλισμένοι με χαμηλές αποδοχές στα όρια του κατώτατου μισθού ή και πιο κάτω με μερική απασχόληση θα πλήρωναν 2.122 ευρώ για κάθε έτος αναγνώρισης.

Η επιπλέον επιβάρυνση ισχύει για αιτήσεις εξαγοράς που θα υποβληθούν από την 01.04.2026 και εντεύθεν, και όχι για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου που είχαν υποβληθεί μέχρι 31η Μαρτίου 2026. Και βεβαίως αφορούν τις αναγνωρίσεις χρόνου που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. Και εδώ υπάρχει αυτόματη αύξηση στο κόστος εξαγοράς, καθώς κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κατά το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Να σημειωθεί ότι οι οκτώ στους δέκα ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, κάνουν χρήση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης, αναγνωρίζοντας τρία ως τέσσερα έτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως εάν ο ασφαλισμένος – μετά την αναγνώριση – δεν καταβάλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, τότε τα πλασματικά της αίτησης, δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό της σύνταξής του. Ενώ αν πληρωθούν οι μισοί μήνες θα προσμετρηθεί ο ανάλογος χρόνος αυτών των μηνών.

Αν πληρωθούν εφάπαξ τα πλασματικά έτη ο ασφαλισμένος κερδίζει έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης (π.χ. για επτά έτη η έκπτωση φθάνει το 14%).

Οι ένστολοι

Όσον αφορά τους ένστολους οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, είναι:

Η στρατιωτική θητεία.

Ο χρόνος σπουδών, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου όσων έχουν καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1/1/2015 και εφεξής.

Δύνανται, να υπολογίζουν στο διπλάσιο το χρόνο υπηρεσίας τους σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν ή υπηρέτησαν και μέχρι 5 έτη. Η 5ετία αναγνωρίζεται στο διπλάσιο αφού συμπληρωθούν 24,6 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.Με τον νόμο 4997/2022 (άρθρο 23) η διπλή 5ετία επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες, αλλά και στα πρόσωπα που μπορούν να τις αναγνωρίζουν όπως οι στρατιωτικοί που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή στο ΕΤΑΑ. Με αυτόν τον τρόπο παρασχέθηκε η δυνατότητα σε όλους τους στρατιωτικούς να υπολογίζουν στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και όχι μόνο το χρόνο σε μονάδες εκστρατείας, όπως ίσχυε έως την αντικατάστασή του με την καινούργια διάταξη.

Το κόστος εξαγοράς για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2020 και μετά, είναι ίσο με 20% επί των τακτικών τους αποδοχών. Για τις αιτήσεις ως 31/12/2016, το κόστος είναι 6,67%, στις αιτήσεις του 2017 το κόστος είναι 10%, για το 2018 είναι 13,34%, και για το 2019 16,67%.

Η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να γίνει ακόμη και αποκλειστικά για προσαύξηση της σύνταξης, χωρίς να είναι απαραίτητο να συνδέεται με θεμελίωση δικαιώματος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον αναγνωρισμένο χρόνο για να αυξήσουν το τελικό ποσό της παροχής, ακόμη κι αν έχουν ήδη κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Πηγή: OT