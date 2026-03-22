Πώς αναγνωρίζονται τα πλασματικά χρόνια στο Δημόσιο
Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 09:32

Πώς αναγνωρίζονται τα πλασματικά χρόνια στο Δημόσιο

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα πλασματικά χρόνια για ταχύτερη και πιο συμφέρουσα συνταξιοδότηση

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Τα πλασματικά χρόνια έχουν εξελιχθεί σε βασικό «εργαλείο» για τη συνταξιοδότηση στο Δημόσιο. Η τάση τα τελευταία χρόνια δείχνει σαφή αύξηση, καθώς οι περισσότεροι ασφαλισμένοι που επιδιώκουν πλήρη σύνταξη –κυρίως στο όριο ηλικίας των 62– επιλέγουν να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 80% των υποψηφίων συνταξιούχων προχωρούν σε αναγνώριση πλασματικών ετών, εξαγοράζοντας κατά μέσο όρο 3 έως 4 χρόνια.

Πόσα χρόνια μπορούν να αναγνωριστούν

Στο Δημόσιο, το πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης από τέσσερα έως επτά έτη πλασματικού χρόνου, ενώ προβλέπεται και πρόσθετος χρόνος έως πέντε έτη λόγω τέκνων. Έτσι, ο συνολικός αναγνωρίσιμος χρόνος μπορεί να φτάσει έως και τα δώδεκα έτη, γεγονός που προσφέρει σημαντική ευελιξία σε όσους σχεδιάζουν τη συνταξιοδότησή τους.

Διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το έτος θεμελίωσης

Οι όροι αξιοποίησης των πλασματικών ετών διαφοροποιούνται ανάλογα με το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα έως το τέλος του 2010, τα πλασματικά χρόνια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, η στρατιωτική θητεία, η εκπαιδευτική άδεια που μπορεί να φτάσει έως πέντε έτη, η γονική άδεια, καθώς και ο χρόνος ανατροφής παιδιών.

Από το 2011 και μετά, το καθεστώς γίνεται σαφώς πιο ευέλικτο, καθώς τα πλασματικά έτη μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για πλήρη σύνταξη. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ολόκληρος ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, τα έτη σπουδών που απαιτήθηκαν για την απόκτηση πτυχίου, η εκπαιδευτική άδεια έως δύο έτη και ο χρόνος τέκνων.

Πλασματικός χρόνος για παιδιά

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο πλασματικός χρόνος λόγω τέκνων, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως τα πέντε έτη. Η κατανομή γίνεται με ένα έτος για το πρώτο παιδί, δύο έτη για το δεύτερο και δύο για το τρίτο, χωρίς πρόβλεψη για επιπλέον χρόνο σε περίπτωση περισσότερων παιδιών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιών έως την ηλικία των έξι ετών.

Τρόπος εξαγοράς και βασικοί κανόνες

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις για την αναγνώριση πλασματικών ετών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζει η νομοθεσία. Ωστόσο, η αναγνώριση ισχύει μόνο εφόσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρόνος δεν προσμετράται, ενώ αν καταβληθεί μέρος του ποσού, αναγνωρίζεται μόνο ο αντίστοιχος χρόνος που έχει εξοφληθεί.

Το κόστος εξαγοράς

Για αιτήσεις που υποβάλλονται από το 2020 και μετά, το κόστος εξαγοράς ανέρχεται στο 20% των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου. Προηγήθηκε μια μεταβατική περίοδος με χαμηλότερα ποσοστά, τα οποία αυξάνονταν σταδιακά κάθε έτος. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, με σχετική έκπτωση, είτε σε μηνιαίες δόσεις, είτε μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη έως ένα συγκεκριμένο ποσοστό.

Εξαγορά μόνο για αύξηση σύνταξης

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του μέτρου είναι ότι η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να πραγματοποιηθεί και αποκλειστικά για την προσαύξηση της σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όσοι έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό που θα λάβουν.

Τι ισχύει για τους ένστολους

Για τους ένστολους, το πλαίσιο είναι ακόμη πιο ευνοϊκό, καθώς πέρα από τη στρατιωτική θητεία και τα έτη σπουδών προβλέπονται επιπλέον προσαυξήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται επιπλέον χρόνος έως τρία έτη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διπλασιασμού του χρόνου υπηρεσίας έως πέντε έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η λεγόμενη «διπλή πενταετία» εφαρμόζεται εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας και έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε περισσότερες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Πλασματικά χρόνια και συντάξεις ανικανότητας

Το μέτρο δεν περιορίζεται μόνο στις συντάξεις γήρατος, καθώς δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών και σε περιπτώσεις συντάξεων λόγω ανικανότητας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το πεδίο εφαρμογής του.

Πηγή: OT

Economy
Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

World
Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

