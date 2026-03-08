Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί το κλειδί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη μείωση του ορίου ηλικίας, έως και επτά χρόνια νωρίτερα, κάτι που αφορά τις συντάξεις.

Το κλειδί που δίνουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη έξοδο από τον ΕΦΚΑ είναι ότι με αυτά συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης έως το 2012, που για τους παλαιούς πριν από το 1993 ασφαλισμένους καθορίζει και την ηλικία που θα πάρουν σύνταξη. Με τις εξαγορές πλασματικού χρόνου έως το 2012 οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν και τις ηλικίες που ίσχυαν τότε, ακολουθώντας τη σταδιακή αύξηση έως το 2022.

Τα ένσημα και οι συντάξεις

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» έως το 2010 σε ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία αναγνωρίζονται 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009 και στρατιωτική θητεία (μετά το 58ο έτος). Για να συμπληρωθούν «ένσημα» για το 2011 αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη και για το 2012 μέχρι 5 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης. Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά, αναγνωρίζονται έως 7 έτη για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα μέσω εξαγορών να συμπληρώσουν την 35ετία έως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62. Για την 35ετία αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη, αντίστοιχα, για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012.

Χωρίς 35ετία έως το 2012 ή χωρίς 40ετία μετά το 2013 στο σύνολο θα βγουν στα 67 αν είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 (παλαιοί), ενώ οι νέοι από το 1993 και μετά ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχουν και την επιλογή για μειωμένη στα 62 με μία 15ετία εισφορών.

Επίσης αναγνωρίζουν έως 5 έτη από τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας πριν γραφτούν στα Ταμεία τους για να συμπληρωθεί η 35ετία έως το 2010, ενώ μετά το 2011 ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται στα άλλα πλασματικά έτη. Στο Δημόσιο ο συνολικός αριθμός ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος είναι 4 έως 7 έτη και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων, δηλαδή ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί στο Δημόσιο φτάνει έως και τα 12 έτη.

Το κόστος

Επισημαίνεται ότι το κόστος εξαγοράς για τους μισθωτούς είναι 20% επί του μισθού κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης ή του τελευταίου 12μήνου, εφόσον δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση. Σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης υπολογίζεται με εισφορά 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Με τον σημερινό κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ, το ελάχιστο κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου είναι 176 ευρώ τον μήνα.

Στο Δημόσιο, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2020 και μετά η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του μισθού.

Για τις αιτήσεις έως 31/12/2016 το κόστος είναι 6,67%, στις αιτήσεις του 2017 το κόστος είναι 10%, για το 2018 είναι 13,34% και για το 2019 είναι 16,67%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν πλασματικούς χρόνους από 12 κατηγορίες. Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση.

Η εξαγορά συμφέρει να γίνει νωρίς και ακόμα καλύτερα να εξοφληθεί εφάπαξ, γιατί δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Πέραν αυτού, συμφέρει όσους έχουν χαμηλές αποδοχές, γιατί, αν πάρουν αυξήσεις, αυτομάτως αυξάνεται και το κόστος των εξαγορών. Ειδικά για τους επαγγελματίες, η εξαγορά πλασματικού χρόνου ακριβαίνει αυτόματα κάθε χρόνο που αυξάνονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

ΙΚΑ – Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ – τράπεζες)

Αναγνωρίζονται έως 4 έτη για θεμελίωση το 2011, 5 για το 2012 και έως 7 από το 2013 και μετά. Πηγές πλασματικού χρόνου: στρατιωτική θητεία, σπουδές, χρόνος τέκνων, ανεργία, ασθένεια και κενά ασφάλισης. Ως το 2010 αναγνωρίζονται 400 ημέρες από ανεργία/ασθένεια και η στρατιωτική θητεία. Αν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος (π.χ. 5.500 ημέρες για μητέρες με ανήλικο ή 35ετία), οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν σύνταξη ακόμη και πριν από τα 62. Για μητέρες ΙΚΑ δεν επιτρέπεται εξαγορά λόγω τέκνων εάν θεμελιώνουν με ανήλικο.

Δημόσιο

Η 25ετία έως το 2012 καθορίζει το δικαίωμα και το όριο ηλικίας. Για θεμελίωση έως 31/12/2010 αναγνωρίζονται τόσα πλασματικά έτη όσα χρειάζονται για την 25ετία. Από 1/1/2011 τα πλασματικά ισχύουν και για τη συμπλήρωση 36, 37 ή 40 ετών. Αναγνωρίζονται έως 4 έτη το 2011, 5 το 2012 και 7 από το 2013 και μετά. Επιπλέον, έως 5 έτη για γονείς με 1-3 τέκνα. Αρα, ο μέγιστος αναγνωρίσιμος χρόνος είναι 9 έτη για το 2011, 10 για το 2012 και 12 από το 2013 και μετά.

ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες)

Με εξαγορά έως 4 έτη (2011), 5 έτη (2012) και 7 έτη (από το 2013 και μετά) μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία και να συνταξιοδοτηθούν στα 62, χωρίς να απαιτείται 40ετία. Αν δεν συμπληρώνεται η 35ετία, οδηγούνται στα 67. Ο χρόνος άσκησης δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα Ταμεία συνυπολογίζεται στα πλασματικά μετά το 2011.

Πηγή: ΟΤ