Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
Απόφαση-ορόσημο για τα «αστέρια» των ξενοδοχείων στη Booking.com
Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 14:33

Απόφαση-ορόσημο για τα «αστέρια» των ξενοδοχείων στη Booking.com

Τι θα πρέπει να εξηγεί η Booking.com στην πλατφόρμα της – Το ιστορικό της υπόθεσης και η ανακοίνωση του ΞΕΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Μια ακόμη απόφαση ορόσημο που αφορά τις σχέσεις της Booking με τον κλάδο της φιλοξενίας εκδόθηκε πρόσφατα, η οποία διευκρινίζει πώς πρέπει να δηλώνονται τα αστέρια των ξενοδοχείων.

Η Booking.com θα πρέπει να εξηγεί στην πλατφόρμα της, ότι η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων σε αστέρια προέρχεται από επίσημη πηγή ή το ίδιο το ξενοδοχείο, σύμφωνα με απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου.

Το ΞΕΕ για την Booking.com

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), το οποίο χαιρετίζει την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

Με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων (College van Beroep – CvB) της Ολλανδικής Επιτροπής Κώδικα Διαφήμισης (Reclame Code Commissie – RCC), το ΞΕΕ κάνει λόγο για απόφαση-ορόσημο, που ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και διασφαλίζει σαφέστερους κανόνες παρουσίασης της κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την απόφαση, επιβεβαιώνεται η παραπλανητική φύση της παρουσίασης της κατηγοριοποίησης αστέρων ξενοδοχείων στην πλατφόρμα Booking.com, όπως είχε ήδη κριθεί σε πρώτο βαθμό από την RCC στις 6 Νοεμβρίου 2025, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν διευκρινίζεται σαφώς ότι τα αστέρια έχουν αποδοθεί από την αρμόδια εθνική αρχή. Το δευτεροβάθμιο όργανο της ολλανδικής Επιτροπής υπογραμμίζει ότι η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων σε αστέρια πρέπει να συνοδεύεται από σαφή ένδειξη ως προς το εάν βασίζεται σε αυτοδήλωση ή σε επαληθευμένα συστήματα κατάταξης.

Στην ελληνική έννομη τάξη η κατάταξη και η ποιότητα στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά κατοχυρώνονται μέσω της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το ΞΕΕ

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΞΕΕ, η απόφαση αυτή ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και επιβεβαιώνει ότι τα αστέρια των ξενοδοχείων εκλαμβάνονται ως αντικειμενικός και τυποποιημένος δείκτης ποιότητας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ότι η παραπλανητική παρουσίαση υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τον υγιή ανταγωνισμό στη ψηφιακή αγορά.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ακόμη ότι στην ελληνική έννομη τάξη η κατάταξη και η ποιότητα στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά κατοχυρώνονται μέσω της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η διαφάνεια και η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές κρατήσεις, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά σημαντικό βήμα για τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαδικτυακή διανομή και διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν βάσει αναγνωρισμένων συστημάτων κατάταξης.

Με βάση την απόφαση του CvB, η εταιρεία Booking.com δεν επιτρέπεται πλέον να προβάλλει αυτοαπονεμημένα αστέρια, ούτε στην έκδοση για υπολογιστές ούτε στις εφαρμογές για κινητά, χωρίς σαφή επισήμανση ότι τα ξενοδοχεία στην Ολλανδία ενδέχεται να έχουν καθορίσει τα ίδια τον αριθμό των αστέρων.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκινά όταν ο οργανισμός κατάταξης ξενοδοχείων Hotelstars πριν οκτώ περίπου χρόνια, υπέβαλε καταγγελία στην ολλανδική επιτροπή διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η Booking.com εμφάνιζε αστέρια χωρίς να προέρχονται από επίσημο σύστημα αξιολόγησης.

Σε μεταγενέστερη φάση, η γερμανική ένωση ξενοδοχείων DEHOGA μαζί με τον ολλανδικό οργανισμό Hotelsterren προσέφυγαν εκ νέου, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα εξακολουθούσε να εμφανίζει αστέρια χωρίς να διευκρινίζει ότι δεν αποτελούν επίσημη κατάταξη.

Το Νοέμβριο του 2025 η Reclame Code Commissie (RCC) έκρινε ότι η παρουσίαση αστεριών στην Booking.com είναι παραπλανητική όταν δεν διευκρινίζεται ότι έχουν αποδοθεί από τα ίδια τα ξενοδοχεία ή από ανεξάρτητο σύστημα κατάταξης.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

Ελένη Βρεττού: Τέθηκαν οι βάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της CrediaBank

ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Στουρνάρας: Πρόταση ΤτΕ για «μαχαίρι» σε 1.236 φοροαπαλλαγές 22,8 δισ.
Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας σημειώνει στην έκθεσή του πως απαιτείται μια συστηματική αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση σαφή αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια

Γιάννης Αγουρίδης
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη
Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Επιτελικό ρουσφέτι
Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

