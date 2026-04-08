Απόφαση-ορόσημο για τα «αστέρια» των ξενοδοχείων στη Booking.com

Μια ακόμη απόφαση ορόσημο που αφορά τις σχέσεις της Booking με τον κλάδο της φιλοξενίας εκδόθηκε πρόσφατα, η οποία διευκρινίζει πώς πρέπει να δηλώνονται τα αστέρια των ξενοδοχείων.

Η Booking.com θα πρέπει να εξηγεί στην πλατφόρμα της, ότι η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων σε αστέρια προέρχεται από επίσημη πηγή ή το ίδιο το ξενοδοχείο, σύμφωνα με απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου.

Το ΞΕΕ για την Booking.com

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), το οποίο χαιρετίζει την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

Με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων (College van Beroep – CvB) της Ολλανδικής Επιτροπής Κώδικα Διαφήμισης (Reclame Code Commissie – RCC), το ΞΕΕ κάνει λόγο για απόφαση-ορόσημο, που ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και διασφαλίζει σαφέστερους κανόνες παρουσίασης της κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την απόφαση, επιβεβαιώνεται η παραπλανητική φύση της παρουσίασης της κατηγοριοποίησης αστέρων ξενοδοχείων στην πλατφόρμα Booking.com, όπως είχε ήδη κριθεί σε πρώτο βαθμό από την RCC στις 6 Νοεμβρίου 2025, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν διευκρινίζεται σαφώς ότι τα αστέρια έχουν αποδοθεί από την αρμόδια εθνική αρχή. Το δευτεροβάθμιο όργανο της ολλανδικής Επιτροπής υπογραμμίζει ότι η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων σε αστέρια πρέπει να συνοδεύεται από σαφή ένδειξη ως προς το εάν βασίζεται σε αυτοδήλωση ή σε επαληθευμένα συστήματα κατάταξης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΞΕΕ, η απόφαση αυτή ενισχύει την προστασία των καταναλωτών και επιβεβαιώνει ότι τα αστέρια των ξενοδοχείων εκλαμβάνονται ως αντικειμενικός και τυποποιημένος δείκτης ποιότητας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ότι η παραπλανητική παρουσίαση υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τον υγιή ανταγωνισμό στη ψηφιακή αγορά.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ακόμη ότι στην ελληνική έννομη τάξη η κατάταξη και η ποιότητα στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά κατοχυρώνονται μέσω της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η διαφάνεια και η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές κρατήσεις, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά σημαντικό βήμα για τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαδικτυακή διανομή και διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν βάσει αναγνωρισμένων συστημάτων κατάταξης.

Με βάση την απόφαση του CvB, η εταιρεία Booking.com δεν επιτρέπεται πλέον να προβάλλει αυτοαπονεμημένα αστέρια, ούτε στην έκδοση για υπολογιστές ούτε στις εφαρμογές για κινητά, χωρίς σαφή επισήμανση ότι τα ξενοδοχεία στην Ολλανδία ενδέχεται να έχουν καθορίσει τα ίδια τον αριθμό των αστέρων.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκινά όταν ο οργανισμός κατάταξης ξενοδοχείων Hotelstars πριν οκτώ περίπου χρόνια, υπέβαλε καταγγελία στην ολλανδική επιτροπή διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η Booking.com εμφάνιζε αστέρια χωρίς να προέρχονται από επίσημο σύστημα αξιολόγησης.

Σε μεταγενέστερη φάση, η γερμανική ένωση ξενοδοχείων DEHOGA μαζί με τον ολλανδικό οργανισμό Hotelsterren προσέφυγαν εκ νέου, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα εξακολουθούσε να εμφανίζει αστέρια χωρίς να διευκρινίζει ότι δεν αποτελούν επίσημη κατάταξη.

Το Νοέμβριο του 2025 η Reclame Code Commissie (RCC) έκρινε ότι η παρουσίαση αστεριών στην Booking.com είναι παραπλανητική όταν δεν διευκρινίζεται ότι έχουν αποδοθεί από τα ίδια τα ξενοδοχεία ή από ανεξάρτητο σύστημα κατάταξης.

Πηγή: OT