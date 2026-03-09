newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
Οικονομία 09 Μαρτίου 2026, 15:00

Πρόωρες οι όποιες εκτιμήσεις για την πορεία της τουριστικής σεζόν – Τι «βλέπουν» οι ξενοδόχοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Με φόντο τη διεθνή ανησυχία που προκαλεί η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, ο ελληνικός τουρισμός παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να αποτιμήσει το πραγματικό αποτύπωμα στην πορεία της φετινής σεζόν. Εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου επισημαίνουν ότι το τοπίο παραμένει θολό, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς ήταν αντιφατικές: μια αρχική αύξηση στις κρατήσεις ακολούθησε ένα εμφανές «πάγωμα», δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας για το επόμενο διάστημα.

Πρόωρη χαρακτήρισε την αποτίμηση των οποίων συνεπειών από την έκρυθμη κατάσταση στη μέση Ανατολή ο πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γιάννης Χατζής, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν την έναρξη του 9ου περιφερειακού συνεδρίου της ομοσπονδίας στην πόλη της Καβάλας.

Όπως τόνισε ο κ.  Χατζής δεν μπορούν ακόμη να σταθμιστούν οι θετικές ή αρνητικές συνέπειες από την κρίση στη μέση Ανατολή και έδωσε μία πραγματική εικόνα της κατάστασης που χαρακτηρίζεται από ασάφεια. Όπως εξήγησε τις πρώτες δύο με τρεις μέρες του πολέμου είχε καταγραφεί αύξηση των κρατήσεων στη χώρα μας, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε ένα σχετικό πάγωμα γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό αβεβαιότητας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Παράλληλα σημείωσε ότι εικόνα με τις τιμές ενέργειας και του πετρελαίου εντείνουν περισσότερο την αβεβαιότητα κάτι που δημιουργεί δυσκολία στην οποία αποτίμηση της κατάστασης για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Οι ξενοδόχοι για τη διεθνή κρίση

Στην ομιλία του στο συνέδριο ο κ.  Χατζής τόνισε ότι «βιώνουμε ξανά μία ακόμη διεθνή κρίση. Τις τελευταίες μέρες όλοι διαπιστώνουμε ένα πάγωμα στις κρατήσεις, που εύλογα προκαλεί ανησυχία. Παρόλα αυτά, πρέπει να κρατάμε τη θετική ατζέντα ψηλά και να παραμένουμε αισιόδοξοι. Όχι από αφέλεια, αλλά γιατί η Ελλάδα έχει επιδείξει στο παρελθόν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε κρίσεις, ανθεκτικότητα που περνά και μέσα από την παραγωγική συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ακριβώς όμως επειδή πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, οφείλουμε να είμαστε και ρεαλιστές» σημείωσε και προσέθεσε: «Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκλωβιστούμε στη φασαρία γεγονότων που δεν περνούν από το χέρι μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε καθαρό το βλέμμα μας, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε. Και το βασικότερο από αυτά είναι η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχείων μας» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Νωρίς ακόμη για εκτίμηση

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι είναι νωρίς ακόμα για την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων από την μεσανατολική κρίση ωστόσο τόνισε ότι ο τουρισμός συνολικά έχει επιδείξει υψηλό δείκτη ανθεκτικότητας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε από ότι από τα 150 εκατομμύρια που ήταν παγκοσμίως οι αφίξεις στη δεκαετία του 1960 σήμερα οι παγκόσμιες αφίξεις σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς έχουν ξεπεράσει το 1,5 δις. κάτι που υπογραμμίζει την σημασία και το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού διεθνώς ειδικά για περιφερειακές οικονομίες που δεν έχουν άλλες εναλλακτικές.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός

Με αυτό τον τρόπο Αλέξης Βασιλικός θέλησε να απαντήσει προκαταβολικά και στην κριτική περί μονοκαλλιέργειας που  μπορεί να «ξαναζεσταθεί» στη χώρα μας λόγω της κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής τουριστική βιομηχανία θα αντιμετωπίσει και αυτή τη συγκυρία.

Από την πλευρά του σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Κωνσταντίνος Μαρίνακος σημείωσε ότι είναι νωρίς ακόμα για την στάθμιση των συνεπειών από την κρίση στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε  ότι η διάρκεια της θα καθορίσει το τι θα συμβεί στις κρατήσεις όσο και στα θέματα που συνδέονται με το ενεργειακό κόστος που επηρεάζει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων αλλά και την λειτουργία των  ξενοδοχείων.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Κωνσταντίνος Μαρίνακος

Πηγή: OT

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Καύσιμα: Έρχεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής

Κόσμος
Άγκυρα: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία – Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ

Άγκυρα: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία – Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ

inWellness
inTown
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
Not a Nepo Baby 09.03.26

«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» - Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Δεν έχει σημασία ότι δεν έχει αποκομίσει κέρδη από το 2017. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney ξέρει πώς να μετατρέψει μια επίδειξη σε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Βίντεο 09.03.26

Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό

Μια άγνωστη και δραματική ιστορία από την προσωπική ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας το σκάνδαλο που συγκλόνισε την εποχή όταν η σύζυγος του ηθοποιού ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και αποφάσισαν να πέσουν μαζί από γκρεμό

Σύνταξη
Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς που απαγορεύουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να προωθούν ή να διαφημίζουν εταιρείες στοιχημάτων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
