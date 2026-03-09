Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»

Με φόντο τη διεθνή ανησυχία που προκαλεί η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, ο ελληνικός τουρισμός παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να αποτιμήσει το πραγματικό αποτύπωμα στην πορεία της φετινής σεζόν. Εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου επισημαίνουν ότι το τοπίο παραμένει θολό, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς ήταν αντιφατικές: μια αρχική αύξηση στις κρατήσεις ακολούθησε ένα εμφανές «πάγωμα», δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας για το επόμενο διάστημα.

Πρόωρη χαρακτήρισε την αποτίμηση των οποίων συνεπειών από την έκρυθμη κατάσταση στη μέση Ανατολή ο πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γιάννης Χατζής, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν την έναρξη του 9ου περιφερειακού συνεδρίου της ομοσπονδίας στην πόλη της Καβάλας.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζής δεν μπορούν ακόμη να σταθμιστούν οι θετικές ή αρνητικές συνέπειες από την κρίση στη μέση Ανατολή και έδωσε μία πραγματική εικόνα της κατάστασης που χαρακτηρίζεται από ασάφεια. Όπως εξήγησε τις πρώτες δύο με τρεις μέρες του πολέμου είχε καταγραφεί αύξηση των κρατήσεων στη χώρα μας, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε ένα σχετικό πάγωμα γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό αβεβαιότητας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Παράλληλα σημείωσε ότι εικόνα με τις τιμές ενέργειας και του πετρελαίου εντείνουν περισσότερο την αβεβαιότητα κάτι που δημιουργεί δυσκολία στην οποία αποτίμηση της κατάστασης για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Οι ξενοδόχοι για τη διεθνή κρίση

Στην ομιλία του στο συνέδριο ο κ. Χατζής τόνισε ότι «βιώνουμε ξανά μία ακόμη διεθνή κρίση. Τις τελευταίες μέρες όλοι διαπιστώνουμε ένα πάγωμα στις κρατήσεις, που εύλογα προκαλεί ανησυχία. Παρόλα αυτά, πρέπει να κρατάμε τη θετική ατζέντα ψηλά και να παραμένουμε αισιόδοξοι. Όχι από αφέλεια, αλλά γιατί η Ελλάδα έχει επιδείξει στο παρελθόν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε κρίσεις, ανθεκτικότητα που περνά και μέσα από την παραγωγική συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ακριβώς όμως επειδή πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, οφείλουμε να είμαστε και ρεαλιστές» σημείωσε και προσέθεσε: «Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκλωβιστούμε στη φασαρία γεγονότων που δεν περνούν από το χέρι μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε καθαρό το βλέμμα μας, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε. Και το βασικότερο από αυτά είναι η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχείων μας» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Νωρίς ακόμη για εκτίμηση

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι είναι νωρίς ακόμα για την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων από την μεσανατολική κρίση ωστόσο τόνισε ότι ο τουρισμός συνολικά έχει επιδείξει υψηλό δείκτη ανθεκτικότητας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε από ότι από τα 150 εκατομμύρια που ήταν παγκοσμίως οι αφίξεις στη δεκαετία του 1960 σήμερα οι παγκόσμιες αφίξεις σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς έχουν ξεπεράσει το 1,5 δις. κάτι που υπογραμμίζει την σημασία και το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού διεθνώς ειδικά για περιφερειακές οικονομίες που δεν έχουν άλλες εναλλακτικές.

Με αυτό τον τρόπο Αλέξης Βασιλικός θέλησε να απαντήσει προκαταβολικά και στην κριτική περί μονοκαλλιέργειας που μπορεί να «ξαναζεσταθεί» στη χώρα μας λόγω της κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής τουριστική βιομηχανία θα αντιμετωπίσει και αυτή τη συγκυρία.

Από την πλευρά του σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Κωνσταντίνος Μαρίνακος σημείωσε ότι είναι νωρίς ακόμα για την στάθμιση των συνεπειών από την κρίση στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε ότι η διάρκεια της θα καθορίσει το τι θα συμβεί στις κρατήσεις όσο και στα θέματα που συνδέονται με το ενεργειακό κόστος που επηρεάζει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών πακέτων αλλά και την λειτουργία των ξενοδοχείων.

Πηγή: OT