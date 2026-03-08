newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαρτίου 2026, 19:43

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι κίνδυνοι και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας σε έναν κόσμο μόνιμης αστάθειας

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Από τις αγορές ενέργειας και τις αποδόσεις των ομολόγων μέχρι τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιστρέφει στο κέντρο της οικονομικής εξίσωσης και απειλεί με ανατροπες την ελληνική οικονομία.

Ο πόλεμος δεν αυξάνει μόνο τις τιμές του πετρελαίου, μαζί αυξάνει και τα επίπεδα κινδύνου για την παγκόσμια οικονομίας, ενώ οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να αποτιμούν αυτό το ρίσκο. Οι τιμές ενέργειας κινούνται ανοδικά, οι αγορές ομολόγων παραμένουν ευαίσθητες σε κάθε γεωπολιτική εξέλιξη και οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ενέργεια παραμένει η σημαντικότερη πηγή κινδύνου για τις οικονομίες, καθώς αποτελεί το πρώτο και πιο άμεσο κανάλι μέσω του οποίου μια γεωπολιτική κρίση μεταφέρεται στην οικονομία. Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει πάνω από το 70%, γεγονός που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Ελληνική οικονομία και το κόστος παραγωγής

Σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς τιμές ενέργειας αυξάνονται, η επίδραση μεταφέρεται γρήγορα στο κόστος λειτουργίας της οικονομίας. Οι αυξήσεις εμφανίζονται πρώτα στα καύσιμα μεταφορών και στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά σύντομα επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, τις τιμές τροφίμων και τις υπηρεσίες.

Ένα παρατεταμένο επίπεδο τιμών πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Ειδικά στην ελληνική οικονομία όπου η κατανάλωση αποτελεί βασικό κινητήρα ανάπτυξης, η αύξηση του κόστους ζωής λειτουργεί σαν άμεσο φρένο στην οικονομική δραστηριότητα.

Η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022 είναι χαρακτηριστική. Τότε η εκτίναξη των τιμών ενέργειας οδήγησε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα πάνω από το 12%, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα κύματα ακρίβειας των τελευταίων δεκαετιών.

Πληθωρισμός και αγοραστική δύναμη

Ο πληθωρισμός αποτελεί το δεύτερο βασικό σημείο πίεσης. Όταν αυξάνονται οι τιμές ενέργειας, οι επιπτώσεις μεταφέρονται γρήγορα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Καύσιμα, τρόφιμα και μεταφορές αποτελούν βασικές κατηγορίες δαπανών του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Στην Ελλάδα η επίδραση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη. Οι δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος των νοικοκυριών σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σχετικά μικρές αυξήσεις τιμών έχουν δυσανάλογη επίδραση στο πραγματικό εισόδημα.

Η απώλεια αγοραστικής δύναμης μεταφράζεται γρήγορα σε χαμηλότερη κατανάλωση. Και επειδή η ιδιωτική κατανάλωση αντιστοιχεί περίπου στο 67%–68% του ελληνικού ΑΕΠ, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Σε περιόδους παρατεταμένης ακρίβειας, η οικονομία μπορεί να εισέλθει σε έναν φαύλο κύκλο: υψηλές τιμές, μειωμένη κατανάλωση και τελικά επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Αγορές και κόστος δανεισμού

Οι αγορές ομολόγων λειτουργούν ως το πιο άμεσο «βαρόμετρο» κινδύνου για μια οικονομία. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κινείται σήμερα περίπου στην περιοχή του 3,4%–3,5%, ενώ το spread έναντι του γερμανικού Bund βρίσκεται κοντά στις 60–70 μονάδες βάσης. Τα επίπεδα αυτά δείχνουν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ωστόσο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο κίνδυνος νέου ενεργειακού πληθωρισμού μπορούν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν, οι μειώσεις επιτοκίων ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες σταθερότητας για την ελληνική οικονομία είναι το ταμειακό απόθεμα του Δημοσίου. Τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας εκτιμώνται περίπου στα 35–40 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα σημαντικό επίπεδο ασφάλειας σε περιόδους διεθνούς αναταραχής.

Το λεγόμενο cash buffer επιτρέπει στο κράτος να καλύπτει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες χωρίς άμεση προσφυγή στις αγορές. Σε περιόδους οικονομικής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωρινή στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η ενεργειακή κρίση των προηγούμενων ετών έδειξε πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο. Τα μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2022–2023 ξεπέρασαν συνολικά τα 10 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το δημοσιονομικό απόθεμα δεν αποτελεί ανεξάντλητο πόρο. Η χρήση του απαιτεί ισορροπία μεταξύ οικονομικής στήριξης και διατήρησης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Οι γραμμές άμυνας και η ελληνική οικονομία

Παρά τους κινδύνους, η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα ισχυρότερες άμυνες σε σχέση με το παρελθόν. Η χώρα έχει αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών και διευρύνει τη βάση των επενδυτών που μπορούν να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα.

Το τραπεζικό σύστημα έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί δραστικά, ενώ οι τράπεζες διαθέτουν ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση.

Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία επωφελείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κατευθύνει δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις υποδομών, ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης ενέργειας.

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Επικαιρότητα
Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό στα επιδόματα

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτηση του ο Μπεν Στίλερ αναφορικά με το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μίλαν – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
