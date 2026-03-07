Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Στα καύσιμα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει αυξήσεις.

Μέσα σε μία εβδομάδα οι τιμές στα καύσιμα ανέβηκαν σε μέσα επίπεδα έως και 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 1,79 ευρώ ανά λίτρο.

Και οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται στις επιπτώσεις που προκαλεί στις αγορές πετρελαιοειδών ο πόλεμος.

Φωτιά τα καύσιμα στα νησιά

Όμως αν ανατρέξει κάποιος στα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα Υγρά Καύσιμα θα διαπιστώσει ότι η βενζίνη ήδη σε νησιά έχει χτυπήσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, σε μέσα επίπεδα.

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Και αν ερευνήσει κάποιος τα στοιχεία πιο αναλυτικά και φτάσει μέχρι τις πραγματικές τιμές στα καύσιμα σε συγκεκριμένα νησιά θα δει ότι τα 2 ευρώ ανά λίτρο αποτελούν έχουν ξεπεραστεί…

Η βενζίνη των 2,35 ευρώ ανά λίτρο στις Κυκλάδες

Στη Μήλο, στην Πάρο, στην Ίο, τη Νάξο, την Άνδρο, στη Σαντορίνη, στο Κουφονήσι, στην Κύθνο, στη Σχοινούσα, στη Σίφνο, στη Μύκονο σε πρατήρια υγρών καυσίμων οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνονται από από τα 2,002 μέχρι τα 2,35 ευρώ ανά λίτρο. Ακραίες τιμές, μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τη μέση πανελλαδική τιμή.

Αν συγκρίνουμε δηλαδή τη μέση τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη όπως έχει διαμορφωθεί στις Κυκλάδες με τη μέση πανελλαδική τιμή των 1,788 ευρώ ανά λίτρο, προκύπτει μία ψαλίδα πάνω από 21 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Τα καύσιμα στα Δωδεκάνησα με τη βενζίνη στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο

Ανάλογη εικόνα, με επίπεδα τιμών χαμηλότερα σε σχέση με τις Κυκλάδες, θα διαπιστώσει κάποιος αν ερευνήσει και τα καύσιμα στα Δωδεκάνησα.

Η μέση τιμή της βενζίνης στα Δωδεκάνησα είναι στα 1,917 ευρώ ανά λίτρο. Και η απόκλιση από τη μέση πανελλαδική αγγίζει τα 13 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Σε πρατήρια του ακριτικού νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας οι ακραίες τιμές στη βενζίνη κυμαίνονται από τα 2,019 μέχρι τα 2,19 ευρώ ανά λίτρο: Πάτμος, Τήλος, Ρόδος και Σύμη είναι τα νησιά με τις τιμές φωτιά στα καύσιμα

Ευθύνεται μόνο ο πόλεμος για τις ακραίες τιμές;

Τις αποκλίσεις στα πρατήρια των νησιών και άλλων περιοχών εντόπισε και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.

Γιατί όμως σε αυτές τις περιοχές οι τιμές είναι υψηλότερες συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας; Είναι μεγαλύτερη η επίπτωση από τις αυξήσεις που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή;

Οι τιμές στα καύσιμα επηρεάστηκαν και στα νησιά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αν δει κανείς τις μεταβολές των μέσων τιμών στη βενζίνη ανά περιοχή το διάστημα πριν και μετά τον πόλεμο θα διαπιστώσει ότι είναι πάνω, κάτω ίδιες με τη μέση πανελλαδική τιμή. Δηλαδή η μέση πανελλαδική τιμή ανέβηκε στα 1,788 ευρώ ανά λίτρο (+0,034 ευρώ ανά λίτρο) και στις Κυκλάδες η μέση τιμή αυξήθηκε στα 2 ευρώ ανά λίτρο (+0,026 ευρώ ανά λίτρο).

Το ύψος των τιμών στα καύσιμα των νησιών διαμορφώνεται με αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις για τους ακόλουθους λόγους, όπως έχουν επισημάνει κατά καιρούς η Επιτροπή Ανταγωνισμού και παράγοντες της αγοράς: