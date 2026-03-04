Επιπτώσεις και στον τομέα των καυσίμων έχει η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις προκαλούν αλυσιδωτές αυξήσεις.

Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και το κόστος των καυσίμων έχει ήδη επηρεαστεί με τα διυλιστήρια να ανεβάζουν τις τιμές με γεωμετρική πρόοδο.

«Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν», δήλωσε μιλώντας στο patris.gr, ο πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων Ηρακλείου, Γιάννης Μαυράκης τονίζοντας πως «ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες ανατιμήσεις στα διυλιστήρια και θα έχουμε ραγδαίες αυξήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο πριν από μερικές ημέρες ήταν στα 72 δολάρια και τώρα είναι στα 83,5».

10 λεπτά αύξηση στα διυλιστήρια μέσα σε μόλις 2 ημέρες – «Έχουμε αρχίσει να θυμόμαστε τις αυξήσεις της ενεργειακής κρίσης»

Σε εικόνες ενεργειακής κρίσης παραπέμπει η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων παγκοσμίως.

«Εμείς έχουμε αρχίσει να θυμόμαστε τις αυξήσεις της ενεργειακής κρίσης και ελπίζουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Μαυράκης ενώ παράλληλα τονίζει πως μέσα σε μόλις 2 ημέρες σημειώθηκε 10 λεπτά αύξηση.

«Σήμερα το διυλιστήριο έδωσε αύξηση – συγκριτικά με χθες – 6 λεπτά, ενώ η χθεσινή αύξηση – από προχθές – ήταν στα 3,5 λεπτά. Συνολικά 10 λεπτά σε δύο ημέρες», τονίζει ο κ. Μαυράκης.

Καύσιμα: Φόβος για τεράστιες ανατιμήσεις

Δύο είναι οι κύριοι λόγοι των αυξήσεων στο προϊόν του καυσίμου.

Όπως εξηγεί στο patris.gr, ο κ. Μαυράκης ο πρώτος λόγος είναι η μείωση της προσφοράς του προϊόντος: «Κλείνοντας τα στενά Ορμούζ έχει σταματήσει η διέλευση του προϊόντος κατά 20% που καταναλώνεται παγκοσμίως. Όταν σταματάς την προσφορά του προϊόντος τότε αυξάνεται η ζήτηση και αυτό προκαλεί αύξηση τιμών».

Ο δεύτερος λόγος είναι η ανησυχία στις αγορές: «Όταν η αγορά είναι σε ανησυχία τότε δημιουργείται πρόβλημα».

Ποιες είναι οι τιμές σήμερα στα βενζινάδικα του Ηρακλείου

Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή αμόλυβδης στα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Ηράκλειο είναι περίπου 1,83 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στα 1,62 ευρώ το λίτρο ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι στα 1,23 ευρώ το λίτρο.

Τρέχουν οι Ηρακλειώτες να γεμίσουν ρεζερβουάρ και ντεπόζιτα

Αυξημένη είναι η κίνηση στα βενζινάδικα του Ηρακλείου καθώς οι καταναλωτές έχουν φοβηθεί από την τρέχουσα κατάσταση και προσπαθούν να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με βενζίνη και τα ντεπόζιτα των σπιτιών τους με πετρέλαιο θέρμανσης.

«Έχει αυξηθεί κατά πολύ η κίνηση στα πρατήρια με οδηγούς που θέλουν να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε είναι η έντονη κινητικότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης που δεν είναι φυσιολογική για την εποχή. Ο κόσμος θέλει να γεμίσει τα ντεπόζιτά του με την τρέχουσα τιμή υπό το φόβο ότι θα πάρει ραγδαία αύξηση», επεσήμανε σχετικά ο κ. Μαυράκης.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αισχροκέρδειας στον κλάδο μας»

Για τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες για ελέγχους για αισχροκέρδεια στα βενζινάδικα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων Ηρακλείου, Γιάννης Μαυράκης.

Όπως τονίζει «στον κλάδο μας η αισχροκέρδεια δεν υφίσταται και ειδικά στο Ηράκλειο» και εξηγεί: «Υπάρχουν δύο λόγοι που δεν μπορεί να σταθεί. Αφ’ ενός επειδή ο καταναλωτής μπορεί να μπει και να δει το πόσο ανέβηκε η τιμή στο διυλιστήριο και πόσο στα πρατήρια. Αφ’ ετέρου εξαιτίας ανταγωνισμού καθώς στο Ηράκλειο υπάρχουν 150 πρατήρια και αν κάποιος ανεβάσει πολύ τις τιμές τότε ο καταναλωτής θα τον παρακάμψει και θα πάει στον διπλανό».