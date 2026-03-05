Τη γραμμή άμυνας… απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προσδιόρισε ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα όρια των τιμών στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που θέτει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και από εκεί και πάνω θα εξεταστεί η πιθανότητα λήψης έκτακτων μέτρων.

Η ανησυχία της κυβέρνησης είναι οι πληθωριστικές πιέσεις που θα εκδηλωθούν από ένα ράλι αυξήσεων στις τιμές των υγρών καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος. Και για το λόγο αυτό άλλωστε νωρίτερα σήμερα στις 5 Μαρτίου ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό ότι έχουν ετοιμαστεί έκτακτα μέτρα για την αναχαίτηση κύματος ανατιμήσεων στην αγορά.

Πότε ενεργοποιούνται τα έκτακτα μέτρα απέναντι στις επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Νίκος Τσάφος προσδιόρισε τα όρια των τιμών στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στο αργό πετρέλαιο είναι τα 100 δολάρια το βαρέλι και στο φυσικό αέριο τα 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι τότε σημαίνει «συναγερμός».

Ο ίδιος δεν προσδιόρισε ποια μέτρα μπορεί να είναι αυτά. Ωστόσο με δεδομένη την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και μπορούν να ενεργοποιηθούν είναι:

Η χορήγηση fuelpass για την προμήθεια βενζίνης και ντίζελ κίνησης

Η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος στην κιλοβατώρα

Η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων καυσίμων

Η πιθανή ενεργοποίηση του προσωρινού μηχανισμού ανάκτησης κερδών από τους ηλεκτροπαραγωγούς

Ο υφυπουργός Ενέργειας υπογράμμισε ότι το βασικό ρίσκο στη διεθνή αγορά είναι οι τιμές ενέργειας και όχι η επάρκεια προϊόντων.

Επάρκεια παρά τα προβλήματα στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό δεν υπάρχει ανησυχία για τον εφοδιασμό της χώρας καθώς η Ελλάδα έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα τόνισε ότι τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου και για να σημειώσει με έμφαση την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας θύμισε ότι η Ελλάδα είναι εξαγωγική χώρα σε πετρελαιοειδή προϊόντα.

Τι καθορίζει τις τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Όσον αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τον Νίκο Τσάφο είναι:

Η διάρκεια του πολέμου

Η ένταση των συγκρούσεων

Ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αλλά και

Πιθανές εξλίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας

Ποιες είναι οι τιμές σήμερα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο υφυπουργός έδωσε και την τρέχουσα κατάσταση στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά το αργό πετρέλαιο η τιμή του κινείται στα 85 δολάρια το βαρέλι όταν πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ήταν στα 70 με 72 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή η τιμή του έχει αυξηθεί 10 με 15%.

Η αύξηση αυτή δεν μετακυλίεται ολόκληρη στην αντλία καυσίμων επειδή περίπου το 60% είναι φόροι, ενώ η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου απέχουν πολύ από τα επίεπδα του 2022 όταν η τιμή του είχε φτάσει έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο TTF Ολλανδίας η τιμή του είναι στα περίπου 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έχοντας αγγίξει ακόμη και τα επίπεδα των 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα πρόσκαιρα τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως υποστηρίζει ο υφυπουργός Ενέργειας παρά την αύξηση του φυσικού αερίου οι τιμές είναι στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και απέχουν πολύ από το 2022 οπότε και η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος είχε χτυπήσει τα 350 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Οι τιμές χονδρεμπορικής αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια τις τελευταίες ημέρες κινούνται στα 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν κλείσει στα 78 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Και τον Ιανουάριο η μέση τιμή ήταν στα 109 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Πηγή ΟΤ