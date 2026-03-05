Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Την ετοιμότητα του υπουργείου Ανάπτυξης να παρέμβει στην αγορά με ρυθμιστικά μέτρα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διογκώσει τις επιπτώσεις σε βενζινάδικα και ράφια.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη ανατιμητικές πιέσεις στην αγορά καυσίμων και η ανησυχία της κυβέρνησης είναι έκδηλη για την πορεία του πληθωρισμού.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν θέσει ήδη σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμο σχέδιο με έκτακτα μέτρα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται μεταξύ άλλων και η επιβολή ανώτατου ορίου στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων και των λιανέμπορων για συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

«Αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών ότι ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλες και δύσκολες κρίσεις και να προστατεύει την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Το μόνο που απομένει είναι η συνολική κυβερνητική απόφαση».

«Το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί από εμάς σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις, συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος του πετρελαίου και η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή θέτουν σε επιφυλακή την κυβέρνηση

Όπως εξήγησε, εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για ορισμένες εβδομάδες, «υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη», καθώς η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί βασική πηγή ενεργειακών πόρων. «Από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Επομένως υπάρχει ζήτημα σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους για τη μεταφορά του πετρελαίου», σημείωσε.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτό το σενάριο επάνω στο τραπέζι και να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που έχουν προετοιμαστεί έχουν στόχο την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και ιδιαίτερα των καταναλωτών. «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε, μιλώντας στο Open, ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν», υπογράμμισε.

Τα μέτρα

Όπως έγραψε ο ΟΤ, στο τραπέζι περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις ελέγχου της αγοράς, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά προϊόντα, μέτρο που είχε θεσπιστεί για να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Επίσης, επιστρέφουν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν τότε για να απορροφηθεί το ενεργειακό σοκ στην οικονομία. Μεταξύ αυτών, οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, οι ενισχύσεις στα καύσιμα τύπου Fuel Pass καθώς και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ιδίως στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, εξετάζονται ξανά στοχευμένες επιδοτήσεις για επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό κόστος, ώστε να περιοριστεί η μετακύλιση της αύξησης των τιμών στην αγορά.

