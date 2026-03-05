newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Μαρτίου 2026, 14:35

Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη ανατιμητικές πιέσεις στην αγορά καυσίμων και η ανησυχία της κυβέρνησης είναι έκδηλη για την πορεία του πληθωρισμού

Την ετοιμότητα του υπουργείου Ανάπτυξης να παρέμβει στην αγορά με ρυθμιστικά μέτρα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διογκώσει τις επιπτώσεις σε βενζινάδικα και ράφια.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ήδη ανατιμητικές πιέσεις στην αγορά καυσίμων και η ανησυχία της κυβέρνησης είναι έκδηλη για την πορεία του πληθωρισμού.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν θέσει ήδη σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμο σχέδιο με έκτακτα μέτρα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται μεταξύ άλλων και η επιβολή ανώτατου ορίου στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων και των λιανέμπορων για συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

«Αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών ότι ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλες και δύσκολες κρίσεις και να προστατεύει την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Το μόνο που απομένει είναι η συνολική κυβερνητική απόφαση».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά.

«Το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί από εμάς σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις, συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος του πετρελαίου και η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή θέτουν σε επιφυλακή την κυβέρνηση

Όπως εξήγησε, εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για ορισμένες εβδομάδες, «υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη», καθώς η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί βασική πηγή ενεργειακών πόρων. «Από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Επομένως υπάρχει ζήτημα σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους για τη μεταφορά του πετρελαίου», σημείωσε.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτό το σενάριο επάνω στο τραπέζι και να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που έχουν προετοιμαστεί έχουν στόχο την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και ιδιαίτερα των καταναλωτών. «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε, μιλώντας στο Open, ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν», υπογράμμισε.

Τα μέτρα

Όπως έγραψε ο ΟΤ, στο τραπέζι περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις ελέγχου της αγοράς, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά προϊόντα, μέτρο που είχε θεσπιστεί για να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Επίσης, επιστρέφουν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν τότε για να απορροφηθεί το ενεργειακό σοκ στην οικονομία. Μεταξύ αυτών, οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, οι ενισχύσεις στα καύσιμα τύπου Fuel Pass καθώς και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ιδίως στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, εξετάζονται ξανά στοχευμένες επιδοτήσεις για επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό κόστος, ώστε να περιοριστεί η μετακύλιση της αύξησης των τιμών στην αγορά.

Πηγή: ot.gr

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
