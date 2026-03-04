Τα πρώτα πρόστιμα στην αγορά καυσίμων από την έναρξη του πολέμου

Οι πρώτες καμπάνες στην αγορά για παραβάσεις στα καύσιμα, έπεσαν.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ & ΠΚ) από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων στα καύσιμα.

Σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου διαπιστώθηκαν παραβάσεις αλλά και αποκλίσεις τιμών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

Οι έλεγχοι στα καύσιμα

Όπως προκύπτει και από την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων συνεχίζονται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Οι ελεγκτές παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τιμών σε βενζίνη και πετρέλαιο σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι έλεγχοι, όπως είχε ανακοινώσει η αρμόδια Αρχή, ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν αυτοψίες σε πρατήρια καυσίμων τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, οι τιμές παρακολουθούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας FuelPrices.gr, η οποία επιτρέπει την άμεση σύγκριση και καταγραφή των μεταβολών ανά γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, σηματοδοτώντας τα πρώτα μέτρα συμμόρφωσης στην αγορά καυσίμων. Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένα ποσά, οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η Αρχή τονίζει ότι η παρακολούθηση των τιμών γίνεται σε καθημερινή βάση και σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε εχθές με τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το υπουργείο βρίσκεται «σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς», επισημαίνοντας ότι έχει ζητηθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οποιεσδήποτε αυξήσεις τιμών που είναι αδικαιολόγητες και συνιστούν αισχροκέρδεια «δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές», ενώ γνωστοποίησε ότι εξετάζονται, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών. Όπως διευκρίνισε, τα μέτρα αυτά θα ληφθούν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και κατόπιν των αντίστοιχων κυβερνητικών αποφάσεων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.

Οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εποπτείας, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν ευμετάβλητες.

Πηγή: ΟΤ