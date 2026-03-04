newspaper
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Μαρτίου 2026, 21:00

Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί μόνο τα σύνορα και τις ισορροπίες ισχύος, απειλεί και τον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση ενισχύεται ο φόβος για σοβαρές συνέπειες σε βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Οι πρώτοι μήνες του 2026 ξεκίνησαν με πιέσεις στις τιμές. Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί φόβο για περαιτέρω αυξήσεις, επαναφέροντας τον φόβο για νέο κύκλο ακρίβειας στα καύσιμα

Η εύθραυστη ισορροπία συνθέτει ένα σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας. Ενώ τα επίσημα μεγέθη μιλούν για σταθερή ανάπτυξη και πλεονάσματα, στα συρτάρια του οικονομικού επιτελείου το «δυσμενές σενάριο» παύει να αποτελεί μια θεωρητική άσκηση επί χάρτου και μετατρέπεται σε έναν ρεαλιστικό οδικό χάρτη διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου.

Ενεργειακή ακρίβεια

Στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025-2026, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει «ασκήσεις αντοχής» (sensitivity analysis) για να προβλέψει τις επιπτώσεις ενός νέου ενεργειακού σοκ. Το κυρίαρχο δυσμενές σενάριο εστιάζει σε μια ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αν και απέχουμε από ένα τέτοιο σενάριο στην ελληνική αγορά οι πρώτες ανατιμήσεις στα καύσιμα έρχονται με αυξήσεις μερικών λεπτών ανά λίτρο τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

Παράλληλα, ανατιμήσεις αναμένονται και στο φυσικό αέριο. Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και θα επιβαρύνουν το κόστος μεταφορών και παραγωγής.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι «το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία και εφόσον απαιτηθεί θα προστατεύσει την πραγματική οικονομία με υπεύθυνες παρεμβάσεις. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση από ένα τέτοιο ενδεχόμενο».

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται ο κίνδυνος ενός «στασιμοπληθωριστικού σοκ»: ένας συνδυασμός απότομης επιβράδυνσης του ΑΕΠ και αναζωπύρωσης του πληθωρισμού που θα μπορούσε να «ροκανίσει» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και να παγώσει την επενδυτική δραστηριότητα.

Αν και αυτό δεν είναι αρκετά πιθανό η κοινωνική συνοχή επιβάλλει την ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις στήριξης, αν η ενεργειακή ακρίβεια χτυπήσει ξανά την πόρτα των καταναλωτών.

Το δυσμενές σενάριο

Στα σενάρια που εξετάζονται, σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης και η κατανάλωση θα δεχθούν πιέσεις.

Αν η τιμή του πετρελαίου αυξηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι:

  • Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα ήταν κατά 0,45% χαμηλότερο σε σχέση με το βασικό σενάριο. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριζόταν στο 1,9% (αντί για 2,3%).
  • Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,68%, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συρρικνώνεται από το αυξημένο κόστος ενέργειας.
  • Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο 4,7%, υπερδιπλάσιος από την αρχική πρόβλεψη του 2,2%.

Αν και ο προϋπολογισμός του 2026 χαρακτηρίζεται από δημοσιονομική ισσοροπία και προβλέπει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (περίπου 3,7%), ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα δοκίμαζε τις αντοχές του κοινωνικού κράτους και θα περιόριζε τα περιθώρια για περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Τα σημάδια του πληθωρισμού

Στο 3% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, από 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Τα στοιχεία, αν και εκπληκτικά υψηλά, έχουν μόνο μέτρια σημασία τώρα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα επικεντρωθούν στο πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 10% θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, σχολιάζει το Reuters.

World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κόσμος
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν – Πλήγματα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν – Πλήγματα και στον Λίβανο

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα από τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ

Βάιος Μπαλάφας
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
