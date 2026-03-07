newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Μαρτίου 2026

Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ντόμινο εξελίξεων προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές μηχανές σκορπούν τον όλεθρο χωρίς να διαφαίνεται σύντομα αποκλιμάκωση της κατάστασης. Το σοκ του πολέμου εκτός από ανθρώπινες απώλειες, που είναι και το σημαντικότερο, έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα δεν αποτελεί νησίδα σταθερότητας…

Η κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και η ένταση γύρω από τον Περσικό Κόλπο δημιουργούν ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον και για την Ελλάδα

Η μεγαλύτερη πληγή για τη χώρα μας παραμένει το κόστος των εισαγωγών ενέργειας. Η μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του LNG προκαλεί κλυδωνισμούς.

Τίποτα δεν θα είναι ίδιο

Οι ελληνικές επιχειρήσεις (ειδικά η μεταποίηση) έρχονται αντιμέτωπες με υψηλά λειτουργικά έξοδα.

Ο «πληθωρισμός της απληστίας» και οι αυξήσεις στα τρόφιμα, που τροφοδοτούνται από το κόστος μεταφορών και λιπασμάτων, πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο τουρισμός, η «βαριά βιομηχανία» της χώρας, δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί άτρωτος.

Η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων

Η εύθραυστη ισορροπία συνθέτει ένα σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας.

Κεντρικό σημείο προβληματισμού αποτελεί η εκτόξευση του κόστους ενέργειας και των καυσίμων

Τη μεγάλη εικόνα περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με θέμα «Μια δυνατή Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Αναφερόμενος στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις -όπως η άνοδος των τιμών ενέργειας και η πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες- πλήττουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπογράμμισε ότι η διάρκεια αυτής της κρίσης θα καθορίσει το βάθος των οικονομικών συνεπειών για την ΕΕ.

«Όταν η αστάθεια πλήττει αυτό το κέντρο, οι συνέπειες είναι άμεσες και μετρήσιμες. Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Το κόστος μεταφορών και ασφάλισης ανεβαίνει» ανέφερε και συνέχισε λέγοντας: «Η πλήρης κλίμακα των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Από αυτήν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό αποτύπωμα στις ναυτιλιακές ροές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οσο περισσότερο διαρκεί η αβεβαιότητα, τόσο ευρύτερο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης».

Η διάρκεια και το βάθος της κρίσης

Συμπληρώνοντας μια εβδομάδα βίαιων συγκρούσεων δεν υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα. Η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων αποτελεί ερωτηματικό αλλά ταυτόχρονα και ζητούμενο των οικονομικών αναλυτών που προσπαθούν να «διαβάσουν» τις εξελίξεις.

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, θεωρεί δεδομένη την άνοδο του πληθωρισμού αλλά, όπως σημειώνει, «ο αντίκτυπός της στον πληθωρισμό και την παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης».

Η «βόμβα» του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ

Τα μηνύματα είναι δυσοίωνα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου», προειδοποίησε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, ο οποίος έριξε… «βόμβα» μεγατόνων προβλέποντας ότι όλες οι χώρες του Κόλπου που εξάγουν ενέργεια θα σταματήσουν την παραγωγή εντός εβδομάδων και θα εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Αν υποθέσουμε πως το σενάριο αυτό γίνει πραγματικότητα η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα θα δεχθεί πρωτοφανείς πιέσεις. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα (Μάρτιος 2026), όπου το Brent βρίσκεται κοντά στα 88–90 δολάρια και η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική κυμαίνεται ήδη στα 1,76€ – 1,84€, μια άνοδος στα 150 δολάρια συνεπάγεται αύξηση της διεθνούς πρώτης ύλης κατά περίπου 65-70%. Η αμόλυβδη εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,45€ και 2,65€ το λίτρο αν και δεν πρόκειται για το πιθανότερο σενάριο.

Ο μακρύς ανήφορος του πληθωρισμού

Με τα «τύμπανα του πολέμου» να ηχούν δυνατά η εύθραυστη ισορροπία συνθέτει ένα σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας. Πριν την έναρξη του πολέμου ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 3% έναντι 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης.

Στη χώρα μας ο πληθωρισμός τροφίμων, αλκοόλ και καπνού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 4,1%, όπως και τον Ιανουάριο. Ανοδικές τάσεις συνέχισε να καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών, με τις τιμές να αυξάνονται στο 4,2%, από 4,1% τον Ιανουάριο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διάρκεια των συγκρούσεων θα καθορίσει το μέγεθος της ζημιάς

Βαρύ το κλίμα

Η τελευταία Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ προσμετρά τις ήδη έντονες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος που οξύνονται με δραματικό τρόπο κατόπιν των πολύ πρόσφατων επιθέσεων στο Ιράν.

«Η επίπτωση στο εγχώριο οικονομικό κλίμα κατά το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη χρονική και γεωγραφική έκταση της νέας παγκόσμιας κρίσης και ειδικότερα από το αν θα διαφανεί σύντομα σύγκλιση προς μια λύση. Οι δίαυλοι δυνητικής επίδρασης στην ελληνική οικονομία είναι πολλοί, από έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων που θα μπορούσαν να πιέσουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, έως διαταραχή του διεθνούς εμπορίου και των αγορών κεφαλαίου που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις και περισσότερο τις εξωστρεφείς», αναφέρει.

-Τα γραφήματα της κρίσης

Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Πρόγραμμα πρόληψης 07.03.26

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

