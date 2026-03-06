Συνεχίζεται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν για 7η ημέρα. Το βράδυ της Πέμπτης η Τεχεράνη δέχτηκε τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από την αρχή των επιχειρήσεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν προετοιμασμένοι για παρατεταμένο πόλεμο ενώ λένε ότι σύντομα θα έχουν νέα όπλα.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, ενώ το Τελ Αβίβ προσπαθεί να καταλάβει περιοχές του Λιβάνου ανακηρύσσοντας «ουδέτερη ζώνη».

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις