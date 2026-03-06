Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in
Συνεχίζεται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν για 7η ημέρα. Το βράδυ της Πέμπτης η Τεχεράνη δέχτηκε τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από την αρχή των επιχειρήσεων.
Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν προετοιμασμένοι για παρατεταμένο πόλεμο ενώ λένε ότι σύντομα θα έχουν νέα όπλα.
Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, ενώ το Τελ Αβίβ προσπαθεί να καταλάβει περιοχές του Λιβάνου ανακηρύσσοντας «ουδέτερη ζώνη».
