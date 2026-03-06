Απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού η ελληνική φρεγάτα «Κίμων» που μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» κατέπλευσαν από την Ελλάδα για να ενισχύσει την αντιαεροπορική ομπρέλα της Κύπρου.

Το βίντεο:

<br />

Η εντυπωσιακή «παλέτα» δυνατοτήτων της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα Κίμων (F-601), η πρώτη της κλάσης FDI HN (Belharra), σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού στην ψηφιακή εποχή, καθώς αποτελεί μια ειδικά διαμορφωμένη και βαριά οπλισμένη έκδοση που σχεδιάστηκε για να προσφέρει σημαντική υπεροχή στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων. Με εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.603 τόνους και μήκος 122 μέτρα, το πλοίο συνδυάζει προηγμένα stealth χαρακτηριστικά με σύστημα πρόωσης CODAD, το οποίο αποτελείται από τέσσερις κύριες μηχανές Diesel τύπου MTU, επιτρέποντάς του να αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων και να διατηρεί αυτονομία 5.000 ναυτικών μιλίων.

Η καρδιά των δυνατοτήτων του πλοίου βρίσκεται στο ραντάρ Thales SeaFire, ένα σύστημα ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου εντοπισμού και παρακολούθησης πολλαπλών στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Το ραντάρ αυτό καθοδηγεί την αντιαεροπορική άμυνα της φρεγάτας, η οποία αποτελείται από 32 πυραύλους Aster-30, προσφέροντας στο Ελληνικό Ναυτικό δυνατότητα άμυνας περιοχής και προστασίας ναυτικών δυνάμεων από εναέριες απειλές. Η προστασία του σκάφους συμπληρώνεται από το κύριο πυροβόλο 76mm Super Rapid της Oto Melara.

Στον τομέα των επιχειρήσεων επιφανείας και του ανθυποβρυχιακού πολέμου, η φρεγάτα Κίμων διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. Φέρει 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM-40 Block 3, ενώ για τον εντοπισμό υποβρυχίων χρησιμοποιεί τον συνδυασμό σόναρ κύτους Kingklip Mk 1115 και συρόμενου σόναρ CAPTAS-4. Η εξουδετέρωση των υποβρυχιακών απειλών γίνεται με τορπίλες MU90 Impact, ενώ το πλοίο διαθέτει επίσης σύγχρονα συστήματα αντιμέτρων. Τις δυνατότητες επιτήρησης και κρούσης ενισχύει η δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου MH-60R Seahawk και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθιστώντας την κλάση αυτή μια ιδιαίτερα προηγμένη πλατφόρμα για το Αιγαίο.

Η φρεγάτα ΨΑΡΑ (F-454) αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόμαχα πλοία επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, ανήκοντας στον τύπο MEKO 200 HN. Πρόκειται για πλοίο γερμανικής σχεδίασης που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, στα Ελληνικά Ναυπηγεία, και παρελήφθη τον Απρίλιο του 1998. Με εκτόπισμα 3.350 τόνων και μήκος 117 μέτρων, η φρεγάτα είναι σχεδιασμένη για να επιχειρεί σε περιβάλλοντα πολλαπλών απειλών, διαθέτοντας σύστημα πρόωσης CODOG που της επιτρέπει να αναπτύσσει ταχύτητα έως και 32 κόμβους.

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου είναι πολυδιάστατες, καθώς διαθέτει οπλισμό για κάθε είδους ναυτική αποστολή. Για την προσβολή στόχων επιφανείας χρησιμοποιεί το σύστημα κατευθυνόμενων βλημάτων Harpoon, ενώ η αντιαεροπορική του άμυνα βασίζεται σε βλήματα ESSM. Η εγγύς προστασία του σκάφους εξασφαλίζεται από δύο συστήματα Phalanx, ενώ για την αντιμετώπιση υποβρυχιακών απειλών διαθέτει τορπιλοσωλήνες Mk 32 και συστήματα αντιμέτρων. Ο οπλισμός συμπληρώνεται από πυροβόλο 127mm (5 ιντσών) στην πλώρη και εκτοξευτές ηλεκτρονικών αντιμέτρων SRBOC.

Πέρα από την επιχειρησιακή της αξία, η φρεγάτα φέρει μια βαριά ιστορική κληρονομιά, όντας το πέμπτο πλοίο του Στόλου που φέρει το όνομα «Ψαρά». Ο θυρεός της, που απεικονίζει τον Σταυρό πάνω από την ανεστραμμένη ημισέληνο, αποτελεί αντίγραφο της σημαίας των Ψαρών από τον Αγώνα του 1821. Το όνομά της τιμά τον ηρωισμό των κατοίκων του νησιού, ενώ η ιστορία της συνδέεται με προηγούμενα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που έφεραν το ίδιο όνομα.