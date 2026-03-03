Απέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο

Στήριξη στην Κύπρο, σε κάθε επίπεδο, παρέχει η Ελλάδα έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια «μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όλες οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της».

Κατόπιν αυτού και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, αποφασίστηκε να σταλεί άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» και η φρεγάτα «ΨΑΡΑ», η οποία θα φέρει το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» αλλά και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να συμβάλουν στην αμυντική στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας και αναμένονται να φτάσουν την Τρίτη (3/3/26) στην Κύπρο, όπου θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, στόχος της ανάπτυξης αυτής με τις ελληνικές φρεγάτες και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρομίου Πάφου, στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεταβαίνει και ο ίδιος την Τρίτη στην Λευκωσία, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτρη Χούπη, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα.