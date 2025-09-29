Δένδιας: Το Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει σε νέα εποχή – Ανοίγει ο δρόμος για 2+2 φρεγάτες FREMM

Μία νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό προανήγγειλε από την Ιταλία όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Δένδιας επισκέφθηκε την Δευτέρα την Λα Σπέτσια της Ιταλίαςσυνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, όπου είχε συνάντηση με τον ιταλό ομόλογο του Γκουΐντο Κροσέτο στη Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας F 598 ITS.

Εκεί όπου υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό ομόλογό του Διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών της Ιταλίας Αντιναύαρχο Οταβιάνι Τζιαντσίτο Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇮🇹 αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini.

Πρωτόκολλο που όπως δήλωσε ο Δένδιας μετά τη συνάντηση «ανοίγει την πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο φρεγάτες FREMM και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο».

Δύο πλοία ή τέσσερα πλοία δεκαετίας, όπως είπε ο Δένδιας, με εξαιρετικές δυνατότητες, σε εξαιρετική κατάσταση.

Δένδιας: Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά νέες δυνατότητες

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δε το Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει στη νέα εποχή του με τέσσερις φρεγάτες Belharra, ενώ σε αυτές θα προστεθούν δύο συν δύο φρεγάτες FREMM, καθώς και οι εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, δίνοντας τη δυνατότητα «να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας και στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όπως είπε ο Δένδιας αναμένονται και συζητήσεις με την Fincantieri, την κατασκευάστρια εταιρεία για βελτιώσεις και όπως είπε για την Ελλάδα «θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra. Και είναι κάτι που όπως η εταιρεία μας λέει είναι απολύτως εφικτό».

Γεγονός που σημαίνει «τεράστια δύναμη αποτροπής την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

«Περνάμε σε μια Νέα Εποχή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια Νέα Εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας και κατέληξε σημειώνοντας πως «καλύπτουμε γρήγορα το τεράστιο κενό που άφησε η οικονομική κρίση των δέκα ετών».