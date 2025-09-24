newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δένδιας: Αποκτάμε το πιο ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην Ιστορία μας – Τι είπε για Belharra και Bergamini
Επικαιρότητα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:23

Δένδιας: Αποκτάμε το πιο ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην Ιστορία μας – Τι είπε για Belharra και Bergamini

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αποκάλυψε διαβουλεύσεις για απόκτηση φρεγατών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

«Στην προσεχή παρέλαση της Θεσσαλονίκης, την 28η Οκτωβρίου θα δείτε μια άλλη παρέλαση. Έναν Στρατό, ο οποίος έχει κάποιες δυνατότητες διαφορετικές από τις παλαιές. Η ελληνική κοινωνία θα δει στο που είμαστε και στο που πάμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους» στην Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Ο κ. Νίκος Δένδιας, παράλληλα, έκανε γνωστό ότι «την Δευτέρα θα πάω στην Ιταλία και η πρόθεσή μας είναι και ελπίζω να τα καταφέρουμε να υπογράψουμε ένα Μνημόνιο συνεννόηση με την Ιταλική πλευρά για τις Bergamini».

Διαβουλεύσεις για τις Bergamini

Ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν πρόκειται για αγορά, αλλά ότι θα υπογράψουμε ένα Μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων, καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση των πλοίων αυτών από το Πολεμικό μας Ναυτικό» Ο κ. Δένδιας μάλιστα εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίτευξή αυτού του στόχου λέγοντας ότι «επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές. Είναι για δύο συν δύο ιταλικά βαπόρια. Τα δύο καταρχήν και μετά όταν η Ιταλία αποδεσμέυσει τα άλλα δύο». Εάν αυτό το καταφέρουμε, είπε ο κ. Δένδιας «θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, καθώς σε ελάχιστο χρόνο θα αποκτήσουμε πλέον το πιο ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην Ιστορία μας».

Σχετικά με την έγκριση των σχεδίων για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας και την αναβάθμισης των τριών προηγουμένων Belharra Standard 2 στο ίδιο επίπεδο Standard 2++ ο υπουργός είπε ότι αυτό «τις μετατρέπει στις πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

Για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των τριών προηγούμενων φρεγατών Belharra ο υπουργός υπενθύμισε πως «η διαπραγμάτευσή τους ξεκίνησε το 2020 ως ένα συμπληρωματικό παρακολούθημα της συμφωνίας με τους Γάλλους. Σήμερα η πραγματικότητα στον πλανήτη έχει αλλάξει δραματικά και η σύγκριηση με το 2020 έχει όσο με τον μεσαίωνα». Επισήμανε ότι «η υπερπληθώρα ζήτησης και η μηδενική προσφορά που υπάρχει σήμερα είναι κάτι που θα πρέπει να το συνεκτιμήσετε και να μην ομιλούμε εκτός της τρέχουσας πραγματικότητας. Το ότι δέχθηκαν οι Γάλλοι να αλλάξουμε τις προδιαγραφές των πλοίων αυτών οφείλεται ότι άλλαξε η πραγματικότητα, καθώς έχουν γίνει στο μεταξύ τρείς πόλεμοι. Και δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε την παραγγελία μιας νέας φρεγάτας με τις προδιαγραφές που υπήρχαν πριν από αυτούς τους τρείς πολέμους».

Οι πιο προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «η αξία ενός πλοίου δεν είναι το σκαρί του, αλλά οι δυνατότητές τους στα συστήματα που φέρει όπως τα anti – droons και η αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών». Το πολεμικό Ναυτικό μας είπε ο υπουργός «πήρε ένα πλοίο (εν. τις Belharra Standard 2) και τις μετατρέπει στις πιο προηγμένες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

Για το κόστος, ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα να κοιτάξουν και να συγκρίνουν «το ποσό που πρόσφατα συμφώνησαν οι Νορβηγοί για να αγοράσουν πλοία». Υπενθύμισε ότι « το 2020, η Naval Group ήταν τότε σε εξαιρετική δύσκολη θέση γιατί είχε ματαιωθεί η παραγγελία υποβρυχίων από τους Αυστραλούς, γι’ αυτό και οι Γάλλοι τότε έδωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσό έκπτωσης» Παρ΄όλα αυτά επισήμανε ο κ. Δένδιας «οι Γάλλοι διατήρησαν την βασική τιμή».

Αναφορικά με το προστιθέμενο τίμημα που προκύπτει σε σχέση με αυτό των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 (από τα 719,6 εκατ. ευρώ στο 790 εκατ. ευρώ) ο υπουργός ανέφερε ότι «η φρεγάτα τύπου Standard 2++ στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο πλοίο σε δυνατότητες» και διευκρίνισε πως «η δυνατότητα άσκησης προαίρεσης ( option) που υπήρχε για την τέταρτη φρεγάτα αφορούσε την υποχρέωση της Γαλλίας να μας πουλήσει μια φρεγάτα τύπου επιπέδου Standard 2 και όχι Standard 2++ που κατά την κρίση του ΠΝ απαιτείται για να αντιμετωπίσει την σημερινή πραγματικότητας και τις απειλές που υπάρχουν» και «θα ήταν εγκληματικό να αγοράσουμε μια φρεγάτα τύπου Standard 2 που είναι η αλήθεια ότι δεν μας επαρκεί για την αντιμετώπιση της εθνικής μας άμυνας».

Σύστημα anti-drones

Σχολιάζοντας την κριτική περί υπερεπενδύσεων σε αυτό το πρόγραμμα των φρεάτων Belharra και εάν αυτές κινδυνεύουν από το πληγούν από ένα drons μικρότερης αξίας , ο κ. Δένδιας είπε ότι «ναι, η φρεγάτα μπορεί να αντιμετωπίσει τα anti- drones, μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της όπως και πολλαπλές απειλές δημιουργώντας μια ομπρέλα» σημειώνοντας ότι ειδικά για τις απειλές των drons «ένα από τα πρώτα μελήματα ήταν να κατασκευάσουμε τον «Κένταυρο» το δικό μας anti- drones σύστημα που η αξία του αποδείχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και το έχουν όλες οι φρεγάτες του ΠΝ μας, πρόκειται για ένα anti- drones σύστημα που είναι ειδικά παραμετροποιημένο σε συγκεκριμένες αποστολές» που μπορούμε να δεχθούμε.

Ο υπουργός, ανέφερε ότι στην Σύμβαση υπάρχουν ρήτρες καθυστέρησης όπως σε κάθε σύμβαση. Η αναβαθμίσεις των τριών φρεγατών θα γίνουν εδώ στην χώρα μας και αυτό είναι τμήμα της συμφωνίας. Διευκρίνισε ότι η πρόβλεψη στην συμφωνία από το 12% έχει ανέλθει στο 25% για την εγχώρια εμπλοκής κατασκευών.

Ο κ. Δένδιας είπε πως η χώρα μας θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ELSA, ενώ σχετικά με το πρόγραμμα SAFE ζήτησε από τα κόμματα «να μην το αντιμετωπίζετε σαν να είναι δωρεάν λεφτά τα οποία χάνουμε. Το SAFE δεν είναι δωρεάν, είναι δάνειο. Η Ελλάδα έχει δεδομένο δημοσιονομικό χώρο» Επισήμανε πως μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία δεν έχουν μπει καθόλου στο δανειακό σκέλος του SAFE, αλλά μόνο στον μηχανισμό. Εμείς μπήκαμε σύμφωνα με το δανειακό περιθώριο που έχουμε σύμφωνα με το δημοσιονομικό μας περιθώριο. Μην εκλαμβάνετε το SAFE ως κάτι που ήταν τσάμπα και το χάσαμε» γι΄ αυτό εξήγησε «όταν το υπουργείο Οικονομικών έδωσε 1,2 εκατ ευρώ προσθέσαμε ακριβώς εξοπλιστικά προγράμματα σε αυτό το ύψος»

Οι αποδοχές στα στελέχη των ΕΔ

Ο υπουργός απαντώντας σε γενικότερες αναφορές σε σχέση με τις ΕΔ ανέφερε ότι στο σκέλος των αμοιβών των στελεχών έχουμε κάνει «σημαντικές αυξήσεις από εξοικονομήσεις μέσα από το Υπουργείο και στα ειδικά στα πληρώματα του στόλου έχουν δοθεί δύο επιπρόσθετα επιδόματα και τα πληρώματα που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ικανοποιημένα. Παράλληλα ανέφερε πως τις επόμενες ημέρες θα γίνει η παρουσίαση του μεγαλύτερου στεγαστικού προγράμματος από την ίδρυση του ελληνικού Κράτους και θα καλύψει το σύνολό του τις ανάγκες των ΕΔ.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης απαντώντας σε ερωτήματα και αναφορές βουλευτών σχετικά με τις υπό συζήτηση των σχεδίων συμβάσεων ανέφερε ότι η προαίρεση της προηγούμενης συμφωνίας δεν ασκήθηκε μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς οι σημερινές δυνατότητες τότε δεν ήταν διαθέσιμες, αλλά ούτε υπήρχαν τα διδάγματα των πολέμων και της συμμετοχής του ΠΝ από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΔΑ». Το σημαντικό της τροποποίησης της σύμβασης, είπε ο αρχηγός είναι ότι «δεν παίρνουμε ένα τέταρτο εκσυγχρονισμένο πλοίο, αλλά ανασχεδιάστηκε και ο ΚΙΜΩΝ και οι άλλες δύο φρεγάτες που επανασχεδιάστηκαν για να γίνουν από Standard 2 σε Standard 2++. Το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανίας ανέρχεται στο 25% και για τις δύο συμβάσεις. Η Naval Group έχει έως τώρα 130 συμβάσεις με 70 ελληνικές εταιρείες. Όλες οι αναβαθμίσεις θα γίνουν στην Ελλάδα από αυτή του ΚΙΜΩΝΑ έως του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ και θα πραγματοποιούνται στις περιόδους ακινησίας τους. Το support των τεσσάρων πλοίων συνολικά αυξάνεται μέχρι το μισό του 2030. Ο κ. Χούπης, σημείωσε πως υπάρχει η δυνατότητα να φέρουν βλήματα ENSIEM ακόμα και εάν τελικά δεν προκύψει το βλήμα από το πρόγραμμα ELSA. Ο αρχηγός δεσμεύτηκε εάν θελήσουν τα μέλη της Επιτροπής να αναλύσει πλήρως και διεξοδικά σε απόρρητη συνεδρίαση τις επιχειρησιακές δυνατότητες που θα έχουν οι φρεγάτες αυτές αρκούμενος να πει ότι «συμπεριλαμβάνονται η αντιμετώπιση όλων των σύγχρονων απειλών, ενώ υποστηρίζεται και η νέα δομή δυνάμεων».

Ο αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση με διαφάνειες των σχεδίων Συμβάσεων τονίζοντας « πως οι τέσσερις αυτές φρεγάτες καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις σε όλα τα είδη των πολέμων». Οι φρεγάτες αυτές σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι αποτελούν ένα τεχνολογικό άλμα παρέχοντας μια εξαιρετική επιχειρησιακή αναβάθμιση του στόλου και της αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών. Επιφέρουν μια εξαιρετική αλλαγή στην φιλοσοφία του Πολεμικού Ναυτικού σε καινοτομίες για την προστασία της ελληνικής επικράτειας. Για τα βλήματα ELSA που θα προκύψουν μετά το 2030 θα προσφέρουν δραστική αύξηση της εμβέλειας και την δυνατότητα στρατηγικών πληγμάτων με ακρίβεια μακριά από τα στενά όρια υπεράσπισης. Οι φρεγάτες Standard 2++ είπε ενσωματώνουν όλες τις καινοτομίες και τις τεχνολογίες αιχμής που συντελούν σε μοναδικές επιχειρησιακές δυνατότητες, κατέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες κυβερνοάμυνας και κυβερνοασφάλειας, ενώ εξυπηρετούν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με τον εξοπλισμό τους σε επιχειρήσεις επιφανείας μπορεί να καλυφθεί ολόκληρος ο τομέας του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου έναντι εχθρικών μονάδων επιφανείας, καθώς και προσβολής στόχων ξηράς όπως και η προστασία ολόκληρου του FAR. Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των τριών πρώτων φρεγατών είπε ότι σταδιακά θα είναι μέχρι το τέλος του 2026.

Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή θα συνεχιστεί αύριο το μεσημέρι με την ακρόαση φορέων και αμέσως μετά με την τρίτη και τελευταία συζήτησή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 6.

Σύνταξη
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νις – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Νις – Ρόμα

LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει
Πυρηνικά και κυρώσεις 24.09.25

Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εφικτή λέει ο Μακρόν - Ο χρόνος πιέζει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA
LGBTQI+ 24.09.25

HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Το διάταγμα όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα»

Σύνταξη
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων
Κόσμος 24.09.25

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται μία συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια, με στόχο την επιστροφή των ομήρων

Σύνταξη
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

O Λεβαδειακός είναι... ασταμάτητος στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26! Πήρε μια ακόμη μεγάλη νίκη, αυτή τη φορά με 2-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα, αποτέλεσμα που τον φέρνει στην 1η θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στις αναμνήσεις του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
Πολιτική 24.09.25

Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο