Δένδιας: Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ – Με αυξημένες δυνατότητες η νέα φρεγάτα
Η διακλαδική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων δεν έχει σχέση με το Πίρι Ρέις, διευκρίνισε ο Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ
- Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Κως: Eλεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες και εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια
- Φρίκη: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε για το Πίρι Ρέις ότι δεν απασχόλησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.
«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε.
Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι στο ΚΥΣΕΑ έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Μπελαρά «Θεμιστοκλής» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή
Ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως έγινε συζήτηση για την έγκριση της τροποποίησης της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία πέρασε πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Με αυξημένες δυνατότητες η τέταρτη φρεγάτα
Μεταξύ άλλων ο υπουργός εθνικής άμυνας αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού η οποία μετακινείται στη Λάρισα και στην δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ.
Επίσης είπε ότι έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Μπελαρά «Θεμιστοκλή» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.
«Ο «Θεμιστοκλής» δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι Μπελαρα Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.
- LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
- Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου
- Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου
- Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
- Οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα από τη DEMO συνεχίζονται
- Ολυμπιακός Κ19: Όλα τα γκολ από το πάρτι των Νέων κόντρα στην Πάφο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις