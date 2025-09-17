ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση – Τι συζητήθηκε
Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ - Διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εξοπλισμοί και μεταναστευτικό στην ατζέντα
Συνεδρίασε, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.
Φρεγάτα και μεταναστευτικό
Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.
Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.
