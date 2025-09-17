newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση – Τι συζητήθηκε
Πολιτική Γραμματεία 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:29

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση – Τι συζητήθηκε

Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ - Διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εξοπλισμοί και μεταναστευτικό στην ατζέντα

Σύνταξη
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Συνεδρίασε, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Φρεγάτα και μεταναστευτικό

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Don't miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Πάγια τακτική 17.09.25

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο - Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών

Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
Οι αντιδράσεις κομμάτων για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25

«Ο Μητσοτάκης πάει για εκλογές»: Πώς σχολιάζει η αντιπολίτευση τη μετακίνηση Λοβέρδου - Τι λέει η ΝΔ

Κώστας Γκιουλέκας (ΝΔ), Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσαν τις προσεγγίσεις των κομμάτων τους για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ
in Confidential 17.09.25

Η κυβέρνηση καρδιοχτυπά τι νέο θα της στείλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η καρδιά του Λοβέρδου σκιρτούσε πάντα για τη ΝΔ

Αντιμέτωπη η κυβέρνηση με την αχαριστία των «ωφελημένων» από τις φοροαπαλλαγές, τις νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις κάθε είδους λαμογιές, ο Ανδρέας Λοβέρδος της απλώνει χέρι βοηθείας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

«Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης κ. Μητσοτάκη», λένε στο ΠΑΣΟΚ για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Εκτός όλων των... άλλων, που υπενθυμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Λοβέρδο, τονίζουν πως «τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;
ΟΠΕΚΕΠΕ 16.09.25

ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;

Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη από το ΠΑΣΟΚ - Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου προκάλεσαν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β' ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
