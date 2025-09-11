newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11 Σεπτεμβρίου 2025

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

«Φως στο τούνελ» για σπάσιμο του αδιεξόδου που επιχείρησε να δημιουργήσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων βλέπει η Ελλάδα στην προσφορά της Chevron.

Η αμερικανική πολυεθνική Chevron, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, με εταίρο την HELLENiQ ENERGY υπέβαλε δεσμευτική προσφορά διεκδικώντας τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ».

Το μήνυμα της Chevron

Αρμόδιες πηγές τόνιζαν στο in ότι το γεγονός ότι ο αμερικανικός κολοσσός κατέθεσε πρόταση για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και ως την μέση γραμμή που θέτει η Ελλάδα για την Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη συνιστά έμπρακτη εμπιστοσύνη στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Τονίζοντας πως είναι βέβαιο ότι προήλθε μετά από εξονυχιστικό έλεγχο για τυχόν γεωπολιτικό κίνδυνο.

Ντε φάκτο οριοθέτηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εάν δε η ίδια εταιρεία δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή και δεν επηρεάζουν κατα βάση την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τότε θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο από εκείνους που κατεξοχήν εμπλέκονται επιχειρηματικά στα δικαιώματα που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες.

Το προηγούμενο διάστημα όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο in «όλο αυτό το διάστημα υπήρξε τεράστια διπλωματική κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί το αποτέλεσμα της Τετάρτης».

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στο θέμα μετά τη διπλή επίσκεψη του στη Λιβύη – σε Τρίπολη και Βεγγάζη – τονίζοντας πως «όταν λοιπόν προκήρυξε και η Λιβύη – και είναι προς τιμήν της αυτό – θαλάσσια οικόπεδα, το έκανε στη γραμμή εκείνη, την οποία η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι είναι η μέση. Άρα δεν υπερέβη εκείνο, το οποίο και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η μέση γραμμή. Αντιθέτως, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, με τη Μάλτα. Άρα, όταν θα έρθει η Chevron με το καλό να εκδηλώσει ενδιαφέρον – και ξέρετε τι σημαίνει ένας αμερικανικός κολοσσός πέρα από οικονομικά και γεωπολιτικά, να έρχεται και να επενδύει πάνω σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Δεν χρειάζεται να σας το πω αυτό. Όταν λοιπόν θα έρθει με το καλό, τότε στο πεδίο θα δούμε ποιος έχει τα οικόπεδα και ποιος όχι, κατά την αντίληψη πλέον εκείνων, οι οποίοι δεν θα διακινδύνευαν τη συμμετοχή τους» (Παραπολιτικά 9/9/2025).

Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την κυβέρνηση τη Λιβύη δείχνει να γίνεται ο διπλωματικός στόχος του Γεραπετρίτη, αφού η Ελλάδα έχει ορίσει τεχνική επιτροπή και σύμφωνα με πληροφορίες στον ίδιο δρόμο βαδίζει και η κυβέρνηση της Τρίπολης ώστε να ξεκινήσουν οι επαφές και έως το τέλος του έτους όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εξωτερικών να έχει δρομολογηθεί ένας οδικός χάρτης για να ξεκινήσει η συζήτηση.

Οι ισορροπίες και οι παγίδες

Μία συζήτηση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολη με δεδομένο ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι στο τραπέζι της Τρίπολης και η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει υπαναχώρηση τόσο εύκολα.

Ισορροπίες θα πρέπει να κρατηθούν στο θέμα και όσον αφορά τις ισόρροπες σχέσεις της Ελλάδας τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη, με το Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει συχνά τη σημασία της προσπάθειας αποκατάστασης των σχέσεων Αθήνας – Τρίπολης, αλλά και της διατήρησης του διαύλου Αθήνας – Βεγγάζης σε ένα δύσκολο περιβάλλον, που η ΕΕ – για παράδειγμα –  έδειξε να αποτυγχάνει.

Η προσφορά της Chevron ήταν το πρώτο βήμα που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει το θέμα της οριοθέτησης Ελλάδας – Λιβύης. Εξελίξεις αναμένονται πλέον και κατά την επίσκεψη του Λίβυου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα τη Δευτέρα.

