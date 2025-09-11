Τι σηματοδοτεί η συμμαχία Chevron – HELLENiQ για τους υδρογονάνθρακες

Άνοιξε… πανιά για τα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου η Chevron. Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός από κοινού με τη HELLENiQ Energy υπέβαλλαν τελικά χθες το απόγευμα προσφορά για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές.

Σε μια συγκυρία που η Άγκυρα επιχειρεί να «φουσκώσει» τους χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας, η παρουσία αμερικανικών εταιρειών δεν ανοίγει μόνο ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας μας, αλλά ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και τον ρόλο της στην περιοχή. Ουσιαστικά στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα καταφέρνοντας μεγάλο πλήγμα στο τουρκολυβικό μνημόνιο: η Ελλάδα δεν είναι μόνη της στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιπλέον, η κίνηση της Chevron αποτελεί ένα «στρατηγικό χαρτί» που δημιουργεί νέα δυναμική για επενδύσεις και από άλλες πολυεθνικές. Κι αυτό διότι η παρουσία στην Ελλάδα της δεύτερης αμερικανικής εταιρείας στο upstream – μετά την ExxonMobil που δραστηριοποιείται ήδη στις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης – καταδεικνύει ότι υπάρχουν ενδείξεις για αξιόλογα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Γεωπολιτικό μήνυμα στην Άγκυρα

Όπως ανέφερε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας. «Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο υπουργός, για τον οποίο η θετική έκβαση ήταν ένα προσωπικό στοίχημα που κέρδισε, καθώς ήταν εκείνος που είχε κάνει αποδεκτό το ενδιαφέρον της Chevron για την Κρήτη, τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας.

Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα του διαγωνισμού αθροίζουν μια έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πρόκειται για τα εξής:

–«Νότια Πελοπόννησος», συνολικής έκτασης 11.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

– «Α2», έκτασης 826 τετραγωνικών χιλιομέτρων νότια της Πελοποννήσου.

– «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», συνολικής έκτασης 35.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο ρόλος της HELLENiQ Energy

Αξιοσημείωτη είναι η κοινοπραξία της Chevron με την HELLENiQ Energy, η οποία άλλωστε έχει συμπράξει με την ExxonMobil για τις παραχωρήσεις δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης ενώ μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Upstream, δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα, ήτοι στα οικόπεδα «Ιόνιο» και «10» στον Κυπαρισσιακό κόλπο και σε σύμπραξη με την Energean στο «Ιόνιο 2». Όπως άλλωστε ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωση η HELLENiQ Energy η συμμετοχή στη διαδικασία «στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα».

Το χρονοδιάγμαμμα

Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) αναμένεται να γίνει σήμερα. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως 60 ημέρες και διαπραγμάτευση με τους αναδόχους για την οριστικοποίηση των Συμβάσεων Μίσθωσης. Για την κατακύρωση της σύμβαση ο νόμος δίνει περιθώριο άλλων 60 ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, χρόνος που δεν θα εξαντληθεί. Θα ακολουθήσει υποβολή των τελικών Συμβάσεων Μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και η κύρωσή τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν όλα… πάνε ρολόι, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Τα ορόσημα του διαγωνισμού

– Στις 20 Ιανουαρίου η Chevron εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για έρευνα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και έως δυτικά της Κρήτης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποδέχεται την εκδήλωση ενδιαφέροντος και ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής απόφασης που θα προβλέπει την ακριβή έκταση καθώς και στην άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.

– Στις 24 Φεβρουαρίου, με απόφαση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, προκηρύσσεται ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Α2», και «Νότια Πελοπόννησος», στην περιοχή του Νοτίου Ιονίου πελάγους. Στο πλαίσιο της απόφασης εγκρίνεται και η διακήρυξη του διαγωνισμού που εξέδωσε η ΕΔΕΥΕΠ, η οποία δημοσιεύεται αρχικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Στις 26 Μαρτίου, η Chevron εκδηλώνει ενδιαφέρον για έρευνα σε ακόμη δύο θαλάσσια οικόπεδα που εκτείνονται στα Νότια της Κρήτης και βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού το 2014. Έτσι η Ελλάδα βγαίνει στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ουσιαστικά διπλασιάζουν την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα.

– Στις 31 Μαρτίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Ντάγκ Μπέργκαμ, ο οποίος μάλιστα σήμερα θα βρεθεί στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους ήταν η αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια Κρήτη Ι και ΙΙ».

– Στις 11 Απριλίου υπογράφεται από τον κ. Παπασταύρου, η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των ακριβών συντεταγμένων όπου θα παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νότια Κρήτη 1» και «Νότια Κρήτη 2», καθώς και για την επιλογή του είδους της σύμβασης ως «Σύμβασης Μίσθωσης». Λίγες ημέρες μετά, ακολουθεί η τρίτη Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού.

– Στις 7 Μαΐου, ο κ. Παπασταύρου επισκέπτεται το Τέξας και τις εγκαταστάσεις της Chevron, όπου συνάντησε τον πρόεδρο της Chevron International Exploration and Production κ. Κλέι Νεφ και την αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης της Chevron κυρία Λιζ Σβαρτς. Κατά την παραμονή του επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία της Cheniere Energy και της ExxonMobil. Ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Κρις Ράιτ ενώ στις 12 Μαΐου συνάντησε στην Ουάσιγκτον τον κ. Νταγκ Μπεργκαμ.

