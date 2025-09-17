newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Μεταναστευτικό και τέταρτη Belh@rra στο ΚΥΣΕΑ της Τετάρτης
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Μεταναστευτικό και τέταρτη Belh@rra στο ΚΥΣΕΑ της Τετάρτης

Το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει λίγο πριν τη συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Μεταναστευτικό και Λιβύη, καθώς και εξοπλιστικά θα έχει το μενού του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδριάζει την Τετάρτη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη να κλιμακώνονται ξανά, έχοντας σύμμαχο τον καιρό, το μεταναστευτικό αναμένεται να είναι ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ, λίγες μόλις μέρες μετά την επίσκεψη του γιου του Χαλίφα Χαφτάρ, Μπελγκασέμ, ο οποίος στην ανατολική Λιβύη εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, ενώ την ίδια μέρα θα βρίσκεται στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο εκτελών χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, από την πλευρά της Τρίπολης, Ταχέρ Σάλεμ αλ Μπαούρ. Δηλώσεις δεν αναμένονται μετά τη συνάντηση, ωστόσο η θέση της Αθήνας είναι ότι πρέπει και θα συνεχίσει να επιχειρεί να μιλά και με τις δύο πλευρές της Λιβύης, στοχεύοντας στη διασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων.

Δεν έχουν αποδώσει ακόμα οι προσπάθειες για το μεταναστευτικό

Όπως παραδέχονταν αρμόδιες πηγές στο in οι επαφές που έχουν γίνει στην Ανατολική Λιβύη, για το μεταναστευτικό, μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να έχουν αποδώσει, αφού μόλις ο καιρός βελτιώθηκε οι ροές αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ωστόσο κυβερνητικές πηγές σημείωναν στο in ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία της προσπάθειας συνεργασίας – ακόμα – αφού υπάρχουν ακόμα βήματα να γίνουν.

Το θέμα του μεταναστευτικού αναμένεται να τεθεί και στη συνάντηση Γεραπετρίτη αλ Μπαούρ, αν και αφορά την ανατολική Λιβύη, ενώ στο τραπέζι θα μπει και το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, που συνδέεται άμεσα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα η Αθήνα αναμένεται να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση της Τρίπολης, ότι είναι διατεθειμένη και επιθυμεί εφόσον υπάρξει συνεργασία των δύο πλευρών να λειτουργήσει ως η γέφυρα της Λιβύης προς την Ευρώπη, κάτι που είχε επισημάνει και ο Γεραπετρίτης κατά την επίσκεψη του στη γειτονική χώρα στις 15 Ιουλίου.

Στο ΚΥΣΕΑ και η τέταρτη Belh@rra

Το ΚΥΣΕΑ της Τετάρτης αναμένεται να μπει και το θέμα της αγοράς της τέταρτης φρεγάτας FDI, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, το οποίο στη συνέχεια θα προωθηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής – αυτή ή την επόμενη εβδομάδα – και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Στο τραπέζι θα βρεθούν ακόμα και εξοπλιστικά που αφορούν τη συντήρηση οπλικών συστημάτων (follow on support). Ενημέρωση θα γίνει από το Νίκο Δένδια και για τη νέα Δομή Δυνάμεων, σχετικά με τις ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί νωρίτερα τον Ιούλιο.

Τέλος αναμένεται να γίνει συζήτηση και για τα πεπραγμένα της αντιπυρικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την κατάθεση της προσφοράς της Chevron για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με την Τουρκία να έχει αρχίσει να δείχνει τον «εκνευρισμό» της με σποραδικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και με την έκδοση navtex για έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις». Υπενθυμίζεται ότι τα επιτελεία Μητσοτάκη και Ερντογάν βρίσκονται σε διαδικασία ορισμού του ραντεβού των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
