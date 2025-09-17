Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών
Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία – κατά την πάγια τακτική της- μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, για μεγάλη στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο. Η Άγκυρα, επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση 23 νησιών της χώρας μας υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η ελληνική άσκηση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της ναυτιλίας.
Τα νησιά που η Τουρκία αξιώνει να αποστρατιωτικοποιηθούν σύμφωνα με είναι: η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελόριζο.
Μένει να δούμε αν υπάρξει αντίδραση από την Αθήνα.
Τουρκία: Η NAVTEX με τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση
Αναλυτικά το κείμενο της τουρκικής navtex αναφέρει: «Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.
Παρ’ όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.
Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».
Το κείμενο στα αγγλικά:
«TURNHOS N/W : 0880/25
AEGEAN SEA – MEDITERRANEAN SEA
1. THASOS, AGIOS EFSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, LESVOS, CHIOS, IKARIA, SAMOS, ASTYPALAIA, RHODES, CHALKI, KARPATHOS, KASOS, TILOS, NISIROS, KALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SYMI, KOS, KASTELLORIZO ISLANDS ARE UNDER A PERMANENT DEMILITARIZED STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE MILITARY ACTIVITIES SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THESE ISLANDS.
2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN AREAS THAT INCLUDE THE TERRITORIAL WATERS OF THE AFOREMENTIONED ISLANDS, WHICH MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.
3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT CONSTITUTE A VIOLATION AND MAY ENDANGER SAFETY OF NAVIGATION».
