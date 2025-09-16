newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Δένδιας: Τιτάνια η προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν
Διπλωματία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:46

Δένδιας: Τιτάνια η προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν

Ο Δένδιας ανέφερε ότι τα «στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπηρετούν το παγκόσμιο αγαθό της νομιμότητας, υπηρετούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα»

Σύνταξη
«Το ιστορικό παράδειγμα, η ιστορική μνήμη, έχει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μετουσιώνεται σε σύγχρονη πρακτική. Η ιστορική συνέχεια δηλαδή διαφυλάσσεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Στη δική μας χρονική συγκυρία μετουσιώνεται μέσα από την τιτάνια, πρέπει να πω, προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων, να μεταρρυθμιστούν, να οδηγηθούν στην νέα πραγματικότητα για να επιτελέσουν το ίδιο, το βασικό τους, το συνταγματικό τους, το πατριωτικό τους καθήκον. Την υπηρεσία στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Στην διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ζωής, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας της καθεμίας Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.Αυτό που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030»» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας  στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων στη Μάχη του Ρίμινι, στην Καβύλη Ορεστιάδας, ο Δένδιας, υπενθύμισε ότι οι «ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και σήμερα τον 21ο αιώνα, υπηρετούν και εκτός του ελληνικού εδάφους. Στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο, στην Ερυθρά Θάλασσα όπου έχουμε τη Διοίκηση στην επιχείρηση «ASPIDES», στην επιχείρηση «EIRINI» βόρεια των ακτών της Λιβύης,  στην επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών έξω από τον Λίβανο».

Όπως είπε «με αυτές τις παρουσίες και τις προσπάθειες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπηρετούν το παγκόσμιο αγαθό της νομιμότητας, υπηρετούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα».

Αναφερόμενος δε σε όλους όσους διαχρονικά έχουν χάσει τη ζωή τους, και πέρα από τα στενά γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας, σε μάχες, σε ασκήσεις και σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σημείωσε ότι «οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και οι άντρες, δεν είναι «αδικοχαμένοι» όπως είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί συνήθως ο λαϊκίστικος Τύπος».

Σύμφωνα με τον Δένδια «ο κίνδυνος και η αποδοχή, του ενδεχόμενου απώλειας του ύψιστου αγαθού που μας χάρισε ο Θεός, της ανθρώπινής ζωής, γίνεται ενσυνείδητα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στην υπηρεσία ενός υπέρτερου αγαθού. Κι αυτό το υπέρτερο αγαθό είναι η Πατρίδα και ο άνθρωπος».

Δένδιας: Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωρίζουν από όλους εμάς

«Είναι αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Αυτή η αποδοχή της ενδεχομένης θυσίας της ίδιας τους της ζωής. Είναι αυτό που καθιστά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους ξεχωριστά από όλους εμάς τους άλλους. Άξια τιμής και σεβασμού από όλους μας. Όσοι χάθηκαν σε αυτές τις προσπάθειας είναι διαχρονικοί ήρωες και  ένδοξοι υπηρέτες του Ελληνισμού. Του λαού και του Έθνους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Στην τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας, παρών ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου  κ.κ. Δαμασκηνός, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλυμής, ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Συντονιστής Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης στον Έβρο Γιώργος Κέλλης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, η Αντιδήμαρχος Ρίμινι Φραντσέσκα Ματτέι, ο Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Ριμινιτών – Ιερολοχιτών Γεώργιος Μονογυιός, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων, καθώς και συγγενείς των πεσόντων.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρέστησαν ακόμα, ο Διοικητής 1ης Στρατιάς/EU-OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Διοικητής Δ΄ ΣΣ Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί,  καθώς και απόστρατοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Stream newspaper
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
