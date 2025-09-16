Δένδιας: Τιτάνια η προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν

«Το ιστορικό παράδειγμα, η ιστορική μνήμη, έχει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μετουσιώνεται σε σύγχρονη πρακτική. Η ιστορική συνέχεια δηλαδή διαφυλάσσεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Στη δική μας χρονική συγκυρία μετουσιώνεται μέσα από την τιτάνια, πρέπει να πω, προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων, να μεταρρυθμιστούν, να οδηγηθούν στην νέα πραγματικότητα για να επιτελέσουν το ίδιο, το βασικό τους, το συνταγματικό τους, το πατριωτικό τους καθήκον. Την υπηρεσία στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Στην διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ζωής, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας της καθεμίας Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.Αυτό που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030»» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων στη Μάχη του Ρίμινι, στην Καβύλη Ορεστιάδας, ο Δένδιας, υπενθύμισε ότι οι «ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και σήμερα τον 21ο αιώνα, υπηρετούν και εκτός του ελληνικού εδάφους. Στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο, στην Ερυθρά Θάλασσα όπου έχουμε τη Διοίκηση στην επιχείρηση «ASPIDES», στην επιχείρηση «EIRINI» βόρεια των ακτών της Λιβύης, στην επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών έξω από τον Λίβανο».

Όπως είπε «με αυτές τις παρουσίες και τις προσπάθειες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπηρετούν το παγκόσμιο αγαθό της νομιμότητας, υπηρετούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα».

Αναφερόμενος δε σε όλους όσους διαχρονικά έχουν χάσει τη ζωή τους, και πέρα από τα στενά γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας, σε μάχες, σε ασκήσεις και σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σημείωσε ότι «οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και οι άντρες, δεν είναι «αδικοχαμένοι» όπως είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί συνήθως ο λαϊκίστικος Τύπος».

Σύμφωνα με τον Δένδια «ο κίνδυνος και η αποδοχή, του ενδεχόμενου απώλειας του ύψιστου αγαθού που μας χάρισε ο Θεός, της ανθρώπινής ζωής, γίνεται ενσυνείδητα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στην υπηρεσία ενός υπέρτερου αγαθού. Κι αυτό το υπέρτερο αγαθό είναι η Πατρίδα και ο άνθρωπος».

Δένδιας: Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωρίζουν από όλους εμάς

«Είναι αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Αυτή η αποδοχή της ενδεχομένης θυσίας της ίδιας τους της ζωής. Είναι αυτό που καθιστά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους ξεχωριστά από όλους εμάς τους άλλους. Άξια τιμής και σεβασμού από όλους μας. Όσοι χάθηκαν σε αυτές τις προσπάθειας είναι διαχρονικοί ήρωες και ένδοξοι υπηρέτες του Ελληνισμού. Του λαού και του Έθνους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

