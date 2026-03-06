newspaper
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Κόσμος 06 Μαρτίου 2026, 04:50

Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν και εκφράζουν την ανησυχία τους για τη διεθνή πολιτική κατάσταση και για τις συνέπειές της στην ασφάλεια αλλά και στην οικονομία (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ισοπεδωμένο κτίριο στο Ιράν από τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς).

Σύμφωνα με το χθεσινό (Πέμπτη) DeutschlandTrend για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 25%.

Το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική

Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα επίθεση αποδοκιμάζεται λιγότερο από ό,τι η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου, την οποία καταδίκαζε το 72%, αλλά και από την επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ιράκ το 2003, η οποία αποδοκιμαζόταν από το 80% των Γερμανών.

Επιπλέον, το 77% θεωρεί απειλητική για τον λαό της Γερμανίας τη διεθνή πολιτική κατάσταση. Τελευταία φορά το ερώτημα είχε τεθεί τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με το 54% να εκφράζει αντίστοιχη άποψη.

Στη χθεσινή δημοσκόπηση, το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική και το 80% για τον κίνδυνο να διαταραχθεί σοβαρά το διεθνές εμπόριο και να εκτοξευθεί η τιμή του πετρελαίου.

Στη Γερμανία άλλωστε είναι ήδη εμφανείς οι πρώτες συνέπειες, με την τιμή των καυσίμων να ξεπερνά συχνά και τα 2 ευρώ/λίτρο.

Φόβος για την Ευρώπη

Τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες ανησυχούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες, ενώ το 71% σκέφτεται τον ιρανικό λαό.

Δύο στους τρεις εκφράζουν επίσης φόβο για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα η εμπιστοσύνη των Γερμανών στη Ρωσία και στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλή: Αξιόπιστο εταίρο θεωρεί τις ΗΠΑ μόνο το 15% και τη Ρωσία το 12%.

Οι υποστηρικτές των Πρασίνων και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) είναι οι περισσότερο επικριτικοί έναντι της Ρωσίας, ενώ ένα 36% των υποστηρικτών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) θεωρεί τη Ρωσία αξιόπιστο εταίρο. Την πιο αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ εκφράζουν οι υποστηρικτές των Πρασίνων και της Αριστεράς.

Την ίδια ώρα, μόνο ένας στους έξι (17%) Γερμανούς θεωρεί το Ισραήλ αξιόπιστο εταίρο για τη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους της Αριστεράς να είναι οι πιο επιφυλακτικοί (6%). Διχασμένες είναι οι απόψεις για την Ουκρανία, με τέσσερις στους δέκα να δηλώνουν ότι την εμπιστεύονται.

Ποσοστά κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) προηγείται με 28% (+2 μονάδες από τις αρχές Φεβρουαρίου), η ΑfD ακολουθεί με 23% (-1) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (-1).

Οι Πράσινοι βρίσκονται στο 13% (+1) και η Αριστερά στο 4% (-1). Δυσμενής, αλλά βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται και η αξιολόγηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το 25% των ερωτηθέντων αξιολόγησε θετικά τον κυβερνητικό συνασπισμό, κατά τέσσερις μονάδες περισσότερο από ό,τι στην προηγούμενη μέτρηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

