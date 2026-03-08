Λίγο πριν προχωρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον πρωθυπουργό κ. Μπένζαμιν Νεντανιάχου στην επίθεση κατά του Ιράν, το οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης εξέταζε πολύ σοβαρά να προχωρήσει μέσα στο Πάσχα στην παροχή έκτακτου επιδόματος 100-200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, σε άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, σε οικογένειες με παιδιά που είναι δικαιούχοι Επιδόματος Α21 κτλ.

Μάλιστα, οι πιθανότητες χορήγησης του εν λόγω επιδόματος κέρδιζαν κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο έδαφος, καθώς ο προϋπολογισμός ναι μεν τον πρώτο μήνα του έτους δεν παρουσίασε και τις καλύτερες επιδόσεις στο σκέλος των εσόδων, αλλά έως τον Απρίλιο οι εκτιμήσεις οδηγούσαν στην εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Όλα αυτά προτού ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και οι τιμές στο πετρέλαιο και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα εκτοξευθούν. Πλέον στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνουν δεύτερες σκέψεις για το αν τελικά πρέπει να δοθεί μέσα στο Πάσχα το 100άρι ή 200άρι στις παραπάνω κατηγορίες πολιτών, καθώς το κονδύλι των 300 – 400 εκατ. ευρώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κατευθυνθεί, με τη μορφή επιδότησης fuel pass, στην κάλυψη μέρους του ράλι των τιμών στα καύσιμα που πλήττει εδώ και μία εβδομάδα τα νοικοκυριά και είναι βέβαιό ότι όχι μόνο θα συνεχιστεί, άλλα όσο δεν τελειώνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα οδηγούνται ολοένα και σε πιο υψηλά επίπεδα.

Όπως λένε αρμοδίως, «οι εξελίξεις του πολέμου και το άγνωστο που κυριαρχεί για τις ανάγκες του προϋπολογισμού να καλύψει έκτακτες συνθήκες των νοικοκυριών λόγω της ακρίβειας στα ενεργειακά προϊόντα δεν αφήνουν και πολλά δημοσιονομικά περιθώρια για χορήγηση έκτακτου βοηθήματος το Πάσχα».

Η χορήγηση του Fuel Pass

Όσον αφορά στη δεδομένη χορήγηση του Fuel Pass οι όροι και οι προϋποθέσεις θα κινηθούν στα πρότυπα αυτού που είχε δοθεί πριν από κάποια χρόνια και ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν εισοδηματικά τα νοικοκυριά θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ ή και παραπάνω.

Το σήμα για το νέο Fuell Pass μετά από περίπου 4 χρόνια το έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής καθώς θεωρεί δεδομένη την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και κατ’ επέκταση και στα υπόλοιπα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι «εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση».

Τις ανακοινώσεις θα τις κάνει ο ίδιος τις επόμενες ημέρες μετά από εισήγηση τόσο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη όσο και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες, με τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών των καυσίμων να επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις.

Το πλήγμα στον προϋπολογισμό από τη Μέση Ανατολή

Το τελευταίο Fuel Pass που δόθηκε αφορούσε 3μηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022 και τα ποσά που είχαν δοθεί ήταν 80 ευρώ για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές, ενώ για τις μοτοσυκλέτες η ενίσχυση ήταν περίπου 60 ευρώ. Μένει να φανεί αν το καινούριο (3ο κατά σειρά Fuel Pass) θα είναι υψηλότερο από τα δύο προηγούμενα και αν στην ουσία θα δώσει ανάσα, έστω και προσωρινή, στην ακρίβεια που παρατηρείται στις πρατήρια υγρών καυσίμων.

Πάντως, αξίζει να τονιστεί ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων διεθνώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσουν και την εξέλιξη των δεικτών του κρατικού προϋπολογισμού ειδικά αν ο πόλεμος στη μέση ανατολή κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό διότι ο προϋπολογισμός για το 2026 έχει συνταχθεί με μέση τιμή Brent στα 62,4 δολάρια το βαρέλι. Μια παραμονή άνω των 100 δολαρίων αποτελεί σημαντική απόκλιση από τη βασική υπόθεση και μπορεί να προκαλέσει σοκ στα έσοδα, την ανάπτυξη και φυσικά τον πληθωρισμό, «ροκανίζοντας» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ την ίδια στιγμή να επιφέρει πάγωμα των επενδύσεων.