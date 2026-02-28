Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα καταβληθούν από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου
Κατά την περίοδο 2 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου, θα καταβληθούν 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 2 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου ανακοινώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου, θα καταβληθούν 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
– Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
– Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
– Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
– 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
