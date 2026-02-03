Πόσα κέρδισαν τα ελληνικά ξενοδοχεία το 2025 – Ποια ξεχώρισαν σύμφωνα με έρευνα

Άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ τα συνολικά έσοδα των ξενοδοχείων στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με την GBR Consulting, αντικατοπτρίζοντας την πολύ καλή χρονιά του ελληνικού τουρισμού, των νέων ρεκόρ σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις. Ειδικότερα τα συνολικά έσοδα ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,0 δισ. ευρώ, από 1,8 δισ. το 2024 και 1,6 δισ. το 2023. Επίσης οι συνολικές πωλήσεις διανυκτερεύσεων ανήλθαν σε 8,0 εκατ. το 2025, έναντι 7,9 εκατ. το 2024 (+0,7%) και 7,7 εκατ. το 2023 (+3,0%)

Στα ξενοδοχεία της Αθήνας, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου (ADR) αυξήθηκε κατά 2,5%, ενώ η πληρότητα κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,9% σε σύγκριση με το 2024. Ως προς τα έσοδα ανά δωμάτιο (RevPAR) καταγράφηκε άνοδος 3,4% σε ετήσια βάση.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ημερήσια τιμή (ADR)ενισχύθηκε περισσότερο σε σχέση με την Αθήνα, στο 4,4%, ενώ η πληρότητα κινήθηκε οριακά ανοδικά στο 0,9% λόγω αύξησης της προσφοράς, με την επαναλειτουργία του πρώην Nikopolis ως September Hotel Thessaloniki (99 δωμάτια) και του NYX Hotel Thessaloniki (130 δωμάτια). Σε ό,τι αφορά τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, καταγράφηκε άνοδος σε ποσοστό 5,4%.

Τα resorts

Στα resorts, το 2025 ξεχώρισε το ημερήσιο έσοδο ανά κατειλημμένο δωμάτιο (POR) που αυξήθηκε κατά 8,9% το 2025 σε σχέση με το 2024, ενώ η πληρότητα διατηρήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2024. Το συνολικό ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (PAR) ενισχύθηκε κατά 8,5%, φτάνοντας τα 273 ευρώ, κυρίως λόγω της ανόδου τιμών, με τα υψηλότερα έσοδα να καταγράφονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν.

Παρά την αύξηση των εσόδων, τα ελληνικά ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις κόστους και φορολογίας που διαβρώνουν την κερδοφορία, σημειώνει η GBR Consulting. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σημαντικά λόγω ασταθών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, στενότητας στην αγορά εργασίας, της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των οξυμένων ελλείψεων προσωπικού στον κλάδο.

H GBR Consulting, επικαλείται μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Οκτώβριος 2025) που αναφέρεται στο σοβαρό διαρθρωτικό μειονέκτημα για τα ελληνικά ξενοδοχεία καθώς όπως διαπιστώνει οι υψηλοί φόροι στο έσοδο των ξενοδοχείων, περιορίζουν το περιθώριο κέρδους ανεξάρτητα από τη ζήτηση (yield displacement effect). Σε μοντέλο 4 αστέρων με μικτή τιμή δωματίου 150 ευρώ, το συνολικό φορολογικό βάρος — ΦΠΑ, νέο Τέλος Κλιματικής Ανθεκτικότητας (που αντικατέστησε το τέλος διαμονής το 2025) και ασφαλιστικές εισφορές — φτάνει το 29,8% της τιμής, σχεδόν διπλάσιο από την Κύπρο (16,1%).

Το φορολογικό… πάτωμα

Αυτό το υψηλό «φορολογικό πάτωμα» περιορίζει τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να μετακυλήσουν το αυξανόμενο κόστος μέσω αυξήσεων τιμών χωρίς να πλήξουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα, η ίδια μελέτη δείχνει έντονη ανισορροπία στην κατανομή αξίας μεταξύ ξενοδοχείων και κράτους. Στην Ελλάδα, το EBITDA των ξενοδοχείων αντιστοιχεί μόλις στο 56,9% των συνολικών φόρων και εισφορών που αποδίδονται στο Δημόσιο, όταν στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 171,1%, στην Πορτογαλία 111,9% κ.ά.

