Ξενοδοχεία: Ενδιαφέρον από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 
Οικονομία 22 Νοεμβρίου 2025 | 15:35

Ξενοδοχεία: Ενδιαφέρον από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Μεταμορφώνεται ο χάρτης της ελληνικής φιλοξενίας – Τα ξενοδοχεία υπό διεθνή brands αυξάνουν την παρουσία τους 

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Μέσα σε επτά μόλις χρόνια, από το 2018 έως το 2025, ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος έχει μεταμορφωθεί εντυπωσιακά, με τις διεθνείς αλυσίδες να κατακτούν ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά και να υπερδιπλασιάζουν την παρουσία τους στη χώρα μας. Τον Οκτώβριο του 2025 είχαν παρουσία στην Ελλάδα  41 διεθνείς αλυσίδες, με 399 μονάδες διαμονής —δηλαδή το 3,94% του συνόλου των ξενοδοχείων και λοιπών επώνυμων καταλυμάτων— οι οποίες διαθέτουν συνολικά 37.298 δωμάτια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8,33% του συνόλου των δωματίων, σύμφωνα με έρευνα της GBR Consulting.

Η εικόνα του 2025 δεν θυμίζει σε τίποτα το 2018. Τότε, μόλις 89 ξενοδοχεία —περίπου το 1% του συνόλου— ανήκαν σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα, προσφέροντας 14.869 δωμάτια, δηλαδή το 3,49% των δωματίων της χώρας. Πέντε χρόνια αργότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2023, ο αριθμός αυτός είχε σχεδόν διπλασιαστεί: 160 ξενοδοχεία (+80%) και 26.540 δωμάτια (+78%) εντάσσονταν σε 35 διεθνείς αλυσίδες με συνολικά 68 brands. Μέσα σε επτά χρόνια ο αριθμός των ξενοδοχείων που εντάχθηκαν σε κάποια διεθνή αλυσίδα τετραπλασιάστηκε και ο αριθμός των δωματίων υπερδιπλασιάστηκε.

Η χώρα ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός για διεθνή brands

Η ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού συνέβαλε στο να καλυφθεί σταδιακά το κενό της έως τότε περιορισμένης παρουσίας μεγάλων ξένων αλυσίδων, οι οποίες πλέον σχεδιάζουν συνεχώς περαιτέρω επέκταση, δίνοντας ταυτόχρονα νέα δυναμική στους ελληνικούς προορισμούς. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια μέλη των διεθνών αλυσίδων αποτελούν μια σημαντική «μαγιά» για την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας των Ελλήνων ξενοδόχων ή επενδυτών που επιλέγουν να εντάξουν το ακίνητό τους σε μια διεθνή αλυσίδα.

Μόλις προχθές, ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton  αποκάλυψε ότι τα 235 εκατομμύρια μέλη Hilton Honors. Καλύπτουν σε ετήσια βάση το 67% της πληρότητας των ξενοδοχείων που φέρουν κάποιο από τα brands του ομίλου.

Σε ανάπτυξη και οι εθνικές και τοπικές αλυσίδες

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την GBR Consulting, συνολικά το 8% όλων των ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το 22% των ξενοδοχειακών δωματίων ανήκουν πλέον σε κάποια επώνυμη αλυσίδα — διεθνή, εθνική ή τοπική. Η έννοια της αλυσίδας αφορά οποιαδήποτε ομάδα δύο ή περισσότερων ξενοδοχείων που λειτουργούν υπό κοινή εταιρική ταυτότητα, εμφανή στον επισκέπτη. Αντιθέτως, καταλύματα που λειτουργούν από την ίδια εταιρεία χωρίς ενιαίο brand δεν καταγράφονται ως αλυσίδες, ενώ από την ανάλυση εξαιρούνται οι τουριστικοί οργανισμοί.

Ειδικότερα, πέραν των διεθνών αλυσίδων, υπάρχουν 59 εθνικές αλυσίδες με 351 μονάδες και 48.969 δωμάτια, καθώς και 64 τοπικές αλυσίδες με 296 μονάδες και 29.948 δωμάτια. Ορισμένα καταλύματα ανήκουν σε περισσότερες από μία αλυσίδες: 802 μονάδες αποτελούν μέρος μίας μόνο επώνυμης αλυσίδας, ενώ 244 μονάδες έχουν πολλαπλή συμμετοχή.

Έμφαση στα 5στερα

Στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, το 19% ανήκει σε διεθνή αλυσίδα (αντιπροσωπεύοντας το 18% των δωματίων). Στην κατηγορία 4 αστέρων, λιγότερο από 2% των ξενοδοχείων και των δωματίων συνδέονται με διεθνείς αλυσίδες. Γενικότερα, στο σύνολο όλων των αλυσίδων —διεθνών, εθνικών και τοπικών— στην κατηγορία των 5 αστέρων, το 45% των ξενοδοχείων και το 53% των δωματίων ανήκουν σε επώνυμη αλυσίδα. Στην κατηγορία των 4 αστέρων, το 15% των ξενοδοχείων και 27% των δωματίων φέρουν την ταυτότητα κάποιας αλυσίδας.

Στις μικρότερες κατηγορίες 1–3 αστέρων, η αγορά παραμένει σχεδόν πλήρως ανεξάρτητη, με ελάχιστη ή μηδενική συμμετοχή διεθνών brands — ένα πεδίο που αρκετοί παρατηρητές θεωρούν ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πηγή: OT

