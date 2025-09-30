newspaper
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Γιατί βαριά πορτοφόλια επενδύουν σε ξενοδοχεία
Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:01

Γιατί βαριά πορτοφόλια επενδύουν σε ξενοδοχεία

Οι μεγάλες εξαγοράς στα ξενοδοχεία – Στα 10,4 δισ. ευρώ οι συναλλαγές στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Τα βαριά ιδιωτικά πορτοφόλια στράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2025 στην αγορά ξενοδοχείων, καθώς –όπως εκτιμούν οι αναλυτές– οι ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης (High-Net-Worth Individuals) επένδυσαν σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις, ενώ η ανθεκτικότητα των ξενοδοχείων μετά την πανδημία τα κατέστησε μια βασική επιλογή.

Τα ξενοδοχεία θεωρούνταν παραδοσιακά μια εξειδικευμένη επενδυτική αγορά, όπου απαιτούνταν χρόνος και τεχνογνωσία του κλάδου για την επίτευξη αποδόσεων, γεγονός που αποθάρρυνε συχνά τους HNWI από την είσοδό τους στον κλάδο.

Παρόλα αυτά, το ισχυρό δυναμικό τους στην αντιστάθμιση του πληθωρισμού, η διαφοροποίηση και η υπεραξία ακινήτων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εξειδικευμένη διαχείριση της λειτουργίας και των περιουσιακών στοιχείων, πείθουν όλο και περισσότερους εύπορους επενδυτές να εξετάζουν τα ξενοδοχεία παράλληλα με άλλες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, σύμφωνα με την HVS.

Η επενδυτική συμπεριφορά

Στην ανάλυσή της με τίτλο «H1 2025 European Hotel Transactions», η HVS εξετάζει την επενδυτική συμπεριφορά των επιμέρους κατηγοριών κεφαλαίων και ειδικότερα των HNWI (Ιδιώτες Υψηλής Καθαρής Θέσης – High-Net-Worth Individuals), Private Equity (Ιδιωτικά Κεφάλαια), Hotel Owners (Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων), Hotel Investment Companies (Εταιρείες Επενδύσεων σε Ξενοδοχεία), Real Estate Investment Companies (Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα), Real Estate Investment Trusts (Επενδυτικά Κεφάλαια Ακινήτων – REITs) και Institutional Investors (Θεσμικοί Επενδυτές).

Οι μεγαλύτεροι καθαροί αγοραστές (αγορές μείον πωλήσεις) στο πρώτο εξάμηνο ήταν οι Ιδιώτες Υψηλής Καθαρής Θέσης (High-Net-Worth Individuals), με καθαρό θετικό ισοζύγιο €967 εκατ., και οι Εταιρείες Επενδύσεων Ακινήτων (€298 εκατ.).

Αντιθέτως, οι Θεσμικοί Επενδυτές εμφανίστηκαν καθαροί πωλητές με €424 εκατ., όπως και οι Εταιρείες Επενδυτικών Ακινήτων (Real Estate Investment Trusts, REITs) με €242 εκατ.

Οι HNWI πέρασαν τα τελευταία έξι χρόνια από την τρίτη μικρότερη κατηγορία καθαρών αγοραστών μεταξύ όλων των επενδυτών στον ξενοδοχειακό τομέα, στην πρώτη θέση το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αντικατοπτρίζοντας τη μεγαλύτερη διάθεση για επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία που παρατηρήθηκε το περασμένο έτος, οι HNWI επένδυσαν κυρίως σε ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας και πολυτελείας, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μέση τιμή ανά δωμάτιο στις εξαγορές (€581.000 ανά δωμάτιο, έναντι μέσου όρου €228.000).

O «Αστέρας» στις μεγάλες εξαγορές

H HVS περιλαμβάνει ως σημαντικές εξαγορές των HNWI το πρώτο εξάμηνο:

  • την εξαγορά μεριδίου 20% της Firmdale Hotels από τον Σουηδό επιχειρηματία φαρμάκων Lennart Perlhagen, έναντι περίπου £300 εκατ. (€364 εκατ.),
  • την εξαγορά του υπόλοιπου 67% του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens από τον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου (λίγους μήνες μετά την απόκτηση του αρχικού 33%),
  • και την εξαγορά του πεντάστερου Alpina Gstaad στην Ελβετία από ανώνυμο Αμερικανό επενδυτή, έναντι περίπου €210 εκατ.

Στα 10,4 δισ. ευρώ οι συναλλαγές στα ξενοδοχεία

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 η δραστηριότητα συναλλαγών στα ξενοδοχεία της Ευρώπης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2024 για την ίδια περίοδο, αλλά με συνολικό ύψος €10,4 δισ., πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (€8,5 δισ.). Οι συναλλαγές μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού τοπίου στο Α΄ εξάμηνο του 2025, με τον συνολικό όγκο τους να αυξάνεται κατά 21% σε ετήσια βάση, στα €7,1 δισ.

Σημαντικές συναλλαγές περιλάμβαναν, την πώληση του Mare Nostrum Resort με 1.037 δωμάτια στην Τενερίφη, που αποκτήθηκε από τη Spring Hotel Group έναντι €430 εκατ. από τη Brookfield AM, καθώς και την εξαγορά του υπολοίπου μεριδίου του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens από τον Γιώργο Προκοπίου από την AGC Equity Partners.

Ένας από τους παράγοντες πίσω από την άνοδο των συναλλαγών μεμονωμένων ακινήτων είναι η αυξανόμενη σημασία των ξενοδοχείων ως επενδυτικής κατηγορίας.

Πτωτικά οι συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια

Αντίθετα, μετά την εκτίναξη του Α΄εξαμήνου 2024, η δραστηριότητα χαρτοφυλακίων υποχώρησε το Α΄ εξάμηνο του 2025, μειωμένη κατά 30% στα €3,3 δισ.

Με τον ίδιο αριθμό συναλλαγών (24) όπως και το 2024, τα χαρτοφυλάκια περιλάμβαναν κατά μέσο όρο λιγότερα ξενοδοχεία (6,1 ανά χαρτοφυλάκιο έναντι 7,8 το 2024) και λιγότερα δωμάτια (807 έναντι 973).

Σημαντικές συναλλαγές χαρτοφυλακίων ήταν:

  • η εξαγορά 28 ξενοδοχείων στις Σκανδιναβικές χώρες από την CapMan Real Estate από τη Midstar Fastigheter AB,
  • η εξαγορά μεριδίου 20% στην Firmdale Hotels από τον Σουηδό επιχειρηματία Lennart Perlhagen (Φεβρουάριος),
  • και η εξαγορά των Generator Hostels από τη Brookfield AM έναντι €776 εκατ. (Μάιος).

Περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού όγκου συναλλαγών συγκεντρώθηκε σε τέσσερις χώρες: Ισπανία (17%), Ηνωμένο Βασίλειο (16%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (11%).

Η Ελλάδα βρέθηκε στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης με συνολική αξία συναλλαγών €597 εκατ. (μερίδιο 6%), που αφορούσαν την εξαγορά τεσσάρων ξενοδοχείων.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για την εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού του Astir Palace από τον κ. Προκοπίου και την αγορά τριών ξενοδοχείων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (Athos Palace, Pallini Beach, Theophano Imperial) από τον όμιλο Sani/Ikos, μέσω της Goldman Sachs Asset Management. Ο όμιλος σχεδιάζει να τα μετατρέψει σε Ikos Kassandra, με επένδυση €400 εκατ.

Το Λονδίνο διατήρησε τον τίτλο της πιο ενεργής πόλης στο πρώτο εξάμηνο (€827 εκατ.), πολύ μπροστά από το Παρίσι (€537 εκατ.) και το Βερολίνο (€459 εκατ.).

Πηγή: ot

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

